Du khách đến từ TP.HCM tử vong khi leo núi dã ngoại ở Đắk Lắk

Chiều 14/3, đại diện Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) xác nhận trường hợp du khách tử vong khi đi dã ngoại vào địa phận vườn này (thuộc Tiểu khu 1209, huyện Krông Bông). Nạn nhân là anh N.T.Q. (SN 1996, tạm trú TP.HCM).

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Chư Yang Sin, đơn vị chưa mở tua du lịch tham quan vườn hay thác nước trong rừng. Tuy nhiên, khu vực này có cảnh đẹp, thiên nhiên hoang dã nên người dân, du khách hay lui tới tham quan, chinh phục ngọn núi. Đơn vị đã nhiều lần cảnh báo người dân địa phương và du khách khi đi du lịch phải hết sức cẩn thận bởi địa hình đồi núi hiểm trở. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp du khách gặp nạn khi vào rừng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/3, anh N.T.Q. cùng nhóm bạn tự tổ chức leo núi dã ngoại khám phá Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

Đến khoảng 9h cùng ngày, nạn nhân xuống rửa tay bên cạnh bờ suối, không may trượt chân rơi xuống dòng nước lớn. Do không biết bơi cùng với dòng nước chảy xiết đã kéo nạn nhân ra xa bờ. Nhóm bạn đã cố gắng cứu anh Q. nhưng không thành.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Được biết, Vườn quốc gia Chư Yang Sin là một khu rừng đặc dụng của Việt Nam; có diện tích hơn 183.000 ha (tính cả vùng đệm). Vườn này có địa hình rừng núi hiểm trở, đường vào rất nhỏ, hẹp song rất hấp dẫn du khách, nhất là những người ưa chinh phục thử thách mạo hiểm.

