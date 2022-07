Du lịch qua những trang sách

I Am From Here: Stories and Recipes From a Southern Chef là tác phẩm của nhà văn Vishwesh Bhatt. Đến với cuốn sách này, độc giả cảm nhận phong vị của những món ăn đặc sản được chế biến theo kiểu miền Nam nước Mỹ hay miền Tây Ấn Độ. Tất cả đều sẽ được mô tả chi tiết. Ảnh: Amazon.