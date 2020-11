Dự đoán top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020

Đỗ Thị Hà, Phạm Thị Phương Quỳnh, Doãn Hải My, Nguyễn Thị Thu Phương... thuộc nhóm thí sinh được kỳ vọng chiến thắng ở cuộc thi năm nay.

Đỗ Thị Hà (SBD 245)

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cao 1,75 m, số đo hình thể 86-60-93. Đỗ Thị Hà không phải "chiến binh" được chú ý từ đầu, nhưng cô ngày càng tỏa sáng qua từng vòng thi. Ưu điểm của thí sinh này là ngoại hình đẹp, gương mặt rất sáng sân khấu. Trước chung kết, Đỗ Thị Hà có mặt trong top 5 của hai giải thưởng - Người đẹp biển và Người đẹp thời trang. Đây là những vòng thi phụ quan trọng, chấm điểm hình thể và kỹ năng catwalk của thí sinh. Nếu Đỗ Thị Hà đạt điểm cao ở vòng phỏng vấn, cô có nhiều khả năng vào top 3 chung cuộc.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo (SBD 068)

Tương tự Đỗ Thị Hà, Nguyễn Lê Ngọc Thảo có lợi thế về chiều cao, vóc dáng. Trong top 35, cô cũng là một trong những thí sinh có kỹ năng catwalk tốt nhất, phong thái trình diễn tự tin. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng 81-61-95. Chính những ưu điểm này giúp nữ sinh Đại học Công nghệ TP.HCM ghi tên vào top 5 Người đẹp biển và Người đẹp thời trang. Nếu Hoa hậu Việt Nam tìm kiếm một nét đẹp sắc sảo kiểu người mẫu để đi thi quốc tế, Ngọc Thảo là lựa chọn phù hợp. Cô có thể đạt thành tích top 3 nếu đáp ứng những tiêu chuẩn khác về trình độ học vấn, giao tiếp, ứng xử.

Nguyễn Thị Thu Phương (SBD 433)

Nguyễn Thị Thu Phương (Bắc Ninh) từng dừng chân ở top 5 Miss World Vietnam 2019. Nhiều người cho rằng đây là bất lợi của Thu Phương, bởi không phải gương mặt mới. Tuy nhiên, so với những ứng viên khác, cô gái này vẫn hội tụ vẻ đẹp tự nhiên, đậm nét châu Á. Vẻ đẹp của Thu Phương được đánh giá phù hợp với cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Cô cao 1,75 m, số đo hình thể 82-62-92. Trong đêm chung kết, nếu màn trình diễn của nữ sinh Học viện Tài chính bùng nổ, thoát khỏi vòng an toàn, cô có cơ hội chinh phục vương miện.

Doãn Hải My (SBD 319)

Chiều cao 1,67 m có thể cản trở Doãn Hải My chạm đến vương miện Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, với vóc dáng cân đối (78-56-89) cùng gương mặt khả ái, cô vẫn được đặt cược cho danh hiệu á hậu. Trong những vòng thi phụ gần đây, Hải My catwalk tốt, xuất hiện rạng rỡ khi mở màn. Hơn nữa, cô gái 19 tuổi cũng có thành tích học tập tốt, là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Thành tích Hải My đạt được trước chung kết là top 5 Người đẹp tài năng.

Phạm Thị Phương Quỳnh (SBD 146)

Không được chú ý bởi thành tích học tập nổi trội, song Phạm Thị Phương Quỳnh là một trong những ứng viên có vóc dáng đẹp nhất (chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 78-62-94). Nữ sinh Đại học Tài chính Marketing có nét đẹp dịu dàng, nền nã, dễ gây thiện cảm. Điểm hạn chế của Phương Quỳnh là kỹ năng catwalk chưa thực sự cuốn hút. Tuy nhiên, nếu giành giải cao, cô còn nhiều thời gian để hoàn thiện.

Phù Bảo Nghi (SBD 069)

Phù Bảo Nghi, 19 tuổi, được xếp vào nhóm thí sinh học giỏi. Cô trúng tuyển cùng lúc ba đại học ở Mỹ, gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Bảo Nghi chưa đạt được vóc dáng lý tưởng (chiều cao 1,69 m, số đo 82-62-95). Song, điểm mạnh của cô là nụ cười tươi, thần thái rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Kỹ năng trình diễn của cô cũng khá ổn định, thể hiện sự tiến bộ qua từng vòng. Ngoài ra, Bảo Nghi còn toát lên sự năng động, tự tin, cá tính. Cánh cửa vào top 10 rộng mở với cô.

Nguyễn Thị Bích Thùy (SBD 182)

Một tấm vé trong top 10 Hoa hậu Việt Nam được dự đoán dành cho Nguyễn Thị Bích Thùy, sinh viên năm thứ nhất Đại học Tài chính - Marketing tại TP.HCM. Cô cao 1,73 m với số đo hình thể 79-66-92. Từ vòng thi bán kết, Bích Thùy đã cho thấy mình là ứng viên mạnh với kỹ năng catwalk tốt, chắc chắn. Điều cô gái này còn thiếu là nụ cười rạng rỡ của một hoa hậu. Năm 2019, cô từng thi Miss World Vietnam và đạt thành tích top 10.

Phạm Ngọc Phương Anh (SBD 045)

Phạm Ngọc Phương Anh cao 1,77 m, số đo hình thể 87-61-93. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt có khả năng gây bất ngờ ở cuộc thi. Phương Anh là thủ khoa đầu vào khối song ngữ của THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), từng đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016. Kỹ năng thuyết trình song ngữ đã giúp cô được chọn vào top 5 Người đẹp tài năng.

Hoàng Bảo Trâm (SBD 088)

Hoàng Bảo Trâm, 22 tuổi, có trình độ học vấn cao, khả năng giao tiếp tốt và là người năng nổ tham gia các hoạt động. Cô đã tốt nghiệp Đại học Drexel (Mỹ), chuyên ngành quản trị marketing và phân tích dữ liệu. Số đo hình thể của ứng viên này là 77-59-93 (chiều cao 1,71 m).

Lê Thị Tường Vy (SBD 151)

Lê Thị Tường Vy có chiều cao 1,76 m cùng hình thể đẹp, gương mặt khả ái. Cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2020. Thành tích top 5 Người đẹp biển cho thấy cô cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên, điểm yếu của Tường Vy là phong thái trình diễn, catwalk chưa tự tin. Tường Vy tạm thời được xếp vào nhóm ẩn số bởi kết quả còn phụ thuộc vào khả năng giao tiếp, trả lời phỏng vấn của cô trước giám khảo.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD 025)

Một ẩn số cuối cùng trong danh sách này là Lê Nguyễn Bảo Ngọc - cô gái có chiều cao 1,84 m. Bảo Ngọc có sự mộc mạc, nét đẹp khác hẳn những thí sinh còn lại trong top 35. Cô cũng là gương mặt sáng sân khấu, "ăn" hình. Nhưng Bảo Ngọc lại chưa hoàn thiện các kỹ năng, cần thêm thời gian để rèn luyện. Việc chưa đạt thành tích nào ở các vòng thi phụ cũng khiến cô không được kỳ vọng cao. Để được gọi tên vào top 10, Bảo Ngọc cần thể hiện bứt phá ở đêm chung kết sắp tới.