Du lịch giãn cách ở Maldives - từ nhà tổ chim đến lều bong bóng

Kurumba là đảo nghỉ dưỡng tư nhân ở Maldives. Khai trương vào năm 1972, hòn đảo cách sân bay quốc tế Velana 10 phút đi tàu cao tốc. Với dịch vụ Just You and Me Time, khu nghỉ dưỡng sẽ mang đến cho hành khách một ngày giãn cách xã hội, bao gồm bữa sáng riêng, bữa trữa giao tận nơi, spa và lặn, bữa tối và đêm xem phim riêng. Ảnh: Kurumba.