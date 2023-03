Du khách sẽ bị kiểm tra lý lịch tư pháp khi đến Anh

Bộ Nội vụ Anh thông báo tất cả khách nước ngoài khi đến đây đều phải kiểm tra lý lịch tư pháp. Hệ thống sẽ được triển khai cho các nước vùng Vịnh trước khi áp dụng toàn thế giới.

Khách du lịch sẽ phải gửi thông tin sinh trắc học và nêu chi tiết kế hoạch du lịch ở Anh trước khi kiểm tra lý lịch. Tên của du khách sau khi cung cấp sẽ được đưa vào danh sách theo dõi.

Theo The Telegraph, người có tiền án, tiền sự sẽ khó xin giấy phép nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Bất kỳ ai phạm nhiều tội hoặc ngồi tù hơn một năm đều có thể bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Chính phủ Anh cho biết hệ thống mới sẽ cải thiện việc đi lại cho du khách hợp pháp. Khách du lịch đến từ các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là những người đầu tiên được hưởng lợi từ quy định này.

Bắt đầu từ tháng 10, Qatar là nước đầu tiên được áp dụng. Du khách đến từ nước này phải đăng ký Giấy Thông hành Điện tử (ETA) trước tiên. Các nước khác trong GCC như Bahrain, Ả Rập Saudi, Kuwait, Oman, Jordan và UAE sẽ áp dụng từ tháng 2/2024.

Bộ trưởng Di trú Anh, Robert Jenrick, cho biết ETA góp phần cải thiện tình trạng an ninh ở biên giới. Ông nói: “Củng cố an ninh biên giới là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. ETA sẽ tăng cường an ninh biên giới bằng cách nâng cao kiến thức của người dân về những người cố gắng tìm cách đến Anh và ngăn chặn đối tượng gây ra mối đe dọa cho đất nước”.

Hiện tại, chi phí kiểm tra có giá có giá giao động 10-20 bảng Anh/người. Quy định sẽ được triển khai cho các nước còn lại trên thế giới vào cuối năm 2024.