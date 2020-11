Du học New Zealand còn lựa chọn nào bên cạnh đại học?

Bên cạnh 8 trường đại học chất lượng cao và đều thuộc top 3% thế giới, xứ kiwi còn có hệ thống học viện kỹ nghệ với chương trình đào tạo chất lượng cao và nhiều học bổng hấp dẫn.

Nhắc đến New Zealand, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chất lượng giáo dục được công nhận và đánh giá cao trên toàn thế giới. Trong đó, cả 8 trường đại học của quốc đảo này đều đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng toàn cầu danh giá QS World University Rankings.

Ngoài ra, New Zealand còn có nhiều lựa chọn khác cho du học sinh, trong đó có hệ thống học viện kỹ nghệ với chương trình học được xây dựng mang tính ứng dụng cao, khối ngành đào tạo hướng đến nhiều nhóm ngành nghề với lộ trình học đa dạng và linh hoạt. Chính vì vậy, học viện kỹ nghệ được không ít sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam, yêu thích và mong muốn theo học.

Cơ hội học bổng rộng mở cho sinh viên quốc tế

Một điểm cộng lớn của hệ thống học viện tại New Zealand là các trường rất chủ động mang đến cơ hội học tập cho sinh viên quốc tế. Hiện tại, nhiều trường như Học viện Whitireia & WeITec, WITT, NMIT... đều triển khai gói học bổng và hỗ trợ tài chính hấp dẫn, tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế theo đuổi ngành học mong muốn dễ dàng và thuận lợi hơn.

Khối Học viện kỹ nghệ hiện có nhiều học bổng và hỗ trợ cho sinh viên quốc tế. Ảnh: Newshub.

Cụ thể, sinh viên quan tâm đến các nhóm ngành đang có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao trên toàn cầu như kỹ thuật (cử nhân), quản lý hay công nghệ thông tin (sau đại học) có cơ hội nhận học bổng 3 năm học phí, trị giá 6.000 NZD từ Học viện Whitireia & WeITec.

Bên cạnh đó, sinh viên quốc tế còn có thể tham khảo học bổng Regional Scholarship trị giá 2.000 NZD từ Học viện Western Institude of Technology at Taranaki (WITT). Học bổng này được áp dụng cho mọi cấp độ văn bằng, hoặc cho chương trình sau đại học với cơ sở tại thành phố New Plymouth. Học bổng trị giá 3.000 NZD của Học viện Công nghệ Nelson Malborough (NMIT) dành cho sinh viên quốc tế (chương trình cử nhân bắt đầu trước 12/2021) cũng đáng để sinh viên tham khảo.

Không chỉ vậy, sinh viên theo học chương trình chuyển tiếp tiếng Anh có thể đăng ký nhận học bổng English Pathway của NMIT - trị giá 6.000 NZD cho chương trình cử nhân và kỹ sư dân dụng; 3.000 NZD cho văn bằng khác và chương trình thạc sĩ Quản lý ứng dụng.

Sinh viên quốc tế từ nhiều nước lựa chọn chương trình đa dạng ở các trường ITP tại New Zealand. Ảnh: NMIT.

Bên cạnh chính sách học bổng hấp dẫn, mức học phí của các chương trình học trong hệ thống học viện kỹ nghệ dao động 16.000-25.000 NZD/năm (tương đơng 250- 400 triệu đồng/năm) tùy ngành.

Đây là mức học phí được đánh giá phù hợp với đa số sinh viên quốc tế, thậm chí còn thấp hơn so với chi phí học chương trình tương đương tại nhiều quốc gia phát triển khác. Giá cả sinh hoạt tại các thành phố lớn của quốc đảo này cũng không quá đắt đỏ, cho sinh viên trải nghiệm chất lượng sống cao, mà không quá lo lắng về tài chính.

Chương trình học tối ưu thực hành, đảm bảo cơ hội làm việc toàn cầu

Theo đánh giá, khối học viện sẽ là lựa chọn phù hợp cho các sinh viên yêu thích chương trình học ngắn hơn và có thời lượng thực hành nhiều hơn, nhằm rèn luyện kỹ năng thực tiễn để ứng dụng vào công việc thực tế và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Đơn cử, sinh viên ngành hàng hải tại Học viện Công nghệ Nelson Malborough (NMIT) được thực hành lái tàu trên mô hình sát thực với các tình huống thực tế. Viện Công nghệ Eastern (EIT) sở hữu hẳn nhà máy rượu vang, vườn nho, phòng thử, phòng thí nghiệm để sinh viên ngành Khoa học về rượu và nghề trồng nho có được trải nghiệm, kỹ năng và kiến thức trực quan, sinh động.

Sinh viên được đào tạo chú trọng vào thực hành, xây dựng nền tảng vững chắc cho công việc yêu thích trong tương lai. Ảnh: EIT.

Ngoài ra, các lớp tại hệ thống học viện thường có sĩ số nhỏ, cũng như hưởng lợi từ cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị hiện đại của trường. Nhờ đó, sinh viên có thể thoải mái trao đổi với giảng viên về các vấn đề trong học tập hay ý tưởng sáng tạo, trau dồi kỹ năng chuyên môn ngay trên lớp.

Một điểm nổi bật được đánh giá cao của hệ thống học viện kỹ nghệ là cơ hội việc làm rộng mở tại chính New Zealand và trên toàn cầu. Không chỉ đào tạo sinh viên theo hướng chú trọng thực hành, trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn tối ưu theo ngành nghề cụ thể, các trường trong hệ thống còn có kết nối tốt với doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp được xem là nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương, đặc biệt là trong những ngành thế mạnh của vùng, hoặc những ngành đang có nhu cầu cao.

Sinh viên quốc tế được coi là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành thế mạnh ngay tại địa phương. Ảnh: EIT.

Học viện Ara đào tạo các ngành học thuộc nhóm nông nghiệp, lâm nghiệp và kỹ thuật - nhóm chủ chốt trong nền kinh tế của bang Canterbury. Học viện UCOL cơ sở Whanganui có thế mạnh trong nghệ thuật và thiết kế đặc trưng của địa phương.

Học viện Công nghệ Eastern (EIT) lại là "ngôi sao" trong đào tạo các ngành thuộc nhóm sức khỏe - ngành hot đang có nhu cầu nhân lực cao tại Hawke's Bay. Nhờ đó, sinh viên có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp quan trọng của địa phương, thêm cơ hội có việc làm trước hoặc sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, các trường còn có chương trình hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm, như chương trình "work-ready" của Học viện Otago Polytechnic kết hợp với Đại học Otago tổ chức. Trong đó, sinh viên sẽ được phát triển các kỹ năng thiết yếu, từ tạo lập CV đến thích ứng môi trường, cũng như được cung cấp thông tin việc làm phù hợp, giúp tăng khả năng trúng tuyển ngay cả khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chính phủ New Zealand cũng có nhiều chính sách tốt cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp, như chương trình ở lại làm việc đến 3 năm (áp dụng cho bậc học cử nhân trở lên), tạo điều kiện cho người học trau dồi kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế tại New Zealand.

Việc theo học tại các học viện kỹ nghệ vẫn giúp sinh viên đáp ứng được yêu cầu bằng cấp. Do đó, có thể nói, dù lựa chọn hình thức nào, sinh viên quốc tế vẫn có cơ hội nghề nghiệp rộng mở ở New Zealand và nhiều nước khác trên thế giới.