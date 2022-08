Du khách tìm đủ cách tránh nóng khi đến châu Âu

Hào hứng khi được nghỉ mát sau hai năm trì hoãn, du khách tới châu Âu vẫn phải thay đổi kế hoạch vì ảnh hưởng từ thời tiết nắng nóng.

Các công ty ngành du lịch cho biết ngày càng có nhiều khách hàng có mong muốn đổi địa điểm tham quan, chọn lại hoạt động ngoài trời, hoặc hoãn kỳ nghỉ 1-2 tháng.

Peter Vlitas, Phó Chủ tịch điều hành Công ty Lữ hành Internova, chia sẻ với New York Times: “Khi ở trung tâm thành phố và nhìn ra xa, bạn có thể thấy thành Acropolis (Athens, Hy Lạp) và khung cảnh đằng xa hơn nữa là những đám lửa đỏ của cháy rừng”.

Vlitas đã có mặt tại thành phố Athens trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều nơi xuất hiện cháy rừng. Vlitas cho biết anh có thể ngửi thấy mùi khói trong khách sạn và nhiều lần phải đóng cửa sổ để tránh tàn lửa bay vào phòng.

Nắng nóng, cháy rừng làm thay đổi mùa du lịch châu Âu. Ảnh: Reuters.

Cũng như anh, nhiều du khách tới châu Âu chật vật thích nghi với sự ảnh hưởng do nền nhiệt tăng cao.

Thời tiết nắng nóng bất thường khiến cho mùa du lịch châu Âu dần chuyển sang các tháng 4-5 hoặc 9-10 khi thành phố bớt đông và tiết trời mát hơn.

Theo Karen Magee, phó chủ tịch và quản lý tại công ty lữ hành cao cấp In The Know Experiences, đơn vị của cô từ giữa tháng 7 đã phải giải quyết nhiều yêu cầu thay đổi kế hoạch, lịch trình từ khách hàng vì nắng nóng đỉnh điểm.

Đông du khách bày tỏ ý định muốn đẩy ngày xuất phát lên sớm hơn để tránh những ngày nền nhiệt tăng cao.

Đồng thời, du khách tăng nhu cầu được tới nghỉ mát tại các địa điểm ven biển.

Dolev Azaria, người sáng lập Công ty Lữ hành Azaria Travel, chia sẻ rằng hành khách dần ưa chuộng những thành phố ven biển như Amsterdam (Hà Lan), Copenhagen (Đan Mạch).

Du khách chọn các đài phun nước để giải nhiệt. Ảnh: Photobank Profimedia.

Dù đông người mong muốn đổi lịch trình, Azaria cho biết đa số không lựa chọn hủy chuyến đi vì sau 2 năm, họ mới được đi du lịch châu Âu trở lại.

“Nhu cầu du lịch hiện quá tải. Chúng tôi đang phải dồn khách của hai năm trước vào một mùa hè”.

Theo New York Times, việc hủy toàn bộ lịch trình cũng khiến du khách gặp rắc rối vì không nhận được lại 100% khoản tiền đã đóng. Đây cũng là một nguyên nhân khiến họ chần chừ không muốn hủy và tiếp tục hành trình đã đặt, chấp nhận nóng bức khi đi chơi.

Khi không còn lựa chọn nào khác, hành khách được khuyên chủ động chống nóng trong suốt chuyến đi, như mang thêm quạt, bình nước hoặc thiết bị cầm tay có thể giúp làm mát. Đồng thời, du khách có thể cân nhắc tham quan tại các địa điểm có điều hòa để tránh sốc nhiệt.