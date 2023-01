Du khách ra đảo Lý Sơn và Cù Lao Chàm giảm do thời tiết xấu

Những ngày đầu năm mới, thời tiết không thuận lợi nên rất ít du khách đến tham quan Cù Lao Chàm, thành phố Hội An (Quảng Nam) và đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Quý Mão, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đón khoảng 40.000 du khách mỗi ngày, gấp đôi so với dịp Tết năm ngoái. Đặc biệt, khách quốc tế đến đô thị cổ Hội An đã tăng đáng kể.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua, thời tiết ở vùng biển xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, TP Hội An, không thuận lợi, biển động mạnh, gió lớn. Tuyến vận tải đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm và ngược lại tạm dừng hoạt động trong những ngày Tết nên chưa có hành khách nào ra Cù Lao Chàm tham quan.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết khi nào thời tiết thuận lợi cơ quan chức năng mới cho tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại hoạt động trở lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

“Du khách không ra Cù Lao Chàm vì biển động hơn một tuần nay, ngay cả người dân cũng không ra đảo được. Những trường hợp đưa người dân trên đảo đi cấp cứu cũng phải sử dụng tàu của quân đội đưa đi. Dịp Tết du khách cũng ít đi Cù Lao Chàm, chủ yếu tập trung ở khu vực phố cổ Hội An và các làng quê”, ông Lanh thông tin.

Các chuyến tàu ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tạm ngừng hoạt động do thời tiết xấu.

Những ngày qua, du khách đến đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cũng giảm đáng kể so với mọi năm. Trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão, các chuyến tàu ra đảo tạm ngừng hoạt động do thời tiết xấu. Ngày mùng 2 Tết, thời tiết thuận lợi hơn nên có 3 chuyến tàu cao tốc chở gần 200 hành khách ra đảo Lý Sơn. Nhưng, ngày mùng 3 Tết biển động nên các chuyến tàu lại ngừng hoạt động.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết: “Hôm nay và ngày mai biển lại động, cho nên đa số các chuyến tàu ra vào đảo chủ yếu đưa người dân Lý Sơn về ăn Tết chứ còn khách du lịch rất ít. Hầu như các chương trình vui xuân đón Tết, các hoạt động trên đảo diễn ra bình thường như các chương trình mừng Đảng, mừng xuân, đua thuyền truyền thống”.

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 133 cơ sở lưu trú, trong đó có 17 khách sạn, 53 nhà nghỉ, 60 homestay. Khi thời tiết thuận lợi, Lý Sơn có thể đáp ứng nhu cầu của du khách ra đảo du xuân đầu năm mới Quý Mão 2023.