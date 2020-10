Du học bán phần New Zealand - giải pháp thiết thực trong thời dịch

Trong thời dịch, học sinh, sinh viên Việt Nam có thể lựa chọn phương án du học bán phần, học trực tuyến, các khóa liên kết... để thực hiện ước mơ du học tại New Zealand.

New Zealand nổi tiếng toàn thế giới với chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều năm liền dẫn đầu khối các nước nói tiếng Anh và đứng thứ 3 thế giới về chỉ số giáo dục chuẩn bị trong tương lai.

Trong bối cảnh nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam trăn trở vì dự định du học có nguy cơ tạm hoãn vì dịch bệnh, Zing phối hợp Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức buổi tư vấn trực tuyến "New Zealand - Du học bán phần và những lựa chọn khác” với sự tham dự của đại diện các trường đại học hàng đầu đất nước kiwi.

Đa dạng ngành học và cách thức tiếp cận

Tại buổi tư vấn trực tuyến, câu hỏi được quan tâm hàng đầu là phương pháp học tập nào có thể giúp sinh viên học tập trong môi trường quốc tế khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Theo chị Nguyễn Lam Giang - Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Đại học Waikato (University of Waikato), du học bán phần là hình thức tối ưu trong giai đoạn này. Tại Việt Nam, Đại học Waikato có 4 đối tác chính triển khai chương trình du học bán phần bao gồm: Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Hà Nội và Đại học Tôn Đức Thắng.

Chị Giang chia sẻ: “Đây là những trường đại học uy tín và hàng đầu tại Việt Nam nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập. Sinh viên có thể học giai đoạn I ở Việt Nam 1,5 đến 2 năm, sau đó chuyển tiếp sang Đại học Waikato ở giai đoạn II và lấy bằng đại học do Waikato cấp. Sinh viên theo học chương trình này đều được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ Đại học Waikato”.

Chị Nguyễn Lam Giang chia sẻ với độc giả Zing tại buổi tư vấn trực tuyến.

Du học bán phần được xem là phương án phù hợp với những sinh viên ấp ủ ước mơ du học, mà không muốn bị gián đoạn vì dịch. Chị Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Thị trường Việt Nam của ENZ - cho biết khi sinh viên theo học các chương trình liên kết, chi phí sẽ mềm hơn do 1-2 năm đầu học tại Việt Nam.

“Các chương trình liên kết thường chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I học theo chương trình của trường đại học đối tác tại Việt Nam. Do vậy, học phí sẽ theo mức ở Việt Nam. Nếu đạt yêu cầu để chuyển tiếp sang giai đoạn II, các bạn sẽ học theo chương trình của trường đại học New Zealand với mức học phí dành cho sinh viên quốc tế”, chị Vân chia sẻ tại buổi tư vấn trực tuyến.

Chị Bành Phạm Ngọc Vân (phải) cho biết việc học các chương trình liên kết giúp chi phí mềm hơn.

Như vậy, nếu chọn hình thức du học bán phần, sinh viên Việt Nam có thể tiết kiệm gần như một nửa chi phí học tập và ăn ở. Ngoài ra, sinh viên theo học chương trình liên kết thường nhận nhiều ưu đãi và học bổng từ các trường đối tác tại New Zealand.

Cơ hội học bổng cho sinh viên Việt Nam

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Lam Giang, Đại học Waikato nói riêng và các trường đại học tại New Zealand nói chung hiện có nhiều chương trình học bổng, số lượng không giới hạn cho sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Tại Đại học Waikato, học bổng dành cho sinh viên quốc tế có kết quả học tập xuất sắc, lần đầu ghi danh ở bậc đại học và sau đại học có giá trị lên đến 10.000 NZD. Bên cạnh đó, sinh viên đang ở nước ngoài nếu chọn hình thức học trực tuyến được giảm 20% học phí dựa trên số môn đăng ký của học kỳ đó.

Khi mở cửa biên giới, trường sẽ hỗ trợ 2.000 NZD chi phí đi lại để nhập học tại New Zealand. Sinh viên quốc tế hiện ở tại New Zealand khi nhập học Đại học Waikato cho kỳ tháng 11/2020 và kỳ tháng 3/2021 cũng được giảm 20% học phí cho năm học đầu tiên.

Giữ vai trò Giám đốc Hợp tác quốc tế khu vực Đông Nam Á của Đại học Victoria of Wellington (Victoria University of Wellington), chị Nguyễn Lệ Chi chia sẻ về học bổng Tongarewa dành cho sinh viên đại học và sau đại học tại trường. Đây là học bổng bán phần dựa trên học phí, được tính vào học phí trong một năm học. Sinh viên có thể xin học bổng trong năm đầu tiên của chương trình đại học hoặc chương trình sau đại học.

Về yêu cầu dành cho sinh viên xin học bổng, chị Chi nhấn mạnh: “Trong quá trình xin học bổng, xét tuyển dựa trên điểm học tập là tiêu chí chính yếu. Do đó, sinh viên cần phấn đấu điểm tổng kết khóa học càng cao càng tốt. Bạn cần chuẩn bị một bài luận khoảng 500 chữ nêu rõ lý do muốn học tại trường, mục tiêu học tập và tại sao bạn xứng đáng nhận được học bổng. Ngoài ra, sinh viên cần cung cấp bảng điểm, bằng cấp và thư mời nhập học từ nhà trường”.

Theo chị Nguyễn Lệ Chi (phải), điểm học tập là tiêu chí chính yếu để sinh viên xin học bổng.

Triển vọng nghề nghiệp sau khi ra trường

Với nhiều ngành học mang tính thực tiễn, ứng dụng cao và bằng cấp được công nhận toàn cầu, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học tại New Zealand có cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Anh Đặng Trần Duy Quân - đại diện tuyển sinh khu vực Đông Nam Á của Đại học Auckland (University of Auckland) phân tích: “Nhiều trường đại học như Auckland có các trung tâm hỗ trợ nghề nghiệp giúp kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng tại New Zealand. Theo chính sách hiện tại của New Zealand, sau khi học xong từ bậc đại học trở lên, sinh viên sẽ được ở lại 3 năm để làm việc”.

Theo chia sẻ của anh Duy Quân, sinh viên tốt nghiệp những ngành học cập nhật xu hướng như công nghệ thông tin có thể nhận mức lương trung bình khoảng 83.000 NZD/năm. Còn đối với ngành thương mại điện tử, mức lương trung bình ở New Zealand hiện là 57.219 NZD/năm.

Anh Duy Quân cho biết sau khi học xong từ bậc đại học trở lên, sinh viên được ở lại 3 năm để làm việc.

Để tìm hiểu về nền giáo dục New Zealand, độc giả có thể tham gia Triển lãm trực tuyến trải nghiệm giáo dục New Zealand do Cơ quan Giáo dục New Zealand, Đại sứ quán và Lãnh sự quán New Zealand tổ chức vào 9-11h30 chủ nhật ngày 18/10.

Tại đây, khách tham dự có thể trao đổi trực tiếp với gần 50 trường trung học và đại học hàng đầu xứ sở kiwi, tìm hiểu các lựa chọn học tập bao gồm khóa học liên kết, khóa học trực tuyến, dự bị đại học… để có thể bắt đầu hành trình du học ngay tại Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội giúp học sinh, sinh viên trải nghiệm toàn diện nền giáo dục chuẩn bị cho tương lai của New Zealand thông qua các lớp học thử miễn phí, phiên giao lưu với cựu du học sinh, hội thảo cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo phi công. Phụ huynh, học sinh đăng ký tham gia tại đây.