Dự kiến 2 triệu người đổ về Đền Hùng một ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Trước dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lãnh đạo Sở VHTT&DL Phú Thọ ước tính lượng du khách đến di tích Đền Hùng năm nay tăng cao, tỉnh tính phương án điều tiết giao thông từ cầu Việt Trì.

Sáng 13/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi họp báo về công tác chuẩn bị lễ hội Đền Hùng (Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch) và tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ.

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VHTT&DL Phú Thọ, cho biết khi chưa có dịch Covid-19, lượng khách du lịch đến Phú Thọ 6-7 triệu lượt mỗi năm.

Hàng chục nghìn người chờ ở sân chính của Khu di tích đền Hùng, chờ được lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022. Ảnh: Đức Anh.

"Năm nay chúng tôi ước tính số lượng khách tương đối lớn, dự kiến đạt 8 triệu lượt. Từ đầu năm đến nay, khách tới Đền Hùng rất đông vào các ngày cuối tuần, gần như kín phòng", ông Thủy chia sẻ.

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới, Sở VHTT&DL Phú Thọ đã chuẩn bị kịch bản đón 2 triệu lượt người đến Đền Hùng một ngày. Con số này căn cứ theo kinh nghiệm phục vụ du khách giai đoạn trước dịch Covid-19.

Theo lãnh đạo sở, khó khăn chỉ nằm ở việc điều tiết lượng người đến di tích. Địa phương không lo hạ tầng lưu trú quá tải do khách đến Đền Hùng chủ yếu đi và về trong ngày.

"Nếu lượng khách tập trung lên khu di tích Đền Hùng lớn thì các phương tiện sẽ được điều tiết ngay từ cầu Việt Trì, không để ùn tắc", ông Thủy chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa cũng cho biết ngành an ninh đã có phương án đảm bảo an ninh, bảo toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hương cũng như đảm bảo an toàn, tài sản cho người dân cả nước về dự Giỗ Tổ.

Đề cập đến một số bất cập trong khâu tổ chức lễ Giỗ Tổ trong các năm trước như việc "chặt chém" giá xe điện... lãnh đạo Ban Quản lý di tích quốc gia Đền Hùng thừa nhận công tác quản lý còn bất cập. Sau phản ánh của báo chí, Ban Quản lý di tích Đền Hùng đã cho đình chỉ các đơn vị kinh doanh xe điện vi phạm về giá cước, cam kết trong lễ hội năm nay sẽ không có chuyện này.

Về tình trạng cho thuê chiếu tự phát với giá cao, đại diện Ban Quản lý di tích cho biết năm nay dịch vụ này đã được quản lý, định ra các khu vực cho thuê chiếu với giá 30.000 đồng/giờ.

"Chúng tôi khuyến cáo du khách khi về Đền Hùng nên tìm hiểu bảng niêm yết giá. Tất cả dịch vụ của Đền Hùng có niêm yết giá. Tỉnh cũng đã thành lập đội liên ngành để kiểm tra, quản lý, yêu cầu hộ kinh doanh ký cam kết", lãnh đạo ban quản lý thông tin.