Du khách Hàn Quốc bắt tên trộm có 7 tiền án

Để có tiền tiêu xài, Đức vờ bắt chuyện du khách nước ngoài để trộm tài sản.

Lúc 21h20 ngày 30/7, Nguyễn Văn Đức (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đến công viên 23 tháng 9, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để trộm cắp. Sau khi đảo nhiều vòng, Đức phát hiện anh Mun Jung Hwan (SN 1982, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ cùng bạn là Park SungJin.

Đức áp sát anh Mun Jung Hwan rồi giả vờ cười nói, rủ anh Mun Jung Hwan đi massage. Lợi dụng lúc du khách mất cảnh giác, Đức trộm ví da bên trong túi xách thì bị anh Hwan phát hiện, truy hô.

Nguyễn Văn Đức.

Chạy được khoảng 20 m, Đức sợ nạn nhân đuổi bắt được nên giữ lại 60.000 KRW rồi ném ví da, tung số tiền còn lại xuống đất.

Bỏ chạy đến khu B của công viên 23 tháng 9, Đức bị anh Park Sung Jin bắt giữ cùng tang vật. Sau đó, nghi phạm được đưa về trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đức khai nhận hành vi phạm tội. Còn anh Mun Jung Hwan cho biết khi Đức tung tiền từ trong ví, anh chỉ nhặt lại được 150.000 KRW và thu giữ thêm 60.000 KRW khi bắt nghi phạm. Trong khi, anh Mun Jung Hwan khai ví có tổng cộng: 1.100 USD , 400.000 KRW, 800.000 đồng, 1 chứng minh nhân dân, 2 thẻ ngân hàng…

Do nạn nhân là người nước ngoài nên sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận 1 đã bàn giao vụ việc và nghi phạm cho Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.