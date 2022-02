Du khách viếng đền Huyền Trân Công chúa đầu xuân

Sau chương trình khai mạc lễ hội đền Huyền Trân, hàng trăm người dân và du khách đã vào điện để thắp hương, lễ bái công chúa có công lao đối với dân tộc.

Sáng 9/2, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khai mạc lễ hội đền Huyền Trân mang chủ đề "Ngưỡng vọng tiền nhân" với sự tham gia của đông đảo người dân, du khách tham dự.

Khai mạc lễ hội đền Huyền Trân. Ảnh: Điền Quang.

Đây là một trong những sự kiện văn hóa, lễ hội tiêu biểu mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào đón Xuân Nhâm Dần và là lễ hội quy mô đầu tiên trong chuỗi các hoạt động, sự kiện của Festival bốn mùa 2022.

Hoàng đế - Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân, những người đã có vai trò quyết định để cách đây 715 năm, Đại Việt có thêm hai châu Ô Lý/ Thuận Hóa vuông nghìn dặm, kéo dài từ đất Quảng Trị đến sông Thu Bồn - Quảng Nam, trong đó có xứ Huế.

Người dân cầu khấn ở đền Huyền Trân. Ảnh: Điền Quang.

Tại đền Huyền Trân, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức phần nghi lễ theo đúng phong tục truyền thống. Trước là để cáo yết các bậc tiền nhân, sau là để cầu mong cho Quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, dịch giã sớm yên, mùa màng bội thu, nhà nhà an khang, no ấm, hạnh phúc.

Sau phần khai mạc lễ hội, nhiều người dân và du khách đã vào đền để thắp hương, chiêm bái Công chúa Huyền Trân. Để đảm bảo phòng dịch, ban tổ chức đã bố trí lực lượng tiến hành kiểm tra mã QR và sát khuẩn cho du khách khi tham gia lễ hội.