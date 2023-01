Dự kiến bỏ kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21/1

Do kỳ điều hành giá tiếp theo trùng vào ngày 30 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nên giá xăng dầu trong nước sẽ được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo, tức vào ngày 1/2.

Theo Nghị định 95/2021, thời gian cơ quan quản lý đưa quyết định điều hành giá xăng dầu diễn ra vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ lễ. Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành sẽ được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.

Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng xác nhận kỳ điều hành tiếp theo là ngày 21/1, trùng ngày 30 tháng Chạp Âm lịch nên liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15h ngày 1/2.

Hiện, nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng lưu ý các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ tồn bể để tối ưu lợi nhuận. Dự báo đến Tết Nguyên đán, chiết khấu không được khả quan, nguồn dầu hạn chế.

Mới đây, sau báo cáo lạm phát của Mỹ, chỉ trong 24 giờ, giá dầu thô đã tăng vọt từ mức dưới 83,75 USD /thùng lên 84,9 USD /thùng, cao nhất 10 ngày. Một doanh nghiệp đầu mối phía Nam dự báo sau Tết Nguyên đán 2023 giá xăng trong nước có thể tăng mạnh.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG DẦU THỜI GIAN QUA

Nhãn 4/5 11/5 23/5 1/6 13/6 21/6 1/7 11/7 21/7 1/8 11/8 22/8 5/9 12/9 3/10 11/10 21/10 1/11 11/11 21/11 1/12 12/12 21/12 1/1/2023 3/1 11/1 E5 RON 92 đồng/lít 27460 28950 29630 30230 31110 31300 30890 27780 25070 24620 23720 23720 23350 22230 20730 21290 21490 21870 22710 22670 21670 20340 19970 21020 21350 21350 RON 95

28430 29980 30650 31570 32370 32870 32760 29670 26070 25600 24660 24660 24230 24230 21440 22000 22340 22750 23860 23780 22700 21200 20700 21800 22150 22150

Trước đó, trong kỳ điều chỉnh ngày 11/1, cơ quan điều hành đã quyết định giữ nguyên giá bán xăng E5 RON 92, RON 95. Theo đó, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 vẫn là 21.350 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.150 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu kỳ điều hành này quay đầu giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 520 đồng đồng/lít còn 21.630 đồng/lít. Hiện, giá dầu diesel đã về mức thấp hơn giá xăng trong nước.

Mới đây, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 95/2021 và Nghị định 83/2013 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã đề xuất phương án rút ngắn thời gian điều hành giá mặt hàng này còn 7 ngày vào ngày thứ năm hàng tuần, không kể ngày nghỉ lễ, trừ trường hợp trùng vào ngày 1, 2 và 3 tháng 1 Âm lịch của Tết Nguyên đán (sẽ được chuyển sang ngày mùng 4).

Bên cạnh đó, về điều hành giá xăng dầu, cơ quan quản lý đề xuất phương án Nhà nước sẽ chỉ công bố các yếu tố cấu thành giá còn giá bán lẻ do doanh nghiệp quyết định sau khi cộng chi phí kinh doanh thực tế với lý do cần đưa giá xăng dầu dần về sát với thị trường, giảm dần sự can thiệp của Nhà nước.