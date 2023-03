‘Du học tại chỗ’ ở ngôi trường đạt chuẩn kiểm định quốc tế

Hiện nay, nhiều bạn trẻ chọn du học để có thêm trải nghiệm đắt giá. Tuy nhiên, ngoài chi phí tốn kém, sự khác biệt về môi trường, văn hóa, khí hậu, yếu tố an toàn… là rào cản lớn.

Nắm được nhu cầu của sinh viên, nhiều trường đại học tại Việt Nam triển khai chương trình đào tạo cử nhân quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để các bạn thụ hưởng chất lượng giáo dục tiên tiến thế giới ngay tại “sân nhà”.

Môi trường đạt chuẩn kiểm định quốc tế

Là một trong số ít trường tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế QS Stars 4 sao, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đạt 5 sao cho các tiêu chuẩn: Chất lượng giảng dạy, việc làm của sinh viên, cơ sở vật chất, phát triển toàn diện.

Đồng thời, UEF là thành viên của Tổ chức kiểm định ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) - hội đồng kiểm định trường và chương trình đào tạo về kinh doanh của Mỹ. Tổ chức kiểm định chương trình kinh doanh trên toàn cầu này được công nhận bởi CHEA (Council for Higher Education Accreditation - Hội đồng kiểm định giáo dục đại học), Mỹ.

Việc học tập trong môi trường đạt chuẩn quốc tế giúp sinh viên có thêm lợi thế.

Thế mạnh nổi bật giúp UEF đạt được những kết quả trên là đa dạng chương trình quốc tế. Trong đó, chương trình cử nhân hợp tác đào tạo cùng trường đại học tại Anh Quốc (Đại học Leeds Trinity, Đại học Gloucestershire) và Mỹ (Đại học Keuka).

Bạn Nguyễn Thị Hoài Phương - sinh viên chương trình Cử nhân Anh Quốc (Đại học Gloucestershire) - chia sẻ bên cạnh giáo trình đào tạo với chất lượng giáo dục tiên tiến thế giới, chương trình cử nhân quốc tế giúp sinh viên gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ của chuyên gia quốc tế, tiếp cận vấn đề toàn cầu. Ngoài ra, UEFers (cách gọi sinh viên UEF) được rèn luyện nhiều kỹ năng mềm cần thiết và thường xuyên giao lưu với sinh viên quốc gia khác.

Sinh viên tăng cường ngoại ngữ, kỹ năng nhờ thường xuyên giao lưu với sinh viên quốc tế.

Với chương trình cử nhân quốc tế, sinh viên được tạo điều kiện để phát triển toàn diện, chú trọng nghiên cứu và đề xuất giải pháp sáng tạo liên quan kiến thức học chuyên sâu; thực hành nghề nghiệp trong quá trình học tập cùng giảng viên nước ngoài; tham gia chương trình giao lưu học tập với chuyên gia nổi tiếng trên thế giới…

Đáng chú ý, kỹ năng sống là chuỗi chuyên đề được triển khai xuyên suốt quá trình học, giúp sinh viên thích nghi và ứng phó tốt trước thách thức nghề nghiệp tương lai.

Chất lượng giáo dục được bảo chứng bởi các trường đối tác

Đại học Gloucestershire - một trong những ngôi trường uy tín hàng đầu thế giới - là lựa chọn được nhiều sinh viên cân nhắc. Tháng 3/2020, Đại học Gloucestershire được chứng nhận đứng thứ 6 trong Hệ thống xếp hạng toàn cầu về kinh nghiệm nghiên cứu sau đại học (PRES) 2019. PRES là hệ thống xếp hạng lớn nhất với hoạt động đánh giá dựa trên 50.000 nhà nghiên cứu sau đại học từ hơn 100 trường đại học và viện nghiên cứu tại Anh Quốc. Chương trình được triển khai hai năm một lần bởi Advance HE - tổ chức tư vấn giáo dục uy tín hàng đầu Anh Quốc.

Hay Leeds Trinity là ngôi trường nằm trong 10% đại học giảng dạy xuất sắc tại Anh Quốc (theo The Sunday Times University Guide 2013); 10% trường tại Vương quốc Anh nhận được sự hài lòng của sinh viên qua phản hồi, đánh giá (theo The Guardian University Guide 2013); top 10 ngôi trường tại Vương quốc Anh về chất lượng giảng dạy và trải nghiệm sinh viên (theo The Times University League Table).

Với bề dày lịch sử 130 năm, Đại học Keuka là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao từ bậc đại học đến sau đại học. Ngôi trường hướng đến sứ mệnh đào tạo công dân toàn cầu, nhà lãnh đạo cho Mỹ và thế giới.

Chương trình đào tạo với chất lượng chuẩn Anh Quốc và Mỹ.

Ngoài ra, các chương trình khối ngành quản trị và kinh doanh được kiểm định bởi Hiệp hội Quốc tế các Trường đào tạo Chuyên ngành Kinh doanh (International Assembly for Collegiate Business Education - IACBE).

Với chất lượng giáo dục được bảo chứng từ trường đối tác, UEF giúp sinh viên nhận bằng cấp có giá trị quốc tế và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. Từ đó, các bạn thêm rộng mở cơ hội nghề nghiệp, có nhiều khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia.