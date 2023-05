Du lịch chung để thấy 'mặt thật' của người yêu

Theo chuyên gia tình yêu Elizabeth Overstreet, du lịch giúp phá vỡ sự đơn điệu trong mối quan hệ yêu đương, đồng thời là thời điểm vàng để cả hai nghỉ ngơi và ôn lại kỷ niệm xưa.

“Vợ chồng là nền tảng của gia đình. Do đó, họ cần phải chú trọng thắt chặt mối quan hệ, không phụ thuộc nhiều vào con cái”, nữ chuyên gia lưu ý.

Khi đi du lịch, mọi rắc rối đều có thể xảy ra. Vì vậy, cặp đôi phải nương tựa vào nhau để hạn chế rủi ro và bảo vệ đối phương. Nói cách khác, du lịch chính là cơ hội để cả hai gia tăng tương tác và củng cố niềm tin về nhau sau khi trở về, theo Brides.

Đối mặt với khó khăn trong môi trường mới, bạn và nửa kia buộc phải học cách thích nghi, linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh và cùng kiên nhẫn vượt qua thử thách, Forbes viết.

Overstreet giải thích thêm: “Du lịch thực sự là cách hiệu quả để quan sát và học hỏi từ bạn đời”.

Theo đó, một người có thể rành hơn trong việc đặt phòng, thuê các gói dịch vụ trong khi nửa kia lại giỏi lên kế hoạch cho các hoạt động vui chơi ở điểm đến.

Nhờ sự phân chia công việc cụ thể, các cặp đôi đang thấu hiểu đối phương nhiều hơn, ghi nhận điểm tốt và bù trừ cho nhau mặt còn thiếu sót.

Rõ ràng, hai bên đều cần góp sức vào cuộc hành trình và tin tưởng nhau sẽ giúp tạo nên một chuyến đi tuyệt vời, nữ chuyên gia nhấn mạnh.

Kỷ niệm về những chuyến du lịch có tác động mãnh liệt khiến chúng ta không thể nào quên.

Mặt khác, não bộ có xu hướng nhớ lâu hơn các thông tin tích cực và hình ảnh dễ chịu, thay vì ký ức buồn và thất vọng xuyên suốt cuộc vui chơi, nhà tâm lý học thần kinh Lutz Jäncke tiết lộ.

Ngoài ra, khám phá địa điểm mới đòi hỏi bạn quan sát môi trường xung quanh nhiều hơn và vận dụng nhiều giác quan.

Chia sẻ phát hiện thú vị của bản thân với người ấy và lắng nghe câu chuyện của họ hẳn sẽ khiến cả hai thân thiết hơn bao giờ hết.

Nhà tâm lý học người Mỹ Tamara McClintock Greenberg cho biết: “Căng thẳng có thể khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều điều ý nghĩa. Do đó, tạm rời xa nhịp sống hối hả và xách balo lên là điều nên làm để thư giãn đầu óc”.

Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng cùng nhau nuôi dạy con cái và chia sẻ công việc nhà. Những hoạt động lặp đi lặp lại này dễ dàng gây chán nản nhưng không phải ai cũng mạnh dạn tạm nghỉ và lên đường du lịch, theo Brides.

“Tuy nhiên, các cặp đôi chịu gác lại công việc và đưa nhau đi đây đó sẽ dễ dàng phát triển mối quan hệ theo hướng tích cực”, Overstreet nói.

Bởi vì khi đi du lịch, họ đang thực sự tận hưởng khoảng thời gian bên nhau mà không phải lo nghĩ về công việc, trách nhiệm gia đình hay tiền bạc.

Điều này tạo nên không gian tuyệt vời cho cả hai gia tăng sự gắn kết, chia sẻ những chuyện vui buồn và cùng tìm giải pháp cho nhiều vấn đề khó khăn.

Số lượng phụ nữ quyết định không sinh em bé vì ngại vất vả, khao khát tự do, thăng tiến trong công việc cùng nhiều lý do khác ngày càng tăng, theo CNN.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.