Du lịch Đà Nẵng - 'phượng hoàng lửa' tái sinh sau 2 năm đại dịch

Du lịch Đà Nẵng trải qua một mùa hè rực rỡ với sự “lột xác” không ngừng trong các trải nghiệm mới và độc đáo. Sự phục hồi này được ví như “phượng hoàng lửa” tái sinh sau 2 năm đại dịch.

Trong truyền thuyết, phượng hoàng lửa là sinh vật biểu tượng cho sự tái sinh. Loài chim này bất tử, thường tái sinh từ đống tro tàn. Sau mỗi lần như vậy, chúng đều trở nên mạnh mẽ và rực rỡ hơn. Sự hồi phục của Đà Nẵng sau đại dịch được nhiều chuyên gia ví như “phượng hoàng lửa” của ngành du lịch Việt Nam.

Sự hồi sinh của ngành du lịch Đà Nẵng bắt đầu từ dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, khi khách đến thành phố đạt trên 254.000 lượt, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Riêng 6 tháng đầu năm, lượt khách tới thành phố đạt 1,32 triệu lượt, tăng 33,6% so với cùng kỳ 2021. Các khu, điểm du lịch lớn như Sun World Ba Na Hills đón hơn 760.000 lượt khách, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2021. Riêng tháng 6, khách đến khu du lịch này tăng đến 16 lần so với tháng 3.

Du lịch Đà Nẵng trong nửa đầu năm 2022 cũng nhận loạt giải thưởng, danh hiệu quốc tế. Trong đó nổi bật là top 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á do trang TripAdvisor công bố. Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) cũng xác nhận Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam.

Du khách ngày càng đưa ra những yêu cầu cao và đa dạng hơn. Họ không còn muốn quay lại mãi một điểm đến mỗi năm chỉ để trải nghiệm những điều cũ kỹ. Đà Nẵng đã học cách làm mới mình ngay cả trong những điểm đến và trải nghiệm vốn là đặc tính của thành phố sông Hàn.

Đơn cử vừa qua, thành phố cùng các doanh nghiệp tổ chức lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng - Enjoy Danang Summer 2022”, mang đến chuỗi hoạt động, sự kiện quy mô, hấp dẫn. Từ đường phố đến bãi biển, từ đỉnh Bà Nà đến cầu sông Hàn đều bao trùm bầu không khí lễ hội sôi động, đưa du khách lạc vào một xứ sở hội hè.

Dịp cuối tuần mùa lễ hội, bên cạnh tham quan đỉnh Bà Nà, du khách có thể thưởng thức show nghệ thuật “Trận chiến ở vương quốc Mặt Trăng”, hòa vào không khí náo nhiệt của lễ hội “Ẩm thực và Bia B’estival”. Chiều tối, du khách có thể ghé thăm các tuyến phố trung tâm bên bãi biển Mỹ Khê để tham gia carnival đường phố Sun Fest. Tối đến, dọc bãi biển, vô số chương trình âm nhạc, biểu diễn đường phố… diễn ra sôi nổi.

Một trong những hoạt động phối hợp giữa Đà Nẵng và doanh nghiệp nổi bật nhất mùa lễ hội là chuỗi sự kiện mang chủ đề “Take me to the Sun”, thực hiện bởi Tập đoàn Sun Group. Sự kiện mang đến đa dạng loại hình từ carnival đường phố đến đại nhạc hội, đại hội âm nhạc điện tử, lễ hội ẩm thực và bia...

Suốt 5 tuần, mỗi tuần 2 buổi từ 25/6 đến 24/7, carnival đường phố Sun Fest thổi bùng bầu không khí hội hè trên các con phố dọc bãi biển Mỹ Khê. Cùng với âm nhạc sôi động, mô hình các điểm đến biểu tượng của Việt Nam được xây dựng sống động. Tại đây, các vũ công trong trang phục đa sắc màu đã cống hiến cho du khách những màn trình diễn đặc sắc.

Đáng chú ý, đại nhạc hội “Take me to the Sun” diễn ra tối 9/7 đã thực sự đánh thức nhịp sống năng động của Đà Nẵng. Hơn 20.000 khán giả đã tham gia bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng và pháo hoa. Hình ảnh Đà Nẵng đầy sức sống đã được khắc họa qua không chỉ âm nhạc mà còn đến từ nét hân hoan, rạng ngời cùng sự cuồng nhiệt của khán giả.

Ngày 13/8 đến 14/8, “Take me to the Sun” tiếp tục khuấy động Đà Nẵng với hai đêm đại nhạc hội EDM “Cánh cổng thời gian”. Đêm nhạc có sự góp mặt của những DJ hàng đầu thế giới. Hàng chục nghìn khán giả đã tụ họp về quảng trường Sun Wheel (công viên Asia Park), hòa mình vào âm thanh điện tử cuồng nhiệt.

Âm nhạc hai bên bờ sông Hàn, vũ hội tại khu phố đêm An Thượng, các hoạt động thú vị tại bãi biển đêm Mỹ An, tổ hợp vui chơi giải trí Danabeach… góp phần tạo đà cho sự phục hồi của Đà Nẵng sau 2 năm bị kìm nén vì dịch bệnh. Trong đó, chuỗi sự kiện nghệ thuật “Take me to the Sun” là một trong những cột mốc quan trọng, đánh dấu sự tăng trưởng thần tốc của du lịch Đà Nẵng, với sự góp sức từ các các doanh nghiệp.

Hè năm nay, du khách đến Đà Nẵng còn được tham gia nhiều lễ hội ẩm thực đặc sắc. Không gian ẩm thực truyền thống và bia quốc tế tại công viên Biển Đông từ 3/7 đến 6/7 là một trong những “đại tiệc” không thể bỏ qua. Đến đây, du khách được thưởng thức nhiều món ngon đến từ các gian hàng ẩm thực khắp 3 miền. Cùng với đó, du khách còn được giao lưu với Á quân Masterchef 2015.

Các món ăn như mì Quảng, bún bò, bún hến Huế, bánh xèo Bình Định, nem lụi, gỏi cuốn, hủ tiếu Sa Đéc, phở Thìn Lò Đúc… đem đến cho thực khách hành trình trải nghiệm vị giác thú vị. Bên cạnh thưởng thức món ngon, du khách còn có thể tự tay chế biến một số món ăn nổi tiếng của Đà Nẵng như mì Quảng, mì lá, bánh tráng, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc… dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Du khách muốn trải nghiệm phong vị châu Âu có thể ghé Sun World Ba Na Hills để cảm nhận bầu không khí lễ hội Oktoberfest của xứ Bavaria (Đức) xa xôi. Oktoberfest được tái hiện với phiên bản thu nhỏ trong B'estival - lễ hội ẩm thực và bia vốn đã trở thành thương hiệu của Bà Nà từ nhiều năm. Kéo dài đến hết tháng 8, B’estival chiêu đãi du khách thực đơn đa dạng món đặc trưng của Đức và châu Âu, cùng với đó là bia tươi Đức thơm nồng cùng nhiều trải nghiệm thú vị tại cuộc thi “Truy tìm vua bia".

“Ít nơi nào làm du lịch được như Đà Nẵng, sự độc đáo và đặc sắc thay đổi qua các năm. Trở lại sau hai năm dịch bệnh, tôi thấy Đà Nẵng đã phục hồi thần tốc nhưng theo cách riêng của mình. Đó là lý do năm nào thành phố cũng thu hút rất đông du khách”, anh Dương Văn An (Hà Nội) chia sẻ.

Từ nay đến cuối năm, "phượng hoàng lửa" Đà Nẵng hứa hẹn “tái sinh” nhiều lần chứ không chỉ rực rỡ trong một mùa hè rồi vụt tắt. Tại công viên chủ đề Sun World Ba Na Hills, trong mùa hè này, du khách đã không khỏi ngạc nhiên với loạt sản phẩm mới tại xứ sở “Cầu Vàng”.

Cụ thể, trên quảng trường Vĩnh Cửu, giữa quần thể các công trình kiến trúc châu Âu cổ của Bà Nà Hills đã xuất hiện thác Thần Mặt Trời lộng lẫy, tái hiện nhiều tác phẩm kinh điển đang được lưu giữ tại những bảo tàng lớn trên thế giới. Cận đó, du khách được khám phá lâu đài Mặt Trăng huyền bí có diện tích 3,8 ha, thiết kế theo hình tượng các pháo đài uy nghiêm từ thời trung cổ. Lâu đài gồm 4 tầng: Quảng trường Ánh trăng, hang Rồng, động Sói và tầng Nàng cú thông thái, dẫn dắt du khách vào những câu chuyện cổ tích của xứ sở diệu kỳ.

Tại đây, show diễn “Trận chiến ở vương quốc Mặt Trăng” diễn ra mỗi ngày, kể với du khách về hành trình đấu tranh giữ vùng đất huyền thoại của những cư dân thông thái. Câu chuyện này được thể hiện đặc sắc bằng vũ điệu, âm nhạc, ảo thuật, võ thuật… mang đến tiết mục hấp dẫn, ly kỳ.

Vào cuối tháng 7, sau lâu đài Mặt Trăng mới ra mắt, Bà Nà Hills chính thức mở cửa quảng trường Nhật Thực. Trên không gian rộng 60.000 m2, công trình hội tụ đủ tất cả trải nghiệm của những quảng trường lớn trên thế giới về kiến trúc, nghệ thuật, cảnh quan độc đáo, ẩm thực, không khí nhộn nhịp…

Nhật Thực được chia thành 3 khu chính là quảng trường, khu bán lẻ và khu nhà hàng. Trong đó, quảng trường chính nổi bật với vườn tượng bố trí 20 tác phẩm điêu khắc các nữ thần quan trọng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Cùng với đó là tòa tháp kính hình chóp khổng lồ khiến du khách liên tưởng đến bảo tàng Louvre lừng danh. Hai dãy hành lang bằng đá ở nơi đây có mái vòm khắc các bức bích họa với chủ đề về bầu trời, vũ trụ, gợi nhắc về tuyệt tác châu Âu thời kỳ phục hưng.

Trong tương lai, trên con đường từ quảng trường Nhật Thực đến lâu đài Mặt trăng, du khách sẽ đi ngang qua vùng Núi lửa. Trên hành trình này, du khách được đắm mình trong show trình diễn công nghệ cao, kết hợp các hiệu ứng đặc sắc từ âm thanh, ánh sáng, nước, khói và lửa thật.

Vùng núi lửa là một địa điểm cảnh quan kỳ thú, được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình của cô gái khổng lồ dành cho chàng thợ săn ở xứ sở huyền thoại. Câu chuyện hứa hẹn mang đến cho du khách những cảm xúc mạnh mẽ, ấn tượng như thực sự được sống thế giới thần thoại.

Cùng với show “Núi lửa”, tới đây, du khách còn được chứng kiến sự ra đời của nhiều show diễn quốc tế độc đáo như “Bông hồng vàng” hay chương trình nghệ thuật Piano bay.

Theo đại diện Sun Group, nhiều công trình ấn tượng khác cũng đang được ấp ủ tại Bà Nà từ nay đến năm 2025, hứa hẹn mang tới cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo. Trong năm 2023, lễ hội pháo hoa quốc tế cũng sẽ trở lại như tín hiệu cho sự hồi phục rực rỡ hơn của thành phố sông Hàn.

Với sự phục hồi thần tốc, Đà Nẵng cho thấy tiềm năng của một thành phố du lịch nổi tiếng thế giới. Thành phố vẫn đang làm rất tốt vai trò của điểm du lịch hàng đầu khi phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới mẻ, đặc sắc. Để đạt được thành quả này, Đà Nẵng hợp tác chặt chẽ cùng các doanh nghiệp để không ngừng thay đổi diện mạo, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.