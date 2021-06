Du học Mỹ tiết kiệm tại The Colleges of Contra Costa

Gồm 3 trường Contra Costa College, Diablo Valley College và Los Medanos College, The Colleges of Contra Costa đem lại cơ hội du học Mỹ với học phí 8.304-10.380 USD/năm.

Contra Costa College, Diablo Valley College và Los Medanos College là các trường cao đẳng cộng đồng công lập được kiểm định, với số lượng trên 700 sinh viên quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia. Các ưu điểm như học phí dao động từ 8.304 (24 tín chỉ) đến 10.380 (30 tín chỉ) mỗi năm, đi cùng những suất học bổng hấp dẫn khiến cụm trường này được du học sinh yêu thích.

Trước hết, về vị trí, tọa lạc trong khu vực vịnh San Francisco nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp, các hoạt động ngoài trời, văn hóa, ẩm thực và giải trí đa dạng, cụm trường giúp sinh viên tận hưởng cuộc sống sôi động, khí hậu ôn hòa. Tại đây, nhiệt độ trung bình trong năm chỉ 22 độ C.

Bên cạnh đó, các trường nằm gần nhiều đại học nổi tiếng như UC Berkeley, Stanford..., các địa danh và thắng cảnh nổi tiếng như Thung lũng Napa, Thung lũng Silicon, Công viên quốc gia Yosemite, Point Reyes, hồ Tahoe và rừng Muir khoảng 1-3 giờ lái xe. Nhờ vậy, sinh viên có thể thoải mái khám phá các điểm đến thú vị, tăng trải nghiệm sống.

Khuôn viên trường Contra Costa College- một trong 3 trường thuộc The Colleges of Contra Costa.

Các trường thuộc The Colleges of Contra Costa cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao với chi phí tiết kiệm hơn so với hầu hết đại học và cao đẳng của Mỹ. Học phí tại 3 trường dao động từ 8.304 USD (24 tín chỉ) đến 10.380 (30 tín chỉ) mỗi năm.

Hầu hết sinh viên quốc tế hoàn thành 60 tín chỉ trong vòng hai năm, sau đó chuyển tiếp lên các trường đại học để hoàn thành chương trình cử nhân. Ngoài ra, du học sinh còn có cơ hội nhận học bổng dựa trên thành tích vào cuối học kỳ đầu tiên. Giá trị học bổng dao động từ 500 đến 1.000 USD , xét trên điểm trung bình môn (GPA) và ngành học.

Ngoài thế mạnh học phí thấp, trường còn có quy mô lớp học chỉ 24-30 sinh viên/lớp - nhỏ hơn đáng kể so với nhiều cơ sở đào tạo hệ 4 năm. Do đó, sinh viên tận dụng được tối đa thời gian trên lớp để nắm bắt chương trình, dễ dàng tiếp cận giảng viên cả trong và ngoài giờ học.

Bên cạnh đó, sinh viên được giảng dạy bởi giảng viên, không phải bởi nghiên cứu sinh; đồng thời có cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học cao hơn so với việc nộp hồ sơ trực tiếp từ trung học.

Một ưu điểm lớn của cụm trường này là sinh viên có nhiều lựa chọn nhập học, ngày bắt đầu, chương trình học thuật, chỗ ở, câu lạc bộ sinh viên đến các trường chuyển tiếp. Trường không yêu cầu SAT/ACT. Sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh đầu vào có thể được nhập học với điều kiện hoàn thành một cấp độ cụ thể theo chương trình tiếng Anh chuyên sâu.

Khi được nhận vào học, sinh viên có thể chọn một chuyên ngành phù hợp trong hơn 125 chuyên ngành của 3 trường. Các ngành được sinh viên quốc tế yêu thích nhất gồm: Kế toán, kiến trúc, sinh học, kinh doanh, khoa học máy tính, giáo dục mầm non, kinh tế, kỹ thuật, toán học và tâm lý học.

Sinh viên được học tập trong môi trường an toàn, năng động.

Sinh viên quốc tế tại The Colleges of Contra Costa được trường hỗ trợ các dịch vụ tư vấn nhập cư để đảm bảo nhập cư hợp pháp, tư vấn một - một về học thuật, dạy kèm miễn phí, các dịch vụ chuyển tiếp cũng như giới thiệu việc làm.

Môi trường học tại đây cũng rất an toàn, với các trạm cảnh sát được đặt trong khuôn viên trường. Các viên chức cảnh sát luôn có mặt kịp thời để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, cũng như làm việc với hội đồng để giữ an toàn cho sinh viên.

Emily - du học sinh Việt Nam tại Cao đẳng Contra Costa (CCC) - chia sẻ: "CCC có văn phòng giáo dục quốc tế và văn phòng tư vấn, giúp đỡ rất nhiều cho sinh viên quốc tế. Trường cũng có một nhà hàng dành riêng cho sinh viên thực tập. Về chỗ ở, sinh viên quốc tế có nhiều lựa chọn ngoài khuôn viên trường, từ căn hộ cho đến nhà ở. Dù sống ở ngoài, họ thường sẽ ăn trưa tại trường để tăng sự gắn kết".

Có thể nói, cụm trường The Colleges of Contra Costa sẽ là lựa chọn tốt cho sinh viên mong muốn du học tại Mỹ với chi phí tiết kiệm, hướng tới mục tiêu vào các đại học hàng đầu quốc gia này.