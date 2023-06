Du lịch Hà Nội có doanh thu hơn 37 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Trong đó, tính riêng tháng 5, doanh thu ước đạt 7,26 nghìn tỷ đồng, đón hơn 2 triệu lượt khách.

Tour du lịch bằng xe Jeep mui trần tại Hà Nội. Ảnh: Hanoi Backstreet Tours.

Theo thống kê của UBND TP Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 10,11 triệu lượt khách, tăng 53,9% so với năm 2022. Tổng thu ước đạt 37,09 nghìn tỷ đồng , tăng 92,4% so với năm trước. Tính riêng tháng 5, thủ đô Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022, giảm 8% so với tháng trước, doanh thu ước đạt 7,26 nghìn tỷ đồng .

Đến tháng 5 năm nay, trên địa bàn Hà Nội có 3.756 cơ sở lưu trú với 70.218 phòng. Trong đó, 603 khách sạn đã được xếp hạng từ 1-5 sao. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt 60%, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhà tù Hỏa Lò là địa điểm thu hút giới trẻ và khách quốc tế. Ảnh: Thành Đông.

Trong tháng 5, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục tập trung triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch, phát triển các điểm đến, xây dựng các tour, nhóm sản phẩm du lịch mới, tổ chức đa dạng các hoạt động du lịch. Thành phố phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch thiết yếu tại các khu du lịch, điểm du lịch trọng điểm như Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), làng gốm sứ Bát Tràng, khu vực Ba Vì...

Hà Nội cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn tới du khách, xây dựng hình ảnh là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn". Thành phố xây dựng các hình thức truyền thông trên các nền tảng số như website, nền tảng mạng xã hội... Đồng thời, Hà Nội luôn cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu về du lịch trên website du lịch Hà Nội để cung cấp thông tin cho du khách.

Sắp tới, Michelin Guide diễn ra vào tháng 6 tại Hà Nội, được xem là dấu mốc quan trọng, nâng tầm văn hoá ẩm thực Việt. Ngoài ra, sự kiện được mong chờ là cú hích thúc đẩy du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến với khách du lịch quốc tế.