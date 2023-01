Dự đoán chính xác đáng kinh ngạc của Exxon từ hơn 50 năm trước

Một nghiên cứu mới được công bố cho biết "gã khổng lồ" ngành năng lượng Exxon dự đoán chính xác diễn biến của tình trạng nóng lên toàn cầu từ những năm 1970, Guardian đưa tin.

Một nghiên cứu được công bố vào hôm 13/1 cho thấy các nhà khoa học tại tập đoàn Exxon đã dự báo chính xác xu hướng nóng lên toàn cầu trong hàng thập kỷ. Ảnh: Reuters.

Trong quá khứ, các tài liệu nội bộ của tập đoàn dầu mỏ Exxon cho thấy công ty này đã biết về mối nguy hiểm và tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu từ những năm 1970. Trong khi đó, những doanh nghiệp khác trong ngành dầu mỏ còn biết được những tác động về môi trường của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ những năm 1950.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây, được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Harvard và Viện nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam đã bày tỏ sự ngạc nhiên về mức độ chính xác của những dự đoán về tình trạng nóng lên toàn cầu được tập đoàn Exxon đưa ra vào những năm 1970 và 1980.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science vào hôm 13/1 là tổng hợp kết quả phân tích hơn 100 tài liệu nội bộ được thực hiện bởi các nhà khoa học và quản lý làm việc cho tập đoàn Exxon trong thời gian từ năm 1977 đến năm 2014.

Theo đó, các dự đoán về mức tăng trưởng nhiệt độ toàn cầu và lượng phát thải khí CO2 trong các báo cáo nội bộ của Exxon gần như trùng khớp với những số liệu thực tế của tình trạng nóng lên toàn cầu trong những năm qua. Nhiệt độ Trái Đất trong những thập kỷ qua đã tăng với tốc độ chưa từng thấy trong hàng triệu năm.

Các nhà khoa học của Exxon đã dự đoán nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng 0,2 độ C mỗi thập kỷ do lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động tiêu thụ dầu mỏ, than và các loại nhiên liệu hóa thạch khác.

Các nhà khoa học của Exxon cũng đã chính xác khi bác bỏ giả thuyết thế giới sẽ bước vào một kỷ băng hà mới, một nhận định được nhiều người ủng hộ vào những năm 1970. Các nghiên cứu của Exxon cũng dự báo chính xác mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình Trái Đất dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp được cộng đồng khoa học thống nhất ở thời điểm hiện tại.

Nhóm tác giả của nghiên cứu được công bố vào hôm 13/1 khẳng định các dự báo của Exxon có mức độ chính xác tương đồng với kết quả phân tích của các cơ quan chính phủ và tổ chức nghiên cứu độc lập.

Tập đoàn Exxon tuy biết chính xác về tình trạng nóng lên toàn cầu trong hàng thập kỷ nhưng vẫn công khai chống lại nhận định của các nhà khoa học về tác động của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: AP.

Geoffrey Supran, người đứng đầu nhóm tác giả của nghiên cứu trên, cho biết ông cảm thấy "kinh ngạc" về mức độ chính xác của những dự báo của tập đoàn Exxon về tình trạng nóng lên toàn cầu.

"Exxon đã biết trước về tình trạng nóng lên toàn cầu từ trước khi nhiều người trong số chúng ta được sinh ra. Chúng ta đã có bằng chứng cho thấy các công ty năng lượng, tuy dự đoán chính xác về xu hướng nóng lên toàn cầu, vẫn thực hiện các chiến dịch công kích nhằm vào các nhà khoa học. Exxon biết và họ đã lừa dối công chúng", Supran cho biết.