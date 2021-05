Du khách Mỹ bắt đầu đặt vé đi châu Âu hè này

Với việc hơn 50% người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm vaccine chống Covid-19, các hãng hàng không Mỹ bắt đầu tăng cường chuyến bay tới châu Âu. Lượng đặt vé và phòng khách sạn tăng vọt.

Theo CNBC, du khách Mỹ nổi tiếng ồn ào và bỗ bã, nhưng nhiều quốc gia châu Âu đang mong chờ họ trở lại trong mùa hè này. Tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ nới lỏng các quy định giãn cách đối với du khách nước ngoài - bao gồm Mỹ - đã được tiêm vaccine.

Thống kê của Ủy ban Du lịch châu Âu cho thấy năm ngoái, lượng du khách nước ngoài tới châu Âu lao dốc 70% so với năm 2019. Khoảng 36 triệu du khách đến châu Âu trong năm 2019 và con số này sụt xuống chỉ còn 6,6 triệu trong năm 2020.

Tuy nhiên, hơn 50% người Mỹ trưởng thành đã được tiêm vaccine chống Covid-19. Các hãng hàng không Mỹ đang tăng số chuyến bay tới châu Âu. Theo hãng phân tích Hopper, sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tỏ dấu hiệu cho phép người Mỹ đã tiêm vaccine tới châu Âu hồi tháng trước, số lượng tìm kiếm vé máy bay từ Mỹ đi EU tăng 47%.

Tháng này, Hi Lạp là quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố chào đón trở lại du khách nước ngoài, bao gồm du khách Mỹ. Nếu đã tiêm vaccine hoặc âm tính với SARS-CoV-2, họ sẽ không bị cách ly bắt buộc. “Hi Lạp đem lại điều mọi người cần”, Bộ trưởng Du lịch Hi Lạp Harry Theoharis tuyên bố ngày 15/5. Hi Lạp cũng cam kết tiêm chủng toàn bộ dân số vào cuối tháng 6.

Đảo Santorini ở Hi Lạp đang chờ du khách Mỹ. Ảnh: CNN.

Đảo Santorini nổi tiếng ở Hi Lạp là một địa điểm du lịch ưa thích của người Mỹ. Du khách Mỹ chiếm khoảng 60% tổng lượng khách của chuỗi khách sạn Canaves Oia tại Santorini. “Tôi rất nhớ du khách Mỹ”, NBC News dẫn lời Giám đốc Markos Chaidemenos thừa nhận.

Ông tiết lộ nhiều du khách Mỹ đã đặt phòng đến nghỉ ở Santorini trong mùa hè này, thậm chí từ trước khi EU đưa ra tuyên bố trên. “Các đại lý du lịch đang ngập trong những giao dịch đặt phòng”, ông nhấn mạnh.

Dù vậy, một số quốc gia khác tỏ ra thận trọng hơn Hi Lạp. Đức mới chỉ nới lỏng từ từ các biện pháp giãn cách ở 16 bang từ tuần trước. Một số viện bảo tàng mở cửa trở lại, các quán cà phê và nhà hàng bắt đầu phục vụ ngoài trời.

Ông Christian Taenzler, người phát ngôn hãng Visit Belin, thừa nhận ngành du lịch thủ đô Đức điêu đứng trong hơn một năm qua. Với việc EU tuyên bố mở cửa, ông rất kỳ vọng vào mùa hè này. Ông tin tưởng sự an toàn của nước Đức và nền tảng y tế chất lượng cao sẽ giúp nước này thu hút du khách Mỹ và các nước.

Ông Taenzler nhận định thói quen của du khách Mỹ sẽ có sự thay đổi trong mùa hè này. Nhiều khả năng họ sẽ chỉ đến một hoặc hai nơi, thay vì đi nhiều quốc gia châu Âu trong một chuyến.

Ngành du lịch Berlin (Đức) lao đao vì dịch Covid-19 và đang kỳ vọng vào mùa hè. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Italy vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp dù số ca mắc Covid-19 và ca tử vong đã giảm. Lệnh cấm đi lại vào ban đêm vẫn được duy trì, và các nhà hàng chỉ phục vụ ngoài trời. Tuy nhiên, chính phủ Italy muốn giải cứu ngành du lịch (chiếm 13% GDP nước này).

Hồi đầu tháng, Thủ tướng Italy Mario Draghi tuyên bố: “Đã đến lúc tới Italy du lịch”. Chính quyền tăng số chuyến bay giữa Italy và một số thành phố Mỹ, cho phép du khách không cách ly nếu xét nghiệm âm tính. Chính phủ đang nỗ lực tiêm chủng toàn bộ dân số các điểm du lịch nổi tiếng như Capri.

Thị trưởng Capri Marino Lembo khẳng định thị trấn này hiện đã an toàn và mong chờ du khách Mỹ quay trở lại. “Người Mỹ sẽ cảm thấy như ở nhà tại đây”, ông nói.

Trong khi đó, Pháp vẫn đang duy trì các biện pháp giãn cách. Người Mỹ bị cấm tới Pháp từ tháng 3/2020 và tuần này, Pháp từ chối nhập cảnh người Anh vì lo ngại chủng virus biến thể. Tuy nhiên, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định ông hi vọng có thể chào đón du khách Mỹ trong mùa hè này.