Du lịch Việt lãi to sau mùa hè

Du lịch Việt Nam đang trải qua những tháng hè bùng nổ. Người người, nhà nhà đi du lịch, đối lập với cảnh "buồn thảm" của 2 mùa hè trước đó.

Mục tiêu trong năm nay của du lịch Việt Nam là đón 65 triệu lượt khách (60 triệu lượt khách nội địa, 5 triệu lượt khách quốc tế). Tuy nhiên, chỉ trong 7 tháng, lượng khách nội địa đã đạt gần 72 triệu lượt - cao hơn nhiều so với kỳ vọng.

Bất chấp lượng khách quốc tế còn khá thấp, du lịch nội địa đã bùng nổ như thời điểm năm 2019.

Mùa hè bùng nổ

Trao đổi với Zing, đại diện các công ty lữ hành phục vụ mảng khách nội địa cho biết họ hài lòng với những gì thu được sau mùa hè này.

Bà Hoàng Tuyết, Giám đốc Top One Travel, nhận xét đây là mùa hè sôi động nhất trong khoảng 3-4 năm trở lại đây. Thị trường nội địa bùng nổ đặc biệt trong tháng 6. Công ty đã cung cấp dịch vụ cho khoảng hơn 2.000 khách hàng, đạt doanh số hơn 12 tỷ đồng .

Nếu so với 6 tháng cùng kỳ năm trước, lượng khách của BenThanh Tourist đã tăng 250% trong nửa đầu năm nay. Về doanh thu 6 tháng đầu năm, công ty cũng ghi nhận mức tăng hơn 167% so với cùng kỳ năm 2021.

Du lịch Việt đã đi qua một mùa hè bùng nổ. Ảnh: Sun World.

"Nhiều điểm du lịch trong nước có dấu hiệu quá tải, khách sạn thường xuyên hết phòng. Việc đặt dịch vụ vận chuyển du lịch rất khó nếu không có kế hoạch du lịch sớm. Tôi nghĩ 2 năm dịch đã tạo nên sức nén khiến nhu cầu du lịch bùng nổ mạnh mẽ", bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin BenThanh Tourist, chia sẻ.

Góp công lớn cho niềm vui của các công ty lữ hành là sức chịu chi từ du khách.

Trao đổi với Zing, nhiều người làm du lịch nhận xét điểm rơi của du lịch năm nay chính là vé máy bay. Các hãng hàng không liên tục thay đổi biểu giá vé theo chiều hướng tăng lên. Tuy nhiên, vé máy bay vẫn "cháy" liên tục dù có thời điểm, một số chặng như Hà Nội - Phú Quốc (khứ hồi) bị đẩy lên khoảng 7 triệu đồng/người.

"Nhiều đoàn phải chia ra 2-3 chuyến mới đủ vé", bà Hoàng Tuyết nói.

Du lịch MICE vượt kỳ vọng

Đó là nhận xét của ông Vũ Tiến Văn, Tổng giám đốc Adavigo, về nhóm khách ấn tượng nhất mùa hè năm nay: MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, khen thưởng).

"Không nhóm khách nào nổi bật hơn khách MICE hè năm nay. Khách gia đình thường đã đi rải rác từ sau Tết. Các khách doanh nghiệp có độ trễ nhất định. Họ cần thời gian sắp xếp, chuẩn bị, tham khảo dịch vụ tour vì số lượng nhân viên rất lớn", ông Văn nói.

Đại diện Adavigo cho biết MICE bùng nổ mạnh mẽ năm nay bởi các doanh nghiệp đang tập trung thu hút nhân sự mới sau 2 năm dịch. Thông qua các hoạt động trong chuyến du lịch MICE, công ty có thể thực hiện nhiều mục tiêu như kích thích hoạt động nội bộ, quảng bá hình ảnh, xây dựng đội ngũ nhân sự...

MICE là nhóm khách có mức tăng trưởng ấn tượng nhất hè năm nay. Ảnh: Danang Fantasticity.

Các doanh nghiệp lữ hành lớn khác cũng có chung quan điểm. Saigontourist xác nhận hơn 1/2 lượng khách nội địa dịp hè của công ty là khách MICE. Trong khi đó, Vietravel cũng tổ chức được hơn 1.400 đoàn MICE vào dịp hè năm nay. Khách MICE của Flamingo Redtours cũng tăng 500% so với trước dịch...

Trao đổi với Zing, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, cho biết: "Hè năm nay, lượng khách MICE của chúng tôi tăng tới 50% so với các năm trước dịch. Có 2 lý do cho việc này. Thứ nhất, các doanh nghiệp muốn có kỳ nghỉ để gắn kết nhân viên và giải tỏa sau 2 năm dịch. Thứ hai, nhiều công ty du lịch đã tạm dừng hoạt động hoặc giải thể. Lượng đơn đổ dồn vào các công ty lớn, uy tín còn hoạt động".

Phú Quốc luôn nóng

Để nói về sự bùng nổ của du lịch hè năm nay, nhiều công ty du lịch chọn Phú Quốc (Kiên Giang) là đại diện sáng giá nhất. Thực tế, thành phố đảo này đã "nóng" lên từ giai đoạn sau Tết Âm lịch. Nhu cầu của du khách bắt đầu chạm đỉnh từ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và kéo dài cho tới hết hè.

Vấn đề vì sao Phú Quốc được quan tâm đã có nhiều chuyên gia du lịch giải thích. Điều quan trọng nhất, Phú Quốc là điểm đến mới, phù hợp với nhu cầu cần thay đổi sau thời gian dài "chôn chân" ở nhà của người Việt Nam.

Mặt khác, các dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc cũng được đầu tư mạnh mẽ. Có thể nói, khó có điểm đến nào ở Việt Nam có số lượng khu vui chơi, giải trí dày đặc như Phú Quốc. Đảo ngọc cũng quy tụ nhiều tập đoàn khách sạn lớn, tạo nên hệ thống khu lưu trú cao cấp phục vụ nhu cầu đa dạng của khách du lịch.

Tuy nhiên, để nói về "cơn sốt" Phú Quốc, câu chuyện vé máy bay cần được đề cập đầu tiên. Từ dịp 30/4-1/5, giá vé máy bay đi Phú Quốc liên tục bị đẩy cao ngất ngưởng. Do nhu cầu quá lớn, số lượng vé đôi khi còn không đáp ứng đủ. Điều này khiến các hãng hàng không phải tăng thêm chuyến nhằm phục vụ du khách.

Phú Quốc là điểm đến được chú ý bậc nhất trong mùa hè. Ảnh: John's Tours Phu Quoc.

Với những người có kinh nghiệm du lịch, việc tới Phú Quốc vào mùa hè thường không phải lựa chọn hợp lý. Mùa đẹp ở Phú Quốc kéo dài từ tháng 10 tới tháng 4 năm sau. Vào khoảng tháng 6-7, những cơn mưa lớn đã bắt đầu xuất hiện. Bất chấp điều đó, lượng khách tới đây vẫn không suy giảm.

Chỉ mới tháng trước, thông tin hơn 40.000 du khách lưu trú tại Phú Quốc giữa mùa mưa bão đã nhận được sự quan tâm lớn. Con số nói lên sức hút mạnh mẽ của Phú Quốc trong mùa hè năm nay.

Hiện tại, Phú Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn "đỉnh" của mùa mưa. Cao điểm hè của du lịch nội địa cũng đang đi gần vào hồi kết. Tuy nhiên, các công ty du lịch không ngồi yên.

Họ đang chuẩn bị cho những sản phẩm để tung ra ngay sau khi cao điểm hè kết thúc. Đó là tour thưởng ngoạn mùa lúa vàng Tây Bắc, miền Tây mùa nước nổi hay những tour du lịch nước ngoài... Mùa hè sôi động đang gần hết nhưng du lịch nội địa vẫn tiếp tục bùng nổ.