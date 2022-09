Du khách thay đổi lịch trình vì Đà Lạt ngập nặng

Chiều 1/9, một số khu vực tại thành phố Đà Lạt và một phần huyện Lạc Dương bị ngập nặng sau trận mưa xuất hiện khoảng 15h cùng ngày.

Mưa lớn đã làm nước từ các đỉnh đồi đổ về khiến khu dân cư ở vùng trũng thấp bị ngập cục bộ.

Nói với Zing, nhiều du khách tỏ ra bất ngờ trước khung cảnh Đà Lạt ngập trong "biển" nước. Tuy nhiên, họ cho biết thời gian mưa khá ngắn, khoảng một tiếng buổi chiều, nước rút nhanh sau 30 phút nên không ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Chủ động thay đổi lịch trình

Chiều 1/9, Thùy Duyên (TP.HCM) chia sẻ hình ảnh đoạn đường Nguyễn Thị Nghĩa trước khách sạn 1996 Đà Lạt nơi cô lưu trú. Nhiều chỗ trũng nước cao quá nửa chiếc xe máy.

Lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, Thùy Duyên tỏ ra bất ngờ. Tuy nhiên, cô cho biết chỉ khoảng 30 phút sau cơn mưa, lượng nước lớn trên đường đã rút hết. Mọi người lại trở về với nhịp sinh hoạt bình thường.

Đã nhiều lần đến Đà Lạt du lịch, nữ du khách hiểu rõ mùa mưa, thời tiết phố núi khá thất thường. Đi chơi thời điểm này, cô cũng chủ yếu nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí chứ không lên kế hoạch sẵn sẽ đi đâu, check-in những điểm đến nào.

Đoạn đường ngập nước quá nửa xe máy trước khách sạn Thùy Duyên ở đường Hai Bà Trưng, phường 6. Ảnh: NVCC.

Ngoài đường Nguyễn Thị Nghĩa, một số điểm khác như Phan Đình Phùng, Cách Mạng Tháng Tám, Trạng Trình, Trương Văn Hoàn, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân... cũng rơi vào cảnh ngập nước.

Thanh Mai (TP.HCM) không lo lắng với những cơn mưa nhanh đến nhanh đi ở Đà Lạt vì "đi chơi mùa này phải chịu".

Nữ du khách dành 4 ngày khám phá thành phố. Cô chia lịch trình sao cho phù hợp với thời tiết: "Trước khi đi, tôi hỏi thăm tình hình thì được biết ở đây thường mưa buổi chiều. Vì vậy, tôi và bạn bè chủ yếu xếp lịch đi săn mây, check-in vào buổi sáng. Một số buổi chiều để trống, nếu trời đẹp thì đi dạo, đi uống cà phê, mưa thì sinh hoạt trong khu lưu trú".

Tương tự, Nguyễn Phúc Hậu (TP.HCM) mang tâm thế thoải mái khi đi du lịch mùa mưa, không gò bó hay đưa ra lịch trình dày đặc. Nam du khách và nhóm bạn thuê một khách sạn trong khu trung tâm để nghỉ ngơi, sau đó cùng nhau cắm trại ở một ngọn đồi nổi tiếng.

Với nhóm du khách, trận mưa lớn và ngập chiều nay không ảnh hưởng lớn đến lịch trình chuyến đi: "Chúng tôi ở Đà Lạt tận 4 ngày, chẳng may hôm nay mưa cả ngày thì tôi lại dời lịch sang hôm sau. May mắn, mọi chuyện đúng kế hoạch, cả nhóm lên đồi lúc 14h. Sau cơn mưa, trời rất trong và đẹp".

Nhóm của Hậu ngắm hoàng hôn, cắm trại trên đồi. Ảnh: NVCC.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, ngày và đêm nay mây thay đổi, trời nhiều mây. Buổi chiều có mưa rào và dông nhiều nơi, gió cấp 2-3.

Ảnh hưởng rãnh thấp của rìa phía nam, kết hợp với gió mùa Tây Nam tăng cường độ, thời tiết Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác đến 2/9. Một số khu vực mưa vừa đến to. Nhiệt độ tại Đà Lạt thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Đường thông thoáng, không kẹt nặng

Khi được hỏi, nhiều người cho biết Đà Lạt năm nay không quá đông đúc. Đường phố khu trung tâm, chợ đêm, quảng trường không xảy ra cảnh chen chúc, quá tải như mọi năm.

Thùy Duyên, Phúc Hậu nhận xét so với nhiều mùa lễ, Tết trước, phố núi có phần trầm lắng hơn. "Dù là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lướt mạng xã hội tôi cũng ít thấy tin tức về kẹt xe. Có thể du khách lo đông đúc nên không đi du lịch mùa này hoặc chọn điểm đến khác", nữ du khách nói.

Trả lời Zing, Thanh Việt, làm việc tại Đà Lạt, cho biết ngày 1/9, các khu vực trong thành phố vẫn chưa quá đông đúc. Anh tổ chức một số tour săn mây tại Cầu Đất nhưng lượng khách đặt mùa lễ chỉ tương đương cuối tuần chứ không tăng vọt như mọi khi.

"Tình hình năm nay khó, tôi làm dịch vụ săn mây và làm khu lưu trú nhưng cũng không mấy khả quan", Việt chia sẻ.

Lối lên xuống chợ đêm. Ảnh: Thùy Duyên.

Các khu nghỉ dưỡng trong trung tâm thành phố Đà Lạt có tỷ lệ lấp phòng khá chênh lệch. Một số homestay thông báo đã kín chỗ trong khi nhiều điểm lưu trú khác vẫn còn trống phòng trong lễ. Trên ứng dụng trung gian, du khách có thể tìm kiếm hàng trăm kết quả với mức giá, dịch vụ, vị trí đa dạng từ hàng trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng.

Nhiều người nhận định lượng khách dịp 2/9 khả năng cao không tăng đột biến so với dịp hè hay cuối tuần do kỳ nghỉ lễ rơi vào sát ngày tựu trường, phụ huynh tập trung cho con nhập học hơn là đi du lịch.

Trước đó, trả lời Zing, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố, cho biết sẽ không để xảy ra tình trạng quá tải dịch vụ, phòng ở lưu trú cho du khách.