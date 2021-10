Du lịch Đông Nam Á đang dõi theo Phuket

Dù chưa thành công như mong đợi, kế hoạch "hộp cát" Phuket (Thái Lan) đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho du lịch địa phương lẫn khu vực Đông Nam Á.

3 tháng trước, Thái Lan tự tin bắt đầu chiến dịch hồi sinh ngành du lịch bằng "hộp cát" Phuket. Họ cho phép khách du lịch quốc tế được tự do dạo chơi trên đảo dựa trên các quy định nghiêm ngặt về phòng, chống Covid-19.

Các chính sách tương đối thoải mái được đưa ra để thu hút du khách. Theo dự kiến, nếu có kết quả âm tính trong 7 ngày ở Phuket, du khách có thể tham quan một số đảo khác ở Thái Lan. Sau 14 ngày, họ có thể đi tới mọi nơi trên khắp đất nước này.

Chiến dịch truyền thông rầm rộ nhanh chóng đem về các tín hiệu tích cực cho hòn đảo du lịch nổi tiếng. Hộp cát thu hút khoảng 41.000 người, vẫn thua xa so với mục tiêu của chính phủ là 100.000 người trong 90 ngày đầu. Nhiều người trong số 41.000 kia là người trở về từ nước ngoài, không phải khách du lịch. Ngoài ra, con số cũng quá nhỏ bé so với 10 triệu du khách quốc tế năm 2019 tới Phuket.

Tuy nhiên, khi nhìn vào tình hình chung, con số 41.000 cũng đủ khiến Thái Lan tự hào. Bất chấp việc Phuket đã phải tạm đóng cửa sau thời gian ngắn, mô hình hộp cát của họ đã gây được tiếng vang lớn và tạo tiền đề cho nhiều nước Đông Nam Á học tập.

Đông Nam Á dõi theo Phuket

Chia sẻ với The New York Times tuần trước, Sandiaga Uno, Bộ trưởng Bộ Du lịch Indonesia, cho biết họ đang thiết kế một chương trình tương tự cho Bali. Đây là điểm du lịch lớn nhất Indonesia và có vị trí địa lý khá tương đồng với Phuket. Thời gian qua, Bali cũng ghi nhận các tín hiệu tích cực từ số trường hợp mắc Covid-19. Do đó, chính quyền hy vọng có thể mở cửa cho khách nước ngoài, sớm nhất là tháng này.

"Với tình hình hiện tại ở Bali, chúng tôi đang thảo luận xem có nên áp dụng chương trình này không", ông Sandiaga nói.

Theo The New York Times, ngoài Indonesia, các quốc gia Đông Nam Á sở hữu hòn đảo nghỉ dưỡng khác cũng đang xem xét mô phỏng mô hình Phuket. Chính quyền các nước đang theo dõi thử nghiệm "hộp cát" Phuket để có thể làm điều gì đó giúp khôi phục ngành du lịch.

Nhiều điểm du lịch ở Đông Nam Á đang dõi theo Phuket. Ảnh: CNA.

"Ví dụ, Malaysia đã mở cửa đảo Langkawi cho khách nội địa giữa tháng 9. Đây là bước đầu tiên để tiến tới đón khách nước ngoài. Việt Nam cũng hy vọng đón khách nước ngoài tới Phú Quốc nhưng phải tạm trì hoãn do chưa tiêm đủ vaccine", Richard C. Paddock của The New York Times viết.

Trong khi đó, Nuno Ribeiro, Giảng viên cao cấp và Trưởng nhóm nghiên cứu ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn, Đại học RMIT, cũng nhận xét Việt Nam có thể học được nhiều điều từ Phuket khi trả lời Zing.

"Nhìn chung, tôi cho rằng khâu chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác truyền thông đầy đủ và triển khai nghiêm túc là yếu tố giúp việc mở cửa du lịch thành công ở Việt Nam. Thực hiện thành công kế hoạch thí điểm là tín hiệu rõ ràng rằng Việt Nam sẵn sàng và đủ an toàn để đón khách quốc tế quay trở lại vào năm 2022 và 2023", ông chia sẻ.

Tín hiệu tích cực cho du lịch địa phương

"Dù sao còn tốt hơn không làm gì. Ít nhất, nhờ hộp cát, người địa phương cũng có thêm thu nhập", Kanyaphak Lertjaraspong, người bán tour du lịch ở Patong, một thị trấn bãi biển trung tâm Phuket, cho biết.

Khi xưa, Patong nổi tiếng là con phố náo nhiệt bậc nhất Phuket. Sự im lặng đã bao trùm nó trong suốt thời gian đại dịch. Dù vậy, từ tối 1/10, đường phố cũng đã vui vẻ hơn chút. Các quán bar vẫn bị cấm đón khách nhưng họ có thể bán cho khách mang đi.

Patong trước đại dịch. Ảnh: Hotels.

Kanyaphak, người bán tour du lịch cho biết kể từ khi chương trình "hộp cát" Phuket bắt đầu, một số du khách đã thất vọng vì các hộp đêm Patong và nhiều cơ sở kinh doanh khác vẫn đóng cửa.

Cô nói: “Họ đến Phuket với mong muốn mọi thứ sẽ như xưa. Các cửa hàng, nhà hàng và quán bar sẽ mở cửa. Thực tế, không phải tất cả cửa hàng đều mở. Tôi nghĩ có lẽ chỉ 20% hoạt động kinh doanh trở lại".

Dù vậy, Kanyaphak nói công việc kinh doanh cũng đang tốt lên với lượng khách khá tốt. Cô hy vọng mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa trong tương lai.

Chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng và Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan khu vực phía nam, Kongsak Koopongsakorn, nói với ABC mọi thứ thực sự khó khăn sau đại dịch. Tuy nhiên, nhờ chiến dịch Phuket, sau thời gian dài, người dân địa phương mới thấy tia hy vọng.

Sự hy vọng là điều quan trọng hơn cả với người dân Phuket. Ảnh: ABC.

"Mỗi ngày, chúng tôi phải sử dụng tiền tiết kiệm để cố gắng duy trì công việc cho nhân viên. Chúng tôi muốn giữ họ để cùng nhau vượt qua những ngày này. Trong tháng 7, khách sạn đã đạt 13% công suất phòng. Nếu có thể kéo dài hơn, có lẽ chúng tôi đã kết thúc ở mức 20% vào cuối tháng.

Sau thời gian dài, người dân Phuket mới nhìn thấy hy vọng. Việc mở cửa trở lại không đơn thuần là vấn đề kinh tế. Đó còn là hy vọng cho người dân, đặc biệt những người làm du lịch. Khi nói về việc mở lại, tôi nhìn vào mắt họ. Ánh mắt đó không nói họ chỉ muốn nhiều tiền hơn mà họ đang hy vọng nhiều hơn. Hy vọng là điều quan trọng với chúng tôi trong cuộc khủng hoảng này", ông chia sẻ.

Vẫn còn những lo âu

Từ 1/10, nhiều hạn chế đã được nới lỏng trên khắp Thái Lan, đặc biệt với các khu vực bị ảnh hưởng nặng như Bangkok. Lệnh giới nghiêm lùi lại một giờ (từ 21h lên 22h). Trung tâm thương mại, thẩm mỹ, rạp chiếu phim... được mở lại.

Ở Phuket, một số quy định của chương trình cũ cũng được nới lỏng. Các quan chức hy vọng điều đó sẽ thu hút nhiều du khách hơn. Ví dụ, thời gian lưu trú tối đa trên đảo đã giảm từ 14 xuống còn 7 ngày.

Trong thời gian này, du khách chỉ cần kiểm tra Covid-19 2 lần. Nếu âm tính, khách đã tiêm vaccine từ mọi quốc gia đều được chào đón, không chỉ còn là những nơi có nguy cơ thấp. Ngoài ra, các nhà hàng tại Phuket cũng có thể bán rượu lại.

Phuket đơn giản hóa các chính sách để đón nhiều khách hơn. Ảnh: ABC.

Các quan chức nhận ra quy trình đăng ký phức tạp của Phuket Sandbox là một yếu tố cản trở. Khách đến Phuket bị yêu cầu nhiều giấy tờ, trả trước phí xét nghiệm, mua bảo hiểm Covid-19. Ngoài ra, nhiều khách cũng không thích việc phải cài đặt ứng dụng theo dõi trên điện thoại.

Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan-ocha, đã cam kết cải thiện quy trình này. Ông tin chương trình Phuket là thành công và nó sẽ tiếp tục được lan rộng.

Thái Lan có nguồn cung vaccine hạn chế. Do đó, chính phủ đã ưu tiên tiêm chủng cho những người sống ở khu du lịch như Phuket hay Koh Samui để đẩy nhanh việc mở lại. Tính riêng tại Phuket, tới 5/10, hơn 83% đã tiêm 2 liều vaccine.

Khách du lịch được tiêm vaccine, người làm du lịch được tiêm vaccine. Trên lý thuyết, điều đó cho phép Phuket trở thành môi trường du lịch an toàn. Tuy nhiên, nhiều chủ cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch ở đây vẫn tỏ ra lo lắng.

Theerasak Pholngam cầu nguyện mọi thứ sẽ suôn sẻ với Phuket. Ảnh: ABC.

"Việc đảm bảo tiêm chủng giữa khách và người địa phương tạo nên sự cân bằng để kiểm sỏa đại dịch, khôi phục kinh tế. Về lý thuyết, mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lo ngại về các biến thể mới.

Mở cửa lại Phuket là ý hay nhưng vẫn còn những rủi ro. Nếu có nhiều khách bị Covid-19, chúng tôi có phải đóng cửa lần nữa không. Tôi chỉ biết chắp tay cầu các vị thần để mọi thứ suôn sẻ", Theerasak Pholngam, chủ nhà hàng Tu Kab Khao ở Phuket, trả lời ABC.

Các quan chức y tế Thái Lan đã cảnh báo kế hoạch này có thể bị đình chỉ nếu số ca nhiễm coronavirus ở Phuket tăng trên 90 ca mỗi tuần. Và dĩ nhiên, người dân Phuket không mong chờ điều đó.