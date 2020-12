Du học sinh IELTS 8.5 nhận xét tiếng Anh của Binz, Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Theo du học sinh Hải Anh (có chứng chỉ IELTS 8.5), Binz phát âm tốt nhưng chưa giống người bản xứ. Trong khi đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói chuyện còn ngập ngừng, ngữ pháp cơ bản.

Ngày 13/12, một vlogger người Việt có tên Hải Anh đã đăng tải video nhận xét về khả năng nói tiếng Anh của một số nghệ sĩ. Hải Anh sinh năm 2000, đạt mức điểm tổng 8.5 IELTS và 8.0 cho kỹ năng nói. Hiện, cô gái 20 tuổi đang du học tại Đức.

Trong video, nữ vlogger liên tục nhấn mạnh: "Giỏi hay không giỏi tiếng Anh không phải là thước đo đánh giá người khác". Cô cũng khẳng định bản thân không dìm hàng hay chê bai những nghệ sĩ nói tiếng Anh chưa chuẩn.

Hải Anh (ngoài cùng bên phải) - du học sinh tại Đức - nhận xét khả năng tiếng Anh của nhiều nghệ sĩ.

Suboi, Hoa hậu Đỗ Thị Hà mắc lỗi cơ bản của người Việt

Người đầu tiên Hải Anh nhận xét là Suboi. Cô dành nhiều lời khen cho nữ rapper ngay khi xem video huấn luận viên Rap Việt rap trong buổi gặp gỡ Tổng thống Obama. "Ngay khi nghe câu 'Hi sir. I'm a rapper here, from Vietnam', mình đã ấn tượng rồi", Hải Anh chia sẻ.

Theo nữ vlogger, giọng của Suboi hay, khá "Tây", nữ rapper có phong thái tự nhiên khi dùng ngoại ngữ. Ngoài ra, Suboi dùng lưu loát các từ đệm như "kinda", "you know", "well"... giống thói quen của người bản xứ. Nữ rapper biết sử dụng âm mũi - cách nói đặc trưng của người phương Tây, trong khi đại đa số người Việt dùng âm cổ họng.

Tuy nhiên, Hải Anh cũng chỉ ra Suboi mắc lỗi bỏ âm "s", "t", "d"... ở cuối từ. Chẳng hạn, khi phát âm "important /ɪmˈpɔːr.tən t /", rapper 30 tuổi bỏ âm "t" cuối từ. Đây cũng được cho là lỗi quen thuộc đa số người Việt mắc phải. Bỏ qua lỗi nhỏ trên, Hải Anh cho rằng Suboi có giọng nói hay, tự tin khi dùng ngoại ngữ và là hình mẫu điển hình để khán giả học tiếng Anh noi theo.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà phát âm chưa tốt, thường ngập ngừng giữa câu nói. Ảnh: Nguyễn Thành.

Lỗi bỏ âm đuôi khi nói tiếng Anh còn gặp ở Châu Bùi. Hải Anh quan sát video Châu Bùi giao tiếp với người nước ngoài và phát hiện fashionista 23 tuổi phát âm âm cuối trong "nice /naɪ s /" và "meet /miː t /" khá "mờ", không rõ ràng, thậm chí có lúc bỏ qua. Bên cạnh đó, khi phát âm "d", "t", Châu Bùi cũng phát âm bằng họng thay vì mũi, khiến phát âm của cô bị đánh giá là hơi ngọng.

Đối với Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hải Anh theo dõi video người đẹp 19 tuổi nói tiếng Anh trong buổi họp báo và nhận xét cô không có điều kiện học nói tiếng Anh nhiều trước khi đăng quang. Hoa hậu xứ Thanh nói vấp nhiều, ngữ pháp chỉ dừng ở mức cơ bản, và thường ngập ngừng, ậm ừ giữa câu nói.

"Tuy nhiên khi Đỗ Thị Hà trở thành hoa hậu, bạn ấy chắc chắn phải dùng ngoại ngữ nhiều và sẽ trau dồi nhiều hơn. Bạn vẫn còn trẻ nên có nhiều thời gian để cải thiện phát âm", Hải Anh đưa ra nhận xét.

Á hậu 2 Ngọc Thảo được cho là người có khả năng tiếng Anh yếu nhất trong top 3. Cô phát âm khá kém, chưa tự tin và trình độ giao tiếp dừng ở mức cơ bản nhất. "So với á hậu 2, mình vẫn cho rằng cách phát âm của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ giúp cô ấy tiến bộ nhanh hơn trong tương lai", vlogger nói. Tuy nhiên, vì Á hậu Ngọc Thảo phải dự thi quốc tế nên Hải Anh tin cô sẽ dành thời gian luyện tập, cải thiện vốn ngoại ngữ trong tương lai.

Binz và Á hậu Phương Anh nói hay, ít mắc lỗi phát âm

Binz là một trong những người nhận được lời khen của nữ vlogger có chứng chỉ IELTS 8.5. Hải Anh đã theo dõi video Binz gửi lời cảm ơn đến các khán giả quốc tế đã ủng hộ MV Bigcitiboy và cho rằng anh phát âm khá tốt.

Tuy nhiên, Binz vẫn mắc lỗi ngữ pháp khi quay video cảm ơn. Trong video, rapper người Gia Lai đã nói "Who have been listen and react to", trong khi câu đúng phải là "Who have been listening and reacting to".

Theo Hải Anh, nam rapper Binz có chất giọng tự nhiên, dùng từ đệm như well, yo, you know... khá nhuần nhuyễn, thoải mái, không khiên cưỡng. Đối với một số khán giả hiểu nhầm Binz là người Mỹ, được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, Hải Anh khẳng định nhận định trên hoàn toàn sai lầm. Huấn luyện viên Rap Việt chỉ đi du học từ năm 18 tuổi nên không có chất giọng và cách phát âm của người bản địa.

Binz được nhận xét nói chuyện hay, dùng từ đệm nhuần nhuyễn, tự nhiên. Ảnh: Quỳnh Danh.

Á hậu Phương Anh cũng được đánh giá khá cao về khả năng ngoại ngữ. "Tựa như khi nói, có một vầng hào quang tỏa ra từ cô ấy. Đó là điều tôi cảm giác về á hậu", nữ vlogger nhận xét về Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Theo Hải Anh, Phương Anh có phong thái thanh lịch, tao nhã khi sử dụng ngoại ngữ. Người đẹp 22 tuổi dùng ngữ pháp tốt, phát âm ổn định, có nhấn nhá và trọng âm. Theo vlogger, Phương Anh học tiếng Anh giỏi. Cô còn đùa sẽ nhờ bạn trai người Pháp nhận xét thêm về khả năng phát âm tiếng Pháp của á hậu.

Á hậu Hoàng Thùy cũng được khen vì có phong thái tự tin, phát âm dõng dạc khi giao tiếp ngoại ngữ. Tuy nhiên, cô vẫn mắc lỗi quen thuộc của người Việt là bỏ âm cuối trong từ. Chẳng hạn, với hai từ "performance /pəˈfɔː.mən s /" và "that /ðæ t /", Hoàng Thùy không phát âm được chữ "s" và "t".

Nhưng Á hậu Hoàn vũ 2017 được cho là có tiến bộ vượt bậc trong việc luyện nói, so sánh với chính cô trong quá khứ. Theo Hải Anh, mấu chốt của sự tiến bộ nằm ở chỗ Hoàng Thùy luôn quyết tâm học hỏi, rèn luyện và tự tin khi nói chuyện.