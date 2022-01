Du lịch Thái Lan còn lại gì

Người làm du lịch Thái Lan không đặt nhiều hy vọng vào “hộp cát". Thứ họ mong muốn là Test & Go, chương trình mới bị đình chỉ gần đây.

Sau 2 tháng đón khách du lịch quốc tế trở lại, Thái Lan một lần nữa phải đóng cửa để đối phó với biến chủng Omicron.

Trước đó, với mong muốn hỗ trợ tối đa cho ngành du lịch, chính phủ quốc gia này đã triển khai chương trình Test & Go (Xét nghiệm và Đi) với thời gian theo dõi sức khỏe ngắn để thu hút du khách.

Theo Bangkok Post, so với chương trình Sandbox (hộp cát) lần đầu được ra mắt ở Phuket, Test & Go đem đến sự thuận tiện và tiết kiệm hơn.

Theo đó, những du khách quốc tế khi đến Thái Lan chỉ cần ở một đêm tại khách sạn đã đăng ký. Tại đây, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV, họ có thể được tự do đi lại và tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Trong khi đó, "hộp cát" lại yêu cầu du khách ở lại khách sạn đã đăng ký ít nhất 7 ngày và trả phí trước. Trong thời gian này, họ phải thực hiện 2 lần xét nghiệm RT-PCR vào ngày đầu tiên và thứ 8.

Khách du lịch tại vịnh Maya (Krabi) vào ngày 3/1. Ảnh: Reuters.

Rõ ràng, chương trình Test & Go mang đến nhiều niềm vui hơn cho những người làm du lịch Thái Lan. Tuy nhiên, sự hào hứng của họ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Làn sóng Omicron ập đến và được cho chính là nguyên nhân làm gia tăng số ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan từ mức thấp 3.000 ca/ngày lên đến hơn 8.000 ca/ngày. Chính phủ Thái Lan một lần nữa thắt chặt biên giới và đình chỉ Test & Go khiến những người làm du lịch mất đi tinh thần. Giờ đây, họ chỉ có thể cạnh tranh nhau để được áp dụng "hộp cát", mặc dù chương trình này còn nhiều bất cập.

'Hộp cát bổ sung'

Ngày 11/1 vừa qua, chương trình "hộp cát" chính thức được áp dụng tại các tỉnh du lịch nổi tiếng tại miền Nam Thái Lan là Krabi và Phangnga.

Ngoài ra, hòn đảo Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao ở tỉnh Surat Thani cũng được công nhận là khu vực "hộp cát" nhưng có một số điều kiện bổ sung, được gọi là "Samui-Plus Sandbox" - "Hộp cát bổ sung".

Các nhà quản lý du lịch tại địa phương đang đặt hy vọng rằng những điều khoản bổ sung này sẽ giúp "hộp cát" trở nên thân thiện hơn với du khách, bù đắp sự sụt giảm doanh thu sau khi chương trình Test & Go bị đình chỉ.

Các chuyên gia cảnh báo một khi Test & Go bị tạm dừng, nếu không mở thêm các khu vực "hộp cát", Thái Lan sẽ mất doanh thu trong mùa du lịch cao điểm và phải đợi đến cuối năm mới có cơ hội phục hồi, một kịch bản không có gì tốt đẹp.

Hành khách quốc tế đến sân bay Suvarnabhumi vào ngày 20/12/2021. Ảnh: Bangkok Post.

Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao

Ông Ratchaporn Poonsawat, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Koh Samui, cho biết lượt khách du lịch đến quận đảo này giảm tới 30% sau khi chương trình Test & Go tạm dừng.

Các nhà khai thác du lịch địa phương đang dựa vào "hộp cát" để kiếm sống, dù cho họ không mong chờ quá nhiều vào việc thúc đẩy doanh thu.

"Người Đức là nhóm du khách đông nhất đến với hòn đảo, sau đó là người Nga, Pháp, Anh và Thụy Sĩ. Các nhóm sắp đến với chúng tôi là du khách từ Israel và Ukraine", ông nói.

Ông Ratchaporn cho biết đã gặp Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn thời gian gần đây để bày tỏ lo ngại rằng các mục tiêu của "hộp cát" có thể không đạt được.

Ông đã đề nghị chính phủ khôi phục chương trình Test & Go vào quý III năm nay.

"Theo tôi, một số quy định của 'hộp cát' không thực tế hoặc không phù hợp. Ví dụ, lệnh cấm uống rượu sau 21h không nên áp dụng vì du khách không thể đi đâu và môi trường được kiểm soát an toàn. Du khách nên được tự do làm những gì họ muốn trong khuôn viên của những khách sạn đã đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe", ông nói.

Krabi

Trong khi đó, Krabi đã mở cửa trở lại với khách du lịch quốc tế vào ngày 1/11/2021 nhờ chương trình "hộp cát" của Phuket. Tỉnh cũng bắt đầu đón các chuyến bay thẳng từ ngày 1/12/2021 và đã có khoảng 3.000 lượt khách.

Tuy nhiên, theo bà Sasithorn Kittidhrakul, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Krabi, rất nhiều du khách thắc mắc về quy tắc cùng các hạn chế khi chính phủ đình chỉ Test & Go và giới thiệu "hộp cát mở rộng".

Nhiều khách nước ngoài đến sân bay Phuket bị cấm rời khỏi máy bay mặc dù đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống Thẻ thông hành Thái Lan. Họ chỉ được phép nhập cảnh sau khi Hiệp hội Du lịch vào cuộc và phối hợp với các cơ quan liên quan.

"Việc thay đổi thường xuyên các chính sách du lịch và nhập cảnh sẽ gây ra sự bối rối. Các du khách có thể bỏ qua Thái Lan và chọn các điểm đến khác", bà Sasithorn nói.

Khách du lịch tham quan vịnh Maya. Ảnh: Bangkok Post.

Prasert Wongna, Chủ tịch Câu lạc bộ Kinh doanh Du lịch Koh Phi Phi, cho biết các hòn đảo không được hưởng lợi nhiều từ "hộp cát" bởi chương trình này vẫn chưa chứng kiến ​​lượng đặt phòng vững chắc.

Trong khoảng thời gian Tết Dương lịch, lượng khách du lịch đến Koh Phi Phi đã tăng vọt nhờ Test & Go. Nhưng tất cả điều đó giờ đây chỉ còn là lịch sử.

"Chương trình 'hộp cát' không thuận lợi bởi đòi hỏi nhiều điều kiện. Nếu may mắn, nó chỉ thu hút được 10% khách du lịch so với giai đoạn trước dịch", ông Prasert nói.

Phangnga

Tuy nhiên, ông Pongsakorn Ketprapakorn, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Phangnga, lại ca ngợi việc mở rộng "hộp cát", cho rằng đây là chìa khóa cho sự hồi sinh của nền kinh tế địa phương.

Tỉnh này đã phải chịu một khoản lỗ khi doanh thu du lịch giảm từ 52 tỷ baht giai đoạn trước Covid-19 xuống còn chỉ 2 tỷ baht vào năm 2020.

Vào tháng 12, doanh thu đã trở lại 40% so với cùng kỳ trước Covid-19. Tuy nhiên, mọi hy vọng về sự phát triển hơn nữa đã bị tiêu tan khi chương trình Test & Go bị đình chỉ.

Sau khi áp dụng chương trình "hộp cát", Phangnga đón 200-300 khách mỗi ngày, trung bình mỗi du khách chi 5.000 baht/ngày.

Trước đại dịch, 80% du khách đến tỉnh đều là người nước ngoài, chủ yếu là người Anh, Đức và các nước Bắc Âu, 20% là khách trong nước. Sau Covid-19, các con số này đã bị đảo ngược.