Du lịch Quảng Ninh và mục tiêu ‘lội ngược dòng’ hậu dịch

Nhà làm chính sách của Quảng Ninh bắt tay cùng doanh nghiệp nghiên cứu các sản phẩm mới để thu hút du khách, thúc đẩy ngành du lịch phát triển hậu Covid-19.

Du lịch Quảng Ninh đang có dấu hiệu “ấm” dần sau chuỗi ngày dài im lìm kiểm soát dịch bệnh. Sự năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp trong việc làm mới sản phẩm, dịch vụ đang là đòn bẩy giúp du lịch Quảng Ninh hồi sinh và kỳ vọng “lội ngược dòng” ở giai đoạn bình thường mới.

An toàn được ưu tiên cao nhất

Sau thời gian dài kiểm soát tốt dịch bệnh và giữ vững “vùng xanh”, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức mở cửa các điểm đến để đón khách du lịch nội tỉnh từ ngày 20/09 và đón khách ngoại tỉnh từ ngày 1/11.

Với tinh thần “an toàn là trên hết”, Quảng Ninh đang khuyến khích đón khách ngoại tỉnh theo tour trọn gói, khép kín để kiểm soát tốt hơn trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đồng thời xây dựng, ban hành và phổ biến "Bộ tiêu chí tạm thời về đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19" đối với hoạt động du lịch” tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Khách đến Quảng Ninh cần đảm bảo yêu cầu đến từ vùng xanh, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc có xét nghiệm âm tính; chưa tiêm mũi nào thì phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR.

Với lần trở lại này, Quảng Ninh đã xây dựng kịch bản phục hồi du lịch để trở thành “Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”. Theo ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, an toàn sẽ là vấn đề được ưu tiên cao nhất khi mở cửa đón khách, doanh nghiệp, đơn vị nào không có phương án đảm bảo an toàn sẽ không được tham gia đón khách ngoại tỉnh.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh đã sẵn sàng đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách bằng vô số những sản phẩm, dịch vụ du lịch mới lạ, độc đáo.

Khu lưu trú ở Quảng Ninh sẵn sàng đón du khách trở lại. Ảnh: Legacy Yên Tử.

Những tín hiệu đầu tiên cho thấy du lịch Quảng Ninh đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Theo thống kê của Ban quản lý Vịnh Hạ Long, các ngày cuối tuần kể từ tháng 9 đến nay, Vịnh Hạ Long đã đón hàng nghìn du khách, các điểm đến nổi tiếng cũng bắt đầu chứng kiến du khách trở lại.

Đa dạng sản phẩm du lịch, đưa Quảng Ninh thành “điểm đến 4 mùa”

Ngoài mục tiêu vực dậy ngành công nghiệp không khói sau những ảnh hưởng nặng nề của các đợt Covid-19, với đợt trở lại lần này, Quảng Ninh còn đặt mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú của du khách (hiện tại thời gian lưu trú trung bình của du khách đến Quảng Ninh chưa được 3 ngày), đồng thời đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn cả bốn mùa.

“Cùng với việc mở rộng không gian du lịch nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách, chúng ta cũng sẽ phải tính làm sao để khách có thể đến vào mùa đông. Đó là những mục tiêu quan trọng của du lịch Quảng Ninh trong thời gian tới” - ông Phạm Ngọc Thủy chia sẻ.

Du lịch Quảng Ninh đã xây dựng lộ trình cụ thể, từng bước khôi phục các hoạt động, điểm đến, phù hợp với tình hình thực tiễn, có kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội tỉnh, du khách ngoài tỉnh đến với Quảng Ninh.

Du khách trải nghiệm leo núi khi đến du lịch tại Bình Liêu. Ảnh: Việt Linh.

Mục tiêu này đã và đang được hiện thực hóa bởi sự năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Bà Vũ Thanh Thủy, Phó tổng giám đốc khối Sun Hospitality Group (thuộc Sun Group), cho biết trước đây du lịch mùa vụ ở Hạ Long là một thách thức lớn khi đưa ra câu chuyện mùa cao điểm và thấp điểm.

Tuy nhiên, du lịch mùa vụ hiện nay đang là lợi thế bởi mỗi mùa có một cái đẹp, quan trọng là tạo ra được trải nghiệm riêng biệt cho mỗi mùa để tăng tần suất du lịch của du khách thay vì tìm cách kéo dài thời gian lưu trú.

Chia sẻ về các sản phẩm du lịch đáp ứng theo 4 mùa, bà Thủy cho biết doanh nghiệp đã đầu tư hệ sinh thái đồng bộ tại địa phương này, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu và thị hiếu đa dạng của du khách ở bất cứ thời điểm nào trong năm.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã đón đầu xu thế, tung ra nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm hấp dẫn du khách, đưa Quảng Ninh ghi dấu ấn trong thời kỳ mới, tiêu biểu như du lịch luồng xanh, dịch vụ du lịch thải độc (detox tour).

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, đơn vị đang kinh doanh nhiều dịch vụ du lịch tại Yên Tử, cho biết tâm lý của khách dịp này thích đến chỗ không quá đông người. Yên Tử có không gian rộng, cây cối thoáng đãng. Các khu lưu trú tại Yên Tử tương đối cách xa nhau.

Chia sẻ về đà phục hồi du lịch sau khi Quảng Ninh mở cửa, ông Thanh cho biết kể từ khi Quảng Ninh mở cửa trở lại du lịch vào cuối tháng 9, lượng khách đến với doanh nghiệp rất khả quan, công suất của Legacy Yên Tử có thể lên tới hơn 90% vào dịp cuối tuần.

“Nguồn khách đến với Yên Tử thời gian gần đây chủ yếu là dòng khách gia đình, nhóm gia đình, nhóm bạn bè với số lượng trên dưới chục người. Lượng khách đi theo đoàn ít, nếu có cũng chủ yếu là đoàn nhỏ. Khách trong tỉnh là phần nhiều, khách ngoại tỉnh còn ít”, ông Thanh chia sẻ.

Đến thời điểm này, định hướng tạo dựng thương hiệu điểm đến bốn mùa cho Quảng Ninh cũng đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp lữ hành ủng hộ.

Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Vietfoot Travel, cho biết doanh nghiệp này đang xây dựng những bộ sản phẩm có thể ứng dụng luôn cả 4 mùa như du lịch xe đạp, du lịch kết hợp nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp và thể thao...

“Với dòng sản phẩm này, khách hàng có thể lưu trú ở Quảng Ninh dài ngày hơn. Ví dụ trải nghiệm kết hợp qua đêm trên du thuyền, và đặc biệt có thể đi thẳng đến Bình Liêu, trải nghiệm ruộng bậc thang, thác nước rất đẹp”, ông Nghĩa chia sẻ.

Theo thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh, kể từ khi tỉnh mở cửa trở lại hoạt động du lịch từ cuối tháng 9, các điểm du lịch trên địa bàn thu hút khoảng 70.000 lượt khách, chủ yếu là tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Yên Tử.

Nhiều sản phẩm trải nghiệm mới được đưa ra để thu hút du khách đến với Hạ Long.

Để đón khách du lịch an toàn, Quảng Ninh tiếp tục triển khai việc kiểm tra mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Qua đó, góp phần tích cực đảm bảo môi trường du lịch an toàn, ổn định và từng bước phục hồi lĩnh vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Với những tín hiệu lạc quan ngay từ những ngày đầu “mở cửa”, du lịch Quảng Ninh kỳ vọng sẽ “lội ngược dòng” Covid-19 với mục tiêu đạt 1,5-2 triệu lượt khách các tháng cuối năm.