Du lịch ‘chạy đà’ ngay trước mùa cao điểm hè

Sau đợt nghỉ lễ dài ngày, nhiều người cho biết đã tiếp tục lên kế hoạch nghỉ hè, đặt chân tới những điểm đến yêu thích để bù đắp cho giai đoạn giãn cách kéo dài.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngành du lịch Việt Nam phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách nội địa, trong đó có khoảng 2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 22.000 tỷ đồng .

Tổng cục Du lịch (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài hơn so với mọi năm (4 ngày), vào thời điểm đầu hè thích hợp cho những chuyến đi chơi cùng gia đình, hội nhóm… Do đó, kỳ nghỉ lễ này đã tạo điều kiện thuận lợi để làm ấm lại ngành du lịch, trở thành bước chạy đà thuận lợi để khôi phục mạnh mẽ, sẵn sàng cho dịp hè sắp tới.

"Lò xo nén" du lịch bung ra sau đại dịch

An Phương (28 tuổi, Hà Nội) dự định khám phá biển đảo Phú Quốc từ năm 2020, nhưng vì các đợt bùng phát dịch Covid-19 mà kế hoạch phải hoãn tới hai năm. “Sau khi Việt Nam phủ vaccine trên diện rộng, các tỉnh thành mở cửa trở lại với nhiều biện pháp an toàn phòng chống dịch, mình và nhóm bạn mới yên tâm lên đường. Dù biết đợt nghỉ lễ Phú Quốc sẽ rất đông, tụi mình vẫn quyết tâm lên đường và có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trên đảo ngọc, thỏa mãn niềm ấp ủ du lịch bấy lâu”.

Trong khi đó, gia đình chị Bảo Ngọc (32 tuổi, TP.HCM) lại lựa chọn Phan Thiết (Bình Thuận) là điểm đến kỳ nghỉ lễ. Chị Ngọc cho hay: “Từ TP.HCM đi Phan Thiết không quá xa, nơi đây lại có biển đẹp và mới có thêm nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn. Các bé nhà tôi năm ngoái chỉ quanh quẩn ở nhà học online nên hai vợ chồng tận dụng 4 ngày nghỉ lễ cho các con ra biển vui chơi, khám phá thiên nhiên. Bản thân tôi cũng cảm thấy dễ chịu khi được nghỉ ngơi sau giai đoạn dịch bệnh căng thẳng”.

Các hoạt động giải trí và lễ hội âm nhạc được tổ chức tại Bình Thuận dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: NovaWorld Phan Thiet.

Theo thông tin từ phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bình Thuận đón khoảng 80.000 lượt du khách đến tham quan, lưu trú và nghỉ dưỡng.

Sau giai đoạn dịch bệnh và giãn cách xã hội kéo dài, tâm lý người dân như chiếc lò xo bị nén lại, giờ là lúc bung ra để thỏa mãn nhu cầu du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng. Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kết thúc chưa lâu, nhiều người đã rục rịch lên kế hoạch đón hè sôi động.

“Việt Nam có đường bờ biển dài nên mình đi du lịch biển mãi không chán. Hè này, nhóm bạn mình hẹn nhau đi khám phá Phan Thiết với khu công viên Bikini Beach sôi động, khu vui chơi giải trí trên đường ven biển Tiến Thành và những cung đường vượt biển đẹp mê hồn”, An Phương chia sẻ kế hoạch du hí sắp tới.

Các hoạt động du lịch, giải trí trên biển hứa hẹn tiếp tục sôi động trong mùa hè này.

Chất lượng dịch vụ cần tương xứng với nhu cầu du khách

Để đón đầu làn sóng du lịch hè của người dân, các địa phương, đặc biệt tại các vùng phát triển kinh tế du lịch, cần chuẩn bị mọi điều kiện như đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, tạo cơ chế thông thoáng và hoạt động hấp dẫn cho du khách.

Tiêu biểu như Bình Thuận, để bảo đảm tính an toàn, thoải mái cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này chỉ đạo các phòng ban và doanh nghiệp du lịch tăng cường thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch; kiểm soát tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách; phòng chống trộm cắp tài sản, cháy nổ; không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, lừa đảo; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách…

Sau kỳ nghỉ lễ, chính quyền tỉnh Bình Thuận cũng đốc thúc công tác triển khai nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về việc đền bù, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà và đường Hàm Kiệm - Tiến Thành. Dự án sẽ kết nối khu du lịch ven biển phía nam TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam với các dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Đường bờ biển dài, bãi tắm đẹp là lợi thế để Phan Thiết phát triển du lịch biển.

Đại diện một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Bình Thuận cũng cho biết sự cộng hưởng của các doanh nghiệp với địa phương để cải thiện dịch vụ, cho ra sản phẩm du lịch mới, điểm đến độc đáo, hấp dẫn đang đem đến cho du khách thêm nhiều lựa chọn hơn cho kế hoạch du lịch trong mùa hè năm nay. Vị này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhằm nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú cũng như số lượng nhân sự phục vụ tại các điểm đến nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng lớn du khách.