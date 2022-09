Du lịch Quảng Ninh trên hành trình trở thành 'kỳ quan 4 mùa'

Từ sự sôi động của du lịch trong mùa hè đầu tiên sau Covid-19, hình ảnh Quảng Ninh hiện lên ngày càng hấp dẫn và sáng tạo, với sự đồng hành của những doanh nghiệp lớn.

Đến Quảng Ninh những ngày hè, du khách có thể thấy sự bùng nổ của du lịch ngày trở lại. Sau những tháng ngày vắng lặng, khắp các điểm đến tại Quảng Ninh đều ghi nhận sự sôi động và náo nhiệt, thậm chí hơn cả thời điểm trước Covid-19. Không chỉ là sự sôi động của các dịch vụ, hoạt động du lịch thường thấy, mà còn là không khí tưng bừng của loạt sự kiện liên tục diễn ra ở các khu, điểm.

Những con số biết nói

6 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 5,5 triệu lượt du khách, tăng 120% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 12.129 tỷ đồng , tăng 131,03% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 147,55% kịch bản tăng trưởng.

Lượng khách du lịch tăng nhanh theo ngày. Đặc biệt vào các dịp cuối tuần, ngày lễ, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang trên địa bàn tỉnh đạt 90-100%; tàu đưa khách tham quan và ngủ đêm trên vịnh Hạ Long luôn ở tình trạng kín khách...

Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh - cho biết, ngoài Hạ Long, Sun World Ha Long là điểm nhấn thu hút khách mạnh mẽ. Theo thống kê, Sun World đón hơn 1 triệu khách du lịch trong 7 tháng. Riêng tháng 7, Sun World đã đón 40.000-50.000 khách vào vui chơi giải trí, ngoài ra các điểm như Yên Tử, Onsen Quang Hanh cũng thu hút khách lượng khách lớn.

Theo số liệu từ Sở Du lịch Quảng Ninh, tính đến hết ngày 30/7, TP Hạ Long - thỏi nam châm hút khách của Quảng Ninh - ghi nhận tổng khách du lịch đến thành phố đạt trên 4,7 triệu lượt, bằng 104,4% kịch bản tăng trưởng của năm.

Mùa hè rực lửa sôi động

Ông Phạm Ngọc Thủy cho biết, tỉnh đã triển khai chuỗi 65 sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch trong năm, tập trung vào cao điểm mùa hè với các sự kiện tiêu biểu: Lễ hội Carnaval Hạ Long 2022, lễ hội áo dài, liên hoan ẩm thực, liên hoan xiếc quốc tế... Bên cạnh đó là nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, như chương trình âm nhạc đường phố do các nghệ sỹ trẻ thể hiện vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, lễ hội âm nhạc điện tử EDM, hay các đại nhạc hội, giải thể thao… thu hút sự tham dự của hàng chục nghìn du khách, khán giả…

Tiêu biểu và nổi bật trong số lễ hội tại Quảng Ninh hè này là chuỗi sự kiện Take me to the Sun do Tập đoàn Sun Group đồng hành tài trợ và tổ chức.

Sự kiện khởi động bằng đại nhạc hội âm nhạc điện tử EDM mang chủ đề “Huyền thoại rồng thiêng” ngày 9/7, với sự tham dự của nhiều DJ top đầu thế giới như nhóm Breatha Caloria, Andy Moor, Audio Tricz hay Vanillaz cùng các DJ hàng đầu Việt Nam. Chuỗi sự kiện Take me to the Sun đã thắp lên ngọn lửa bùng cháy cho mùa hè trên thành phố biển. Sự kiện thu hút hơn 4.000 khán giả, đốt cháy đêm Hạ Long bằng lửa EDM cuồng nhiệt.

Sau “Huyền thoại rồng thiêng”, Sun Group tiếp tục thổi bùng sự sôi động cho thành phố biển, với việc chung tay tổ chức Giải chạy Marathon Amazing Halong, thu hút hơn 10.000 vận động viên tham dự.

Ngày 6/8, đại nhạc hội Rock & Motor Show Ride 2 Rock - Take me to Ha Long đã diễn ra tại quảng trường Sun Carnival. Khán giả được chứng kiến phần trình diễn kỹ thuật điều khiển xe motor trong sa hình điêu luyện của các biker, trước khi cháy hết mình cùng mùa hè bên vịnh biển, với rock show Take me to Ha Long, cùng những band nhạc Rock đình đám như Bức Tường, Ngũ Cung, Metanoia, Nevermind và các ca sĩ khách mời Phạm Anh Khoa, Ngọc Anh...

Ngay trong tháng 8, chuỗi sự kiện Take me to the Sun tiếp tục được nối dài với show diễn Giải cứu Geisha ly kỳ, hấp dẫn được đầu tư công phu, bài bản tại nhà hát Asahi (nhà hát Mặt trời) trong khuôn viên vườn Nhật thuộc tổ hợp Sun World Ha Long, vào các khung giờ 10h, 15h30, 16h30 thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần, từ 20/8 đến 30/11.

Đây sẽ là cuộc chiến nảy lửa với màn trình diễn bay lượn, đấu kiếm ngoạn mục của samurai nhằm bảo vệ nàng geisha thoát khỏi sự truy sát của ninja. Bên cạnh những hoạt cảnh đầy kịch tính, du khách cũng sẽ được thưởng thức màn trình diễn múa Yosakoi, múa Taiko với trống tưng bừng, rộn rã.

Cùng với show diễn độc đáo mang đậm chất phù tang này, tại công viên chủ đề Dragon Park và công viên nước Typhoon Water Park của Sun World Ha Long sẽ diễn ra show diễn carnival do các vũ công và nghệ sĩ quốc tế từ nhiều quốc gia trình diễn, tại nhiều khung giờ từ 9h sáng đến 17h hàng ngày.

“Từ giờ tới cuối năm, mỗi thời điểm đều có các chương trình văn hoá, thể thao, du lịch để thu hút du khách đến, giảm tải việc khách tập trung vào mùa hè và mùa thu, đông vẫn tiếp tục hút khách”, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long - cho biết.

Điều đó đồng nghĩa, Quảng Ninh, Hạ Long sẽ không chỉ sôi động trong mùa hè. Với định hướng trở thành “kỳ quan 4 mùa”, và sự chung tay đồng hành của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn như Sun Group, vùng di sản hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều ngạc nhiên cho du khách.

Hàng loạt trải nghiệm mới

Phối hợp từ chính quyền, người dân và doanh nghiệp đã thổi bùng sức sống của du lịch Quảng Ninh sau đại dịch Covid 19.

Phạm Minh Nam, du khách trẻ từ Hà Nội sau khi tham dự rock show tối 6/8 cho biết: “Tôi mua vé đi Hạ Long cuối tuần vì show này. Tuy nhiên đến Hạ Long, thấy có quá nhiều thứ cũng hay ho và đáng thử”.

Minh Nam khoe cậu và nhóm bạn đã trải nghiệm phố đêm du thuyền tại khu vực cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, và nhận xét đây là một sản phẩm “rất phong cách của vịnh di sản”. Nhiều du khách tới Hạ Long cũng đánh giá rất cao sản phẩm này và cho rằng, đây là một điểm khởi đầu khá tốt của du lịch đêm ở Hạ Long. Sản phẩm độc đáo này được Sun Group hợp tác cùng các doanh nghiệp tại địa phương xây dựng.

Hè này, khu vực cảng tàu khách quốc tế Hạ Long của Sun Group cũng ra mắt thêm sản phẩm nghệ thuật độc đáo là sân khấu đêm nhạc trên thông. Được bố trí đơn giản nhưng không đơn sơ, sân khấu đêm nhạc “ôm” trọn thành phố biển với biểu tượng cầu Bãi Cháy, vòng quay Sun Wheel. Sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Lê Hiếu, Trung Quân Idol, Tăng Phúc, Vicky Nhung… cũng mang đến cho đêm nhạc trên thông nhiều dấu ấn thú vị.

Cùng với đó, nhiều sản phẩm mới khác như bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao; bay thủy phi cơ từ đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long đi đảo du lịch Cô Tô… cũng gia tăng sức hút cho du lịch Quảng Ninh.

Dấu ấn “người khai mở”

Không chỉ khi du lịch trở lại, các doanh nghiệp tại Quảng Ninh mới đầu tư sản phẩm mới. Ngay trong dịch bệnh, năm 2020, Sun Group đã liên tục ra mắt các sản phẩm mới mang đậm dấu ấn đặc trưng riêng của vùng di sản. Trong đó, không thể bỏ qua 2 khu nghỉ dưỡng Premier Village Halong Bay Resort tại Hạ Long với 67 villa cùng những tiện ích 5 sao, và khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh tại Cẩm Phả.

Ngay khi ra mắt, với những trải nghiệm tắm onsen chuẩn Nhật Bản lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Yoko Onsen Quang Hanh đã trở thành một hiện tượng du lịch. Còn Premier Village Halong Resort nay đã trở thành một điểm đến khẳng định vị thế với giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình hàng đầu châu Á 2021” do World Travel Awards trao tặng.

"Dù Covid-19 khiến du lịch vùng di sản trầm lắng, nhưng mỗi dịp cuối tuần, khi được phép đón khách trong những đợt dịch tạm lắng, Yoko Onsen Quang Hanh Resort thường xuyên kín khách", đại diện Sun Group cho biết. Và khi du lịch mở cửa hoàn toàn, để đặt villa nghỉ dưỡng và tắm khoáng tại đây, du khách phải đặt trước cả tháng.

Không dừng lại ở đó, năm 2021, Sun Group tiếp tục góp thêm cho vùng di sản Hạ Long điểm đến tâm linh quy mô trên đỉnh Ba Đèo. Đó là quần thể tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự, với kiến trúc chùa Việt cổ thế kỷ XVII-XVIII và hệ thống hàng trăm pho tượng Phật được tạo tác độc đáo bởi các nghệ nhân hàng đầu Việt Nam.

Tiếp tục sứ mệnh cùng Quảng Ninh bứt phá, qua 2 năm gặp nhiều khó khăn vì đại dịch, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái với sự góp sức của Sun Group tại tuyến Tiên Yên - Móng Cái dài gần 64 km đã khánh thành đúng dịp 2/9. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - tuyến cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh - sẽ được khánh thành, rút ngắn thời gian di chuyển từ Vân Đồn đến Móng Cái từ 2 tiếng xuống còn xấp xỉ 50 phút. Nhờ đó, tạo điều kiện cho du khách di chuyển thuận lợi bằng đường bộ từ cửa khẩu Móng Cái đến sân bay quốc tế Vân Đồn, bay tiếp tới các điểm đến khác trong và ngoài nước.

Những điều Sun Group mang đến cho Quảng Ninh trong những năm qua, đặc biệt là loạt sản phẩm độc đáo và hấp dẫn trong những ngày dịch bệnh cùng chuỗi sự kiện sôi động dịp hè, góp phần không nhỏ làm nên sự trở lại ấn tượng của du lịch Quảng Ninh. Trong tương lai, những đóng góp này được kỳ vọng tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi tỉnh chủ trương đẩy mạnh kinh tế đêm, hoàn thiện điểm đến trọn vẹn và hướng đến mục tiêu “kỳ quan 4 mùa”.