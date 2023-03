Du khách suýt chết vì bị công ty du lịch bỏ rơi giữa biển

Trong chuyến du lịch tuần trăng mật ở Hawaii, Elizabeth Webster và Alexander Burckle (sống tại California, Mỹ) đã đăng ký tham gia dịch vụ lặn với ống thở của công ty Sail Maui.

Cả hai đều có kinh nghiệm với bộ môn dưới nước và đã mua sẵn vé cho cuộc du ngoạn đến Lanai, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía tây của Maui, theo Insider.

Trang web của nhà điều hành tour cho biết nơi này nổi tiếng với những vách đá tuyệt đẹp và những khu lặn vắng người.

Sau khi tàu đến địa điểm lặn, thuyền trưởng thông báo cho mọi người sẽ có một giờ để khám phá trước khi di chuyển đến nơi khác. Theo đơn khiếu nại, Webster và Burckle cho biết họ không được đưa ra lời khuyên nào về thời gian quay lại cụ thể, cách trở về thuyền hoặc phải làm gì khi gặp tình huống khẩn cấp.

Ban đầu, cặp vợ chồng người California chỉ lặn ở vùng nước yên tĩnh và trong vắt. Nhưng khu vực này bất ngờ trở nên hỗn loạn, sóng đánh mạnh hơn. Họ cố gắng bơi về phía chiếc tàu nhưng nó đã bắt đầu khởi hành sang điểm đến tiếp theo.

Đại diện phía công ty Sail Maui nói rằng các thành viên trên thuyền đã thực hiện ba lần đếm số lượng hành khách. Tuy nhiên, sau đó lời biện hộ này đã bị những người khác phản bác. Họ không nhận được yêu cầu nào về việc ngồi xuống hay đứng yên để điểm danh.

“Lúc đó rất lộn xộn. Tất cả cứ tiếp tục di chuyển, vì vậy họ rất dễ bỏ sót ai đó”, Jessica Herbert, người đi cùng hành trình, nói với Hawaii News Now.

Bị bỏ lại giữa biển, cả hai tiếp tục bơi theo con thuyền, phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng không được hồi âm. Cuối cùng họ dạt vào bờ biển Lanai trong tình trạng kiệt sức và mất nước.

"Các nguyên đơn đã rất hoảng sợ và cố gắng thoát khỏi vùng nước sâu. Cả hai đều lo lắng bị chết đuối ngoài khơi", nội dung viết trong đơn kiện.

Webster đã viết ký hiệu "HELP", "SOS" trên cát để chờ tàu thuyền đến giải cứu. Sau một hồi lâu, đôi vợ chồng được người dân địa phương tìm thấy, cung cấp lương thực và cho mượn điện thoại để liên lạc với Sail Maui.

Khi Webster gọi điện, cả đoàn vẫn không nhận ra có 2 hành khách mất tích trong chuyến tham quan.

Công ty này hiện không phản hồi bất kỳ câu hỏi nào của giới truyền thông.

“Thân chủ của chúng tôi đến đây với mong muốn tận hưởng kỳ trăng mật ngọt ngào và có những trải nghiệm tuyệt vời bên nhau. Nhưng thay vào đó, họ phải đối mặt với cái chết cận kề. Thật lòng mà nói, điều đó thật tồi tệ với một nơi được gọi là ‘thiên đường nghỉ dưỡng’ như Hawaii”, Douglas Moore, luật sư trong nhóm pháp lý của cặp vợ chồng, cho biết trong một tuyên bố với tin tức địa phương.

Cả hai đang kiện công ty điều hành tour du lịch và yêu cầu bồi thường 5 triệu USD cho những tổn thương về mặt tinh thần.

