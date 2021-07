Bitcoin và thị trường tiền mã hóa sẽ thế nào trong 50 năm nữa?

Một số chuyên gia trong lĩnh vực tài chính đã đưa ra dự đoán về lĩnh vực tiền mã hóa trong nửa thế kỷ tiếp theo.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, các chuyên gia đã đưa ra nhận định của họ về thị trường tiền mã hóa trong 50 năm tới. Khác với thị trường chứng khoán, tiền mã hóa không phải lĩnh vực có thể dự đoán dễ dàng về lâu dài.

Nhà hoạch định tài chính Ivory Johnson, sáng lập hãng tư vấn đầu tư Delancey Wealth Management cho rằng sau 50 năm, các loại tiền mã hóa sẽ phá vỡ nền tài chính truyền thống do có khả năng giao dịch xuyên biên giới với độ trễ thấp, chi phí rẻ và không bị ảnh hưởng bởi biến động ngoại tệ.

Các chuyên gia dự báo về thị trường tiền mã hóa trong 50 năm tới. Ảnh: CNBC.

"Đối với Bitcoin, 50 năm là khoảng thời gian dài. Nó có thể trở thành loại tiền dữ trự của thế giới, hoặc có thể trở thành AOL (tên một công ty Internet - PV) tiếp theo trong lĩnh vực tiền số, giúp nhiều người giàu có trước khi bị thay thế bởi công nghệ tốt hơn", Johnson cho biết.

Frederick Kaufman, tác giả cuốn sách về lịch sử tiền tệ The Money Plot: A History of Currency’s Power to Enchant, Control, and Manipulate, nhận định đồng USD trong những năm tới sẽ có nhiều điểm tương đồng với tiền mã hóa.

"Trước năm 2071, đồng USD sẽ có nhiều điểm tương đồng với tiền mã hóa hơn bạc hay vàng... Tất cả loại tiền là một dạng mã hóa. Nó đã như vậy ngay từ đầu, khi cuộc sống ngày càng thắt chặt với thế giới số sẽ thúc đẩy động lực đầu tư vào các loại token", Kaufman dự đoán.

"Các loại tiền mã hóa như Bitcoin đã cho thấy sự hữu ích trong giao dịch và đầu cơ, chúng sẽ khó biến mất. Tuy nhiên, làm sao để tạo ra năng lượng đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiền số là vấn đề đáng lưu tâm, cũng như các cơ quan nhà nước có xem nó là đối thủ với các loại tiền định danh (fiat money) dành cho thị trường chợ đen hay không", Dan Egan, Phó chủ tịch hãng tư vấn Betterment cho biết.

Dragan Boscovic, Giám đốc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Blockchain tại Đại học bang Arizona nhận định Bitcoin và tiền mã hóa sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong 10 năm tới.

"Nhà chức trách tại các ngân hàng trung ương đang phát triển các quy định về tiền mã hóa. Họ nhận ra các loại tiền số bắt nguồn từ nền kinh tế số, và chúng sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong 10 năm tới", Boscovic cho biết.