Du khách đổ xô đi vườn thú, cáp treo ở Phú Quốc

Trong khi bãi biển Phú Quốc vắng người, vài địa điểm du lịch lớn ở đảo ngọc lại thu hút hàng chục nghìn người đến tham quan.

Sáng 26/1, vườn thú ở phía bắc và cáp treo ở phía nam TP Phú Quốc (Kiên Giang) tiếp tục đón hàng nghìn lượt khách đến du xuân. Đây là 2 điểm vui chơi giải trí được nhiều du khách, nhất là trẻ em, chọn làm điểm check-in khi đặt chân đến đảo ngọc vào những dịp lễ, Tết và mùa hè.

Bãi biển Phú Quốc tiếp tục vắng người

Theo ghi nhận của Zing, cả 2 buổi sáng và chiều 26/1, Bãi Dài ở xã Gành Dầu (Phú Quốc) đẹp và sạch nhưng rất ít người tắm. Một lượng lớn du khách đi nghỉ dưỡng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đã chọn hồ bơi tại các khách sạn lớn, ngại xuống biển vì gió lạnh.

Chị T.T.L. (38 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho biết gia đình 3 người ra đảo ngọc vào chiều 25/1. Vừa đặt chân lên cảng Bãi Vòng, chị L. đã “nổi da gà” vì gió lạnh buốt người.

“Gia đình tôi nghỉ dưỡng tại Vinpearl ở Gành Dầu. Nơi này biển đẹp, nước sạch nhưng 2 hôm nay gia đình tôi chưa người nào xuống biển tắm vì lạnh. Đa số khách nghỉ dưỡng cùng khách sạn đã chọn tắm hồ bơi rồi cùng nhau đi các điểm vui chơi giải trí”, người phụ nữ nói.

Du khách đổ xô tới một điểm du lịch ở xã Gành Dầu, TP Phú Quốc. Ảnh: Việt Tường.

Tại bãi biển Bà Kèo ở xã Dương Tơ chạy dài đến phường Dương Đông, TP Phú Quốc cũng vắng khách tắm như những ngày trước, dù gió đã giảm. Chủ một khách sạn ở khu phố 7 (Dương Đông) cho biết nhiều khách đã check-out khiến bãi biển thêm vắng người.

Hình ảnh ngược lại với các bãi biển là khu vườn thú ở xã Gành Dầu tấp nập khách sau một giờ mở cửa lúc 9h. Hơn 10h, hàng nghìn du khách xếp hàng vào vườn thú tham quan, chụp ảnh nhộn nhịp đến chiều. Một du khách cho biết đã hơn 10 lần ra Phú Quốc, lần nào anh cũng đưa 2 con vào vườn thú chơi trước khi đến các địa điểm du lịch khác.

Tại phía nam đảo ngọc, cáp treo vận hành 4 khung giờ trong thời gian hoạt động mỗi ngày là 9-17h. Theo ghi nhận của Zing, lượng khách đến đây tham quan đông như Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa hè 2022.

Du lịch Kiên Giang thu gần 375 tỷ đồng

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang có báo cáo về hoạt động du lịch Tết Nguyên đán Quý Mão từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Âm lịch (27/1). Theo nhận định của ngành du lịch Kiên Giang, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, người lao động được nghỉ nhiều ngày là điều kiện tốt nhất để cùng người thân đi tham quan du lịch.

Dự báo trước tình hình du khách đến tham quan du lịch sẽ tăng cao hơn ngày thường nên Sở Du lịch đã yêu cầu các địa phương cùng Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách.

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch; yêu cầu các doanh nghiệp du lịch rà soát, cũng cố lại cơ sở vật chất, làm mới lại sản phẩm dịch vụ hiện có; thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, niêm yết giá…

Các cơ sở lưu trú 3-5 sao tại Kiên Giang đã tổ chức các sự kiện, chương trình như “đêm gala chào đón giao thừa, chúc Tết du khách” bao gồm tiệc buffet đón năm mới, múa lân chào xuân mới, lì xì đầu năm, giảm giá dịch vụ spa, ẩm thực, chương trình ca nhạc, các trò chơi dân gian, chương trình rút thăm trúng thưởng để giới thiệu đến du khách về những nét đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam.

Ngành du lịch tỉnh Kiên Giang tiếp tục bội thu trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Việt Tường.

Lượng khách đến Kiên Giang được Sở Du lịch tỉnh này ước tính đến mùng 6 Tết là 339.634 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt 15.113 lượt, tăng hơn 2 lần so với Tết Nguyên đán 2022... Tổng thu của ngành du lịch ngày 20-27/1 được sở ước đạt 374,9 tỷ đồng , tăng 166,4% so với cùng kỳ 2022; công suất phòng bình quân đạt 67,6%, tăng 20,1% so với năm ngoái.

“Riêng TP Phú Quốc ước đón 185.099 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế 13.851 lượt, tăng 184,5% so với 2022”, báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang nêu.