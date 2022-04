Du lịch 30/4-1/5 vừa đông, vừa khổ nhưng vẫn đi

Việc du lịch dịp lễ hay không vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Nhiều người nhận xét đi chơi những ngày này khá bất tiện và như mang bực vào người.

Việc du lịch dịp lễ hay không vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Nhiều người nhận xét đi chơi những ngày này khá bất tiện và như mang bực vào người.

Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay sẽ có tới 4 ngày nghỉ. Từ đầu tháng, nhiều người đã đặt phòng sớm để tránh tình trạng hết chỗ. Nhu cầu cao khiến giá vé máy bay "cao ngút". Đỉnh điểm như chặng Hà Nội - Phú Quốc có giá lên tới hơn 7 triệu đồng/người/khứ hồi. Tuy biết đông đúc, giá cả leo thang, nhiều người vẫn quyết định chọn đi. Trong khi đó, số khác chọn ngồi nhà vì không muốn tiêu tiền cho những dịp này.



Lê Thanh Hải

Freelancer

Hầu như năm nào, tôi cũng đi chơi vào các dịp lễ, đặc biệt là kỳ nghỉ 30/4-1/5. Đây là một kỳ nghỉ dài và cũng là dịp hiếm hoi cả nhà đi chơi đông đủ. Gia đình tôi có tới 3 đứa con nên việc sắp xếp để cả nhà cùng đi chơi không phải dễ.

Tôi biết giá cả mọi thứ trong dịp lễ sẽ tăng lên nhiều. Tuy nhiên, tốn kém để đổi lại phút giây quây quần bên gia đình thì hoàn toàn xứng đáng. Còn chuyện đông đúc cũng không phải vấn đề. Đó là một phần của mùa lễ hội và tôi lại thích nghi khá tốt.

Trước những năm 2000, khi du lịch chưa phát triển chuyên nghiệp, phòng ốc còn tồi tàn, trải nghiệm đi chơi dịp lễ của tôi đôi khi cũng không vui vẻ lắm. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Người làm du lịch chuyên nghiệp hơn, họ cũng quen đối mặt với lượng khách khổng lồ dịp lễ. Nhìn chung, không có gì phải lăn tăn khi du lịch dịp này nếu bạn bỏ qua chuyện đông đúc và giá cả.

Ưu tiên của tôi luôn là chọn những resort ven biển để cả nhà vui chơi, thưởng thức hải sản. Năm nay, tôi đang tính đi Nha Trang (Khánh Hòa). Sa Pa (Lào Cai) cũng là điểm đến thú vị và có nhiều khác biệt so với 3 năm trước.



Mike Nhân Phan

Giảng viên & Travel Blogger

Đa số năm nào, tôi cũng cùng gia đình đi chơi vào dịp lễ. Có năm, nhà tôi đi Đà Lạt (Lâm Đồng), có năm lại đi Phú Quốc (Kiên Giang). Nói chung, tôi không có tiêu chí nhất định gì cho dịp này. Quan trọng là các thành viên trong gia đình muốn đi đâu, tôi sẽ thu xếp để đi cùng mọi người.

Trong vài năm gần đây, do tình hình dịch, tôi phải chú ý đến vấn đề an toàn. Do đó, các điểm đến thường sẽ trọn gói trong các khu resort, tránh ra ngoài tiếp xúc nhiều người.

Dịp lễ như 30/4-1/5 được nghỉ khá dài ngày. Do đó, tôi cũng dễ sắp xếp thời gian du lịch cùng mọi người. Dĩ nhiên, du lịch dịp lễ, bạn sẽ gặp tình trạng như giá phòng và các chi phí du lịch khác tăng cao còn trải nghiệm đôi khi sẽ không như ý. Tôi hiểu điều này nên thường mua toàn bộ dịch vụ nghỉ dưỡng trọn gói trong các khu resort.

Tuy nhiên, không phải lúc nào chuyến đi chơi của tôi cũng được ưng ý. Năm ngoái, tôi và gia đình đi Đà Lạt chơi. Dịp lễ nên rất đông khách, đi đâu ăn uống cũng phải chờ lâu. Có khi, cả nhà chờ mãi không tới lượt nên phải quay về khách sạn ăn uống.

Năm nay, tôi đang muốn đưa gia đình quay lại Phú Quốc, nghỉ resort. Tôi nghĩ sẽ tránh được dịch vụ kém và cảnh đông đúc, chờ đợi như bên ngoài.



Nguyễn Trà My

Nhân viên văn phòng

Tôi không nghĩ tới chuyện du lịch dịp 30/4-1/5 sắp tới. Lý do chắc cũng như nhiều người. Các dịp lễ, Tết, lượng khách quá đông, nhu cầu tăng cao nên giá cả bị đẩy lên mức phi lý. Trải nghiệm du lịch dịp này cũng không được nhiều.

Lần gần nhất tôi đi du lịch dịp lễ là tới Hải Phòng dịp giỗ Tổ vừa rồi. Tuy nhiên, tôi không thấy mình đã đúng khi bỏ tiền đi du lịch dịp đó. Tôi đã thuê khách sạn 4 sao. Lẽ ra, họ phải cho check-in từ 14h nhưng tới hơn 15h30 mới có phòng. Phía khách sạn giải thích là dịp lễ, khách đông quá nên không dọn kịp phòng. Khoảng thời gian chờ đợi khá mệt mỏi.

Chuyện ăn uống tôi nghĩ không có gì để nói nhiều. Đồ ăn Hải Phòng vẫn giữ "đúng phong độ" ngày thường. Chán cái là khách đông nên đồ hết nhanh. Do chúng tôi ở trung tâm thành phố, lượng khách cũng ít hơn các điểm du lịch.

Với tôi, một chuyến du lịch đáng đi phải đảm bảo yếu tố thoải mái, giá hợp lý, các tiện ích phù hợp với nhu cầu. Du lịch là để nghỉ ngơi, giảm căng thẳng. Vì thế, không nên ôm bực vào người hay chẳng may dính vào sự cố để mình thấy khó chịu. Tôi không thích đi chơi vào dịp lễ, đặc biệt là các điểm đến "hot".

Đó không phải vì dịch. Theo tôi, đông quá phục vụ sẽ không tốt và ảnh hưởng cảm xúc người đi du lịch.



Nguyễn Anh Tuấn

Nhiếp ảnh gia ở Sa Pa

Nói riêng về Sa Pa dịp 30/4-1/5 chỉ gói gọn trong 2 từ "biển người". Lượng khách còn đông hơn cuối tuần rất nhiều.

Với con số khổng lồ về lượng khách, bạn cũng nên sẵn sàng cho cảm giác đứng im một chỗ vì ùn tắc kéo dài. Nhìn chung, lịch trình bạn đặt ra ban đầu sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Giá mọi thứ cũng cao hơn nữa.

Tôi và những người làm dịch vụ khác không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này. Chúng tôi sẽ không đi chơi và ở lại phục vụ khách hàng đã chọn Sa Pa làm điểm đến. Còn về cá nhân tôi, nếu để đi du lịch, tôi muốn được chiêm ngưỡng văn hóa, cảnh quan và ẩm thực của vùng miền đó.