Du lịch Hà Nội có doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Tổng thu từ khách du lịch đến Hà Nội ước đạt hơn 44,9 nghìn tỷ đồng, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách nước ngoài check-in tại Hà Nội. Ảnh: Trà My.

Sở Du lịch TP Hà Nội cho biết trong tháng 6 vừa qua, ngành du lịch thủ đô đã đón hơn 2,21 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách du lịch quốc tế ước tăng 2,8 lần. Nhờ vậy, tổng doanh thu du lịch của Hà Nội trong tháng 6 đạt hơn 7.820 tỷ đồng , tăng 20,9% so với năm 2022 và tăng 7,7% so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm , ngành du lịch Hà Nội đón hơn 12 triệu lượt du khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế tăng 7 lần, còn khách du lịch nội địa tăng 22,6%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 44.900 tỷ đồng , tăng 74,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động cơ sở lưu trú, trên địa bàn Hà Nội có 3.756 cơ sở lưu trú với 70.218 phòng. Trong đó, 603 khách sạn đã được xếp hạng 1-5 sao. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt 65,9%, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022.

Để đạt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, Sở Du lịch TP Hà Nội đã tăng cường các đoàn khảo sát, phối hợp các quận, huyện để xây dựng những sản phẩm du lịch mới như du lịch golf, du lịch vui chơi giải trí, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông Hồng, hồ Tây, hồ Đồng Mô... gắn với các điểm đến du lịch văn hóa, di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại các quận, huyện, thị xã.

Thành phố cũng tập trung phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch thiết yếu tại các khu du lịch, điểm du lịch trọng điểm như Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), làng gốm sứ Bát Tràng, làng dệt lụa Vạn Phúc, khu vực Ba Vì...

29 nhà hàng nhận giải Bib Gourmand trong sự kiện Michelin Guide tại Hà Nội. Ảnh: Khánh Hằng.

Ngoài ra, Michelin Guide diễn ra vào tháng 6 tại Hà Nội được xem là dấu mốc quan trọng, nâng tầm văn hoá ẩm thực Việt. Hà Nội có 3 trong 4 nhà hàng đạt sao Michelin. Sự kiện được coi là bước ngoặt thúc đẩy du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, thu hút khách du lịch quốc tế.

Mới đây, tài khoản chính thức của nhóm nhạc nữ đình đám bậc nhất Hàn Quốc BlackPink thông báo concert "Born Pink" sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 7. Sự kiện này được mong chờ là cú hích trong ngành du lịch Hà Nội trong những tháng tới.