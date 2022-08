Dự lễ Vu Lan báo hiếu trên đỉnh Fansipan tháng 8

Mỗi mùa Vu Lan báo hiếu, Sun World Fansipan Legend nơi đỉnh thiêng lại trở thành điểm đến yêu thích của Phật tử, du khách 4 phương để hành hương, tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Đỉnh thiêng Fansipan nơi hội tụ linh khí đất trời, là điểm đến mà Phật tử 4 phương hướng về mỗi mùa Vu Lan. Để hành trình mùa Vu Lan ý nghĩa, trọn vẹn hơn, khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu từ ngày 6/8 đến ngày 14/8. Đây là dịp du khách thưởng ngoạn thiên nhiên kỳ vĩ của núi rừng Tây Bắc, chiêm bái quần thể tâm linh mang dáng chùa Việt cổ thế kỷ 15-16 giữa chốn bồng lai tiên cảnh, rũ bỏ mọi muộn phiền âu lo, thành tâm báo hiếu cha mẹ.

Quần thể văn hóa, tâm linh trên đỉnh Fansipan là một trong những điểm nhất định phải đến mùa Vu Lan.

Đón lễ Vu Lan nơi đỉnh thiêng

Từ điểm bắt đầu hành trình tại Sun Plaza ở trung tâm thị xã Sa Pa, đến khi lên đỉnh thiêng Fansipan, không khí trang trọng của mùa lễ Vu Lan hiện hữu qua màu áo lam của từng nhân viên, những lá cờ ngũ sắc treo cao trong gió, từng nhành hoa ngọn cỏ được điểm trang dọc lối đi.

Ở nhà ga cáp treo, Bảo An Thiền Tự đón bước chân du khách, với hàng nghìn tấm giấy đỏ may mắn, chiếc áo lam và bông hồng lụa cài áo. Mỗi bông hồng tượng trưng cho sự tri ân, lòng hiếu thảo và biết ơn bậc sinh thành với 3 màu sắc khác nhau. Hoa hồng đỏ nhắc nhở mỗi người sự may mắn, tự hào vì còn cha mẹ trên đời, để họ trân trọng hơn thời gian quý giá nhất. Hoa màu hồng nhạt gắn trên ngực áo những người con chỉ còn 1 trong 2 đấng sinh thành. Sắc hoa trắng mong manh tượng trưng cho sự tưởng nhớ và chia lìa âm dương với cha mẹ đã khuất, thành tâm cầu chúc người an yên ở nơi xa.

Những bông hoa được cài trên ngực áo mỗi du khách trong hành trình về Fansipan mùa Vu Lan.

Fansipan mùa này trời cao trong vắt, ánh nắng chan hòa và những áng mây bồng bềnh nhẹ đưa bước chân du khách về miền linh thiêng. Xuyên mây ngàn gió núi, cáp treo đưa du khách đến với quần thể tâm linh ở độ cao 2.900 m so với mực nước biển. Đặt những bước chân khoan thai trên bậc đá xanh hướng về “cổng trời” Thanh Vân Đắc Lộ, ai cũng cảm thấy thấy thanh thản, bình an.

Chuyến hành hương còn đưa du khách chiêm ngưỡng quần thể Kim Sơn Bảo Thắng Tự với những công trình tâm linh mang kiến trúc đời Trần, dạo bước trên đường La Hán, chiêm bái 18 pho tượng đồng tạo tác kỳ công bên những gốc đỗ quyên cổ thụ. Khi chắp tay thành kính trước tượng Quan Thế Âm Bồ tát và đại tượng Phật A Di Đà tôn nghiêm giữa đại ngàn, Phật tử 4 phương khoác trên mình chiếc áo lam đều một lòng hướng thiện, nguyện cầu cha mẹ còn trên đời được bình an trường thọ; tổ tiên, cha mẹ đã khuất được siêu sinh tịnh độ.

Năm nay, trong lòng Đại tượng Phật, lễ khai mạc pháp hội Vu Lan báo hiếu được long trọng diễn ra lúc 9h-11h ngày chính lễ 6/8, với sự tham dự của hàng trăm đạo tràng, tăng ni, Phật tử. Chắp tay nguyện cầu trước xá lợi Phật - Pháp bảo quý giá lưu giữ trong Đại tượng Phật, cùng tiếng kinh Vu Lan bồn vang vọng giữa đại ngàn, sẽ là khoảnh khắc ý nghĩa trong lòng mỗi người trong mùa lễ này.

Trong không khí xúc động mùa Vu Lan, những bậc thang đá trải dài như một lần nữa nhắc nhở về những nhọc nhằn, vất vả của mẹ cha.

Du ngoạn Vu Lan bạt ngàn sắc hoa

Chuyến đi Fansipan mùa lễ Vu Lan không chỉ là dịp vẹn tròn đạo hiếu với cha mẹ, tổ tiên mà còn là thời điểm lý tưởng để du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc.

Thiên nhiên Sa Pa mùa này tươi đẹp hơn bao giờ hết. Lướt cùng cáp treo tới nóc nhà Đông Dương - đỉnh Fansipan, du khách thu vào tầm mắt màu xanh mướt của núi rừng Hoàng Liên, nếp nhà vùng cao yên bình nơi thung lũng Mường Hoa. Mùa này ở chân núi Fansipan cũng là thế giới bạt ngàn hoa cúc magic, hoa đuôi công, aparang và hàng trăm nghìn đóa hồng cổ, hồng ngoại như Aoi, Juliet, Baccara… bung nở trong thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam.

Tại đây, mùa giải Vó ngựa trên mây lần thứ 5 vẫn đang diễn ra đến hết ngày 14/8. Trong đó, chương trình biểu diễn đua ngựa được thực hiện vào 8h30-11h các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, tại khuôn viên ga đi cáp treo Fansipan. Các ngày thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, chương trình diễu hành, biểu diễn của đoàn nài ngựa và nghệ sĩ diễn ra tại trung tâm thị xã Sa Pa.

Những màn tranh tài song mã, tam mã kịch tính trong mùa giải Vó ngựa trên mây còn diễn ra từ nay đến hết 14/8.

Trải nghiệm những lễ hội đậm bản sắc Tây Bắc, thưởng ngoạn thiên nhiên rực rỡ mùa hoa tháng 8, đặc biệt hơn là được cùng những người thân yêu chạm tay nơi đỉnh thiêng Fansipan, thành kính dâng hương chốn linh thiêng kỳ vĩ mang đến hành trình mùa Vu Lan nhiều dấu ấn.