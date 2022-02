Du lịch kỳ vọng khởi sắc trong năm 2022

Những sóng gió với ngành du lịch đã dần qua đi sau 2 năm chật vật với dịch bệnh Covid-19. Năm 2022 mang đến nhiều kỳ vọng với những tín hiệu tích cực.

Sau đợt dịch thứ 4, tâm lý e ngại đi du lịch của người dân đã phần nào cải thiện. Tỷ lệ tiêm vaccine cao trên cả nước giúp việc mở cửa du lịch dễ dàng hơn. Dù còn những quy định hạn chế, tương lai của du lịch Việt Nam trong năm 2022 hứa hẹn chứng kiến nhiều tín hiệu tích cực.

Nới lỏng và thuận tiện

Tốc độ triển khai tiêm vaccine của Việt Nam hiện nằm trong top 6 thế giới. 80% dân số đã tiêm vaccine và khoảng 70% đã tiêm mũi thứ 2. Rất nhiều tỉnh thành cũng đang triển khai tiêm mũi tăng cường.

Thuận lợi từ chiến dịch tiêm chủng mở ra cánh cửa để du lịch cất cánh trở lại. Bởi lẽ khi đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao, sẽ rất lãng phí khi vẫn tiếp tục đóng cửa. Du lịch trước dịch từng đóng góp tới 9,2% GDP cả nước. Con số này chứng tỏ tầm quan trọng của du lịch với nền kinh tế Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đưa ra đề xuất mở cửa lại hoàn toàn 2 thị trường inbound (đón khách nước ngoài vào Việt Nam) và outbound (đưa khách đi du lịch nước ngoài), ban đầu là 1/5. Tuy nhiên, việc mở cửa có thể sớm hơn dự kiến và bắt đầu từ tháng 3.

Vũng Tàu đông nghẹt khách trong dịp Tết Âm lịch năm 2022. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong đợt Tết vừa qua, các điểm du lịch lớn đều ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường khách nội địa. Tại Đà Lạt (Lâm Đồng), công suất phòng các khách sạn từ 3 sao hầu như đều trên 80%. Việc đặt phòng ngày Tết cũng trở nên khó khăn hơn với du khách. Tuy nhiên, đây lại là những niềm vui với người làm du lịch địa phương sau nhiều tháng khổ sở vì dịch.

Tại Hội An (Quảng Nam), từ 31/1 đến mùng 5 Tết (5/2), gần như ngày nào cũng có khoảng 10.000 khách ghé thăm phố cổ. Đại diện các resort lớn ở khu vực đường Hùng Vương chia sẻ kỳ nghỉ dài trong dịp Tết Nguyên Đán khiến người dân háo hức du lịch hơn. Họ gần như lúc nào cũng trong tình trạng hết phòng.

Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), điểm nóng du lịch khu vực phía nam cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Lượng khách dịp Tết vượt quá sức tưởng tượng của thành phố, tăng 170% so với cùng kỳ. Theo ông Lê Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố, nguyên nhân chính có lẽ do tâm lý thoải mái của người dân khi được tiêm đủ liều vaccine.

Trong khi đó, kết quả từ chương trình thí điểm đón khách quốc tế cũng rất khả quan. Báo cáo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy 8.500 khách quốc tế đã đến Việt Nam trong giai đoạn 1 (tính tới 23/1). Phản hồi của du khách đa số đều tích cực. Tuy nhiên, các du khách quốc tế cũng mong muốn những chính sách thông thoáng, ít hạn chế hơn.

Sa Pa (Lào Cai), Phú Quốc (Kiên Giang) hay Đà Lạt (Lâm Đồng)... cũng đã “rộng cửa” đón khách từ sau đợt dịch thứ 4. Lượng khách du lịch dù chưa đạt được như trước dịch cũng đã cho thấy nhiều tín hiệu sẵn sàng bùng nổ.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, trong những tháng cuối năm 2021, lượng khách đến Phú Quốc tăng trở lại nhờ việc khôi phục hoạt động du lịch và thực hiện thí điểm đón khách quốc tế giai đoạn 1. Riêng dịp Tết Dương lịch (1-3/1), tổng lượt khách du lịch đến Kiên Giang là 36.722 lượt, riêng Phú Quốc là 26.250 khách. Tổng thu du lịch đạt trên 36 tỷ đồng .

Điều này có thể thành hiện thực nếu đề xuất mở cửa hoàn toàn 2 thị trường inbound, outbound vào 1/5 được thông qua.

Nhiều ưu đãi, tận hưởng du lịch

So với khoảng một năm trước, việc đi du lịch hiện đã không còn nhiều trở ngại. Cơ chế phân vùng tuy còn hạn chế việc đi du lịch nhưng cũng đã nới lỏng hơn nhiều. Mặt khác, tâm lý đi du lịch của người dân hiện cũng “vững” hơn sau khi đã tiêm đủ 2 (hoặc 3) mũi vaccine phòng Covid-19.

“Nếu là một năm trước, tôi không nghĩ mình sẽ được đi du lịch khi số ca nhiễm ở Hà Nội vẫn cao như hiện nay. Theo tôi, lý do chính là người dân đã tiêm vaccine và có ý thức hơn về việc phòng, chống dịch Covid-19. Bản thân tôi khi đi du lịch vẫn còn hơi lăn tăn chuyện dịch dã nhưng vì đã tiêm đủ 3 mũi nên cũng thấy yên tâm”, Hoài Anh, du khách Hà Nội vừa đi du lịch Sa Pa (Lào Cai) chia sẻ.

Trao đổi với Zing, anh Hoài Anh cho biết mình lựa chọn Sa Pa làm điểm du lịch cuối năm do chính sách thông thoáng với người ngoại tỉnh. Ngoài ra, mức giá cho các combo du lịch đợt cận Tết cũng giảm rất sâu, tạo điều kiện cho mọi người được hưởng những dịch vụ tốt nhất.

Theo du khách này, anh chỉ chi khoảng hơn 1,7 triệu đồng cho combo du lịch 3 ngày 2 đêm. Du khách Hà Nội đánh giá đây là con số lý tưởng cho trải nghiệm đã bao gồm phòng khách sạn 5 sao và xe khách khứ hồi. Thông thường, với khoảng 1,7 triệu đồng, du khách cũng chỉ đủ trả tiền phòng một đêm ở khách sạn 5 sao tại trung tâm Sa Pa.

Du khách tự tin hơn khi đi du lịch trong năm 2022. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Trang

Hiện tại, các công ty du lịch như Traveloka cũng đang có nhiều chính sách hấp dẫn để kích cầu du lịch sôi động trở lại. Traveloka là giải pháp trọn gói cho tín đồ du lịch thời 4.0. Dịp Tết Nguyên Đán, Traveloka giảm giá đến 500.000 đồng khi đặt vé máy bay, khách sạn và 200.000 đồng khi đặt vé vui chơi.

Ngoài những tấm ảnh đẹp trong chuyến đi khám phá, bạn cũng nên chuẩn bị “hành trang” du lịch an toàn. Do quy định phòng chống dịch của các tỉnh thành khác nhau, du khách cần tham khảo kỹ thông tin để tránh những rắc rối khi du lịch và tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe tốt nhất trong suốt chuyến đi.

Những chuyến đi trải nghiệm địa điểm mới với những kỉ niệm đáng nhớ, nhiều bức hình ấn tượng hứa hẹn là mở đầu tuyệt vời cho năm du lịch 2022 khởi sắc.