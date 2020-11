Du lịch Việt Nam thiệt hại 23 tỷ USD vì Covid-19

Năm 2020, dự báo lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm trên 80%, khách du lịch nội địa giảm 45%, ước tính tổng thiệt hại lên tới 23 tỷ USD.

Tại Hội nghị du lịch toàn quốc diễn ra tại tỉnh Quảng Nam sáng 28/11, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Ngọc Thiện cho biết từ đầu năm, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch thế giới nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng.

“Năm 2020, dự báo lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm trên 80%, khách du lịch nội địa giảm 45%, ước tính tổng thiệt hại lên tới 23 tỷ USD ”, Bộ trưởng nói.

Sự ngưng trệ của hoạt động du lịch do dịch bệnh đã kéo theo sự sụt giảm của nhiều ngành, lĩnh vực khác, cụ thể và dễ thấy như hàng không, lưu trú, ăn uống. Vấn đề của ngành du lịch hôm nay đồng thời là vấn đề chung của những ngành liên quan.

Hoạt động du lịch bị tổn hại nặng nề tác động sâu rộng tới các ngành liên quan và đời sống xã hội. Ảnh: Duy Anh.

Trong thời gian tới, du lịch Việt Nam cần đẩy mạnh khai thác và khai thác có hiệu quả thị trường khách du lịch nội địa, nâng dần tỷ lệ đóng góp của khách du lịch nội địa vào tổng thu du lịch. Còn thị trường khách quốc tế, cần cơ cấu lại theo nhu cầu của khách du lịch đối với từng loại hình sản phẩm du lịch cụ thể, tập trung vào các sản phẩm như nghỉ dưỡng, sản phẩm du lịch hội nghị - hội thảo, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Ngành du lịch Việt Nam cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, phương thức đầu tư, xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới đạt chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và xu hướng tiêu dùng du lịch mới hậu Covid-19.

Một số sản phẩm du lịch được dự báo nhận được sự quan tâm lớm gồm du lịch sức khỏe, nghỉ dưỡng, đến các điểm đến an toàn với nhiều trải nghiệm tại một điểm đến thay vì khám phá nhiều điểm đến trong một chuyến đi. Việc xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch cần nhấn mạnh vào tăng tính trải nghiệm cho khách, đảm bảo an ninh, an toàn, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong việc xây dựng sản phẩm du lịch cần được quan tâm, giải quyết.

Việt Nam cũng cần xây dựng cơ chế hợp tác rõ ràng, dài hạn giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, chính quyền địa phương với các doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư du lịch, từ đó tăng cường huy động các nguồn lực của khối tư nhân trong xúc tiến, phát triển du lịch.

Hình thành hoặc thành lập các liên kết vùng du lịch dựa trên các yếu tố đặc thù về mặt địa lý, về liên kết sản phẩm du lịch hay tài nguyên du lịch là cơ sở cho xây dựng và định vị thương hiệu du lịch vùng, tăng cường các yếu tố đầu vào trong chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch, nâng cao tính hấp dẫn và khả năng thu hút khách du lịch đến vùng, sử dụng có hiệu quả ngân sách đầu tư phát triển, xúc tiến quảng bá du lịch trong vùng.

Theo Bộ trưởng, các địa phương cũng cần tăng tốc chuyển đổi số trong quản lý và thông tin du lịch, thông tin các điểm đến, các sản phẩm du lịch của các địa phương, hình thành được hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử liên thông giữa trung ương và địa phương và có thể hỗ trợ được các doanh nghiệp khai thác, phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch.