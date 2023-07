Du lịch Trị An mùa cỏ lau

Khu vực hồ Trị An với cánh đồng cỏ lau nở trắng, thảo nguyên xanh trải dài thu hút khách tham quan. Tuy nhiên lượng khách cắm trại tại đây có xu hướng giảm.

Nhiều du khách tìm đến hồ Trị An để chụp ảnh cùng cỏ lau. Ảnh: YuBi Tiến.

Trong tháng 6, nhiều bạn trẻ tìm đến hồ Trị An chụp ảnh sau khi nhìn thấy những bài viết trên mạng xã hội chia sẻ về hình ảnh thảo nguyên mênh mông, đồng cỏ lau nở trắng.

“Hầu như năm nào đến mùa cỏ lau ở Trị An tôi cũng sẽ đến đây chụp ảnh”, Nguyễn Sỹ Minh (sống tại TP.HCM) cho biết.

Đồng cỏ xanh hút khách đến check-in

Trái ngược với hình ảnh lòng hồ trở thành hoang mạc khô cằn, đất đai nứt nẻ vào mùa khô. Khu vực hồ Trị An trở thành thảo nguyên xanh mướt sau những cơn mưa mùa hè. Đồng cỏ xanh trải dài tạo nên khung cảnh bình yên, thư giãn cho du khách khi đến đây.

Bên cạnh đó, dọc bờ kè đập thủy điện Trị An, những bãi cỏ lau xanh tốt đang bắt đầu trổ bông trắng thu hút nhiều bạn trẻ đếm tham quan, chụp ảnh.

Không có nhiều thời gian để cắm trại qua đêm, Sỹ Minh đã dành buổi chiều cuối tuần chạy xe từ TP.HCM xuống Trị An vui chơi, chụp ảnh. “Trị An mùa này rất đẹp, đặc biệt khu vực cạnh đập thủy điện, cỏ lau nở trắng tạo nên khung cảnh như hoạt hình”, nam du khách nói.

Anh cho biết nơi đây khá gần TP.HCM, di chuyển thuận tiện, thường được anh lựa chọn khi muốn đổi gió, xả stress sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Hồ Trị An là địa điểm du lịch được nhiều bạn trẻ yêu thích vì tiện di chuyển, không gian yên bình. Ảnh: Nguyễn Sỹ Minh, YuBi Tiên.

Cũng như nam du khách trên, YuBi Tiên (sống tại Đồng Nai) cho biết vào mùa cỏ lau chị thường đến đây ngắm cảnh, tận hưởng bầu không khí trong lành. “Chỉ cần mang một chiếc váy xinh dạo bước là tôi đã có được cho mình những tấm ảnh đẹp nơi đây”, chị nói.

Là một người đam mê cắm trại, khi biết hồ Trị An đang vào mùa cỏ xanh, anh Luân Lavender (TP.HCM) đã ghé đến nơi đây tham quan. “Trị An mỗi mùa mang những nét đẹp riêng rất thú vị. Tuy nhiên mùa hè ở đây khá nóng, tôi lại không mang theo điều hòa nên chỉ đến tham quan, chụp ảnh rồi về chứ không ở lại”, nam du khách nói.

Những cơn mưa bất chợt, cái nắng gay gắt mùa hè một số du khách e ngại khi chọn cắm trại tại khu vực này.

Cao điểm hè nhưng vắng khách

Trái ngược với tình trạng luôn đông đúc trước đây, dù đang trong cao điểm mùa du lịch hè nhưng lượng khách ở các khu trại vẫn khá vắng.

Anh Quốc Khánh, đại diện Mã Đà Lakeview Camping, cho biết từ sau lễ 30/4 lượng du khách giảm khoảng 60-70%. “Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại xảy ra tình trạng này. Các đơn vị kinh doanh trong khu vực hồ Trị An cũng ghi nhận lượng khách giảm”, anh nói.

Khách camping thường là người yêu thích các hoạt động trải nghiệm, các khu trại đều có sự chuẩn bị cho những tình huống thời tiết xấu, vì vậy anh cho rằng những cơn mưa mùa hè không phải là lý do cho tình trạng vắng khách này.

Bên cạnh khách lẻ, lượng khách đoàn đi team building cũng giảm đáng kể. Anh Quốc Khánh cho rằng việc kinh tế khó khăn đã phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu, du lịch của mọi người.

Dù đang trong mùa cỏ xanh tuyệt đẹp nhưng không nhiều du khách chọn cắm trại ở khu vực hồ Trị An. Ảnh: Luân Lavender.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Vivu 24h cho biết lượng khách sử dụng dịch vụ tại đơn vị chỉ đạt mức trung bình. Hai ngày cuối tuần, khu trại đón khoảng 300 lượt khách đến vui chơi. “Trong tháng 6, khi học sinh được nghỉ hè, lượng khách có tăng nhưng không đáng kể, chỉ khoảng 10-15%”, đơn vị chia sẻ.

Vào mùa này cỏ xanh tốt, nước đang lên dần, đây là thời điểm Trị An mang nét đẹp khác biệt để du khách trải nghiệm. Một số đơn vị đã bổ sung các hoạt động vui chơi cho khách du lịch khi đến Trị An thời gian này như đạp xe, thả diều, bóng chuyền, một số khu vực đã có thể chèo SUP trở lại.