Dự báo sớm sức khỏe đàn ông qua một loại hormone

Theo nghiên cứu mới, hormone INSL3 ở nam giới có thể dự báo một số bệnh xuất hiện do tuổi tác như yếu xương, tiểu đường, cao huyết áp hay tim mạch.

Việc nghiên cứu về hormone INSL3 có thể giúp phát hiện và ngăn chặn các bệnh liên quan đến tuổi tác. Ảnh: Ideafit.

Theo Science Alert, nghiên cứu mới cho biết những bệnh liên quan đến tuổi tác như yếu xương, rối loạn chức năng tình dục, tiểu đường, ung thư và bệnh tim mạch có thể được dự đoán nhờ một loại hormone duy nhất xuất hiện ở nam giới.

Hormone này có tên là INSL3, xuất hiện lần đầu tiên ở tuổi dậy thì và duy trì ở mức độ ổn định trong suốt cuộc đời của nam giới. Sau giai đoạn dậy thì, mức độ của nó chỉ giảm nhẹ khi về già.

Tính chất và thời gian xuất hiện của INSL3 khiến nó trở nên hữu ích đối với các nhà khoa học và cả sức khỏe nam giới.

Dự báo sớm tình trạng sức khỏe

Nghiên cứu mới cho thấy người có mức INSL3 thấp hơn khi còn trẻ sẽ có mức hormone thấp hơn khi về già, điều này dẫn đến nguy cơ biến chứng cao. Tuy nhiên, những rủi ro sức khỏe đó có thể được kiểm soát sớm hơn nhiều năm.

Ravinder Anand-Ivell, bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn và vô sinh tại Đại học Nottingham (Anh), cho biết: “Hiểu được lý do một số người có nhiều khả năng bị khuyết tật và mắc bệnh khi về già là điều quan trọng để tìm ra các biện pháp can thiệp nhằm đảm bảo mọi người không chỉ sống lâu mà còn khỏe mạnh. Do đó, việc khám phá hormone không chỉ giúp ích cho mọi người mà còn giảm bớt cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe”.

Chuyên gia cho biết cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác định mối liên hệ giữa INSL3 và rủi ro sức khỏe trong tương lai. Ảnh: Ecoevo.

INSL3 được tạo ra bởi cùng loại tế bào trong tinh hoàn, cơ quan sản xuất testosterone. Tuy nhiên, không giống như testosterone, INSL3 không thay đổi khi nam giới trưởng thành.

Để theo dõi mức độ INSL3 trong máu, các nhà nghiên cứu lấy mẫu của hơn 2.200 nam giới ở 8 khu vực khác nhau tại châu Âu. Mức INSL3 của nam giới ổn định theo thời gian và cũng thay đổi đáng kể ở mỗi người khác nhau nhưng đủ để loại bỏ các rủi ro về sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nồng độ INSL3 trong máu liên quan đến số lượng và sức khỏe của tế bào Leydig trong tinh hoàn. Số lượng tế bào này và hàm lượng testosterone ít hơn cũng có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe trong cuộc sống sau này.

Richard Ivell, nhà nội tiết phân tử tại Đại học Nottingham (Anh), cho biết: “Bây giờ, chúng tôi đã biết vai trò quan trọng của hormone này trong việc dự đoán bệnh tật và nó thay đổi như thế nào ở nam giới. Chúng tôi cũng đang tìm ra những yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến mức độ INSL3 trong máu".

Theo ông Ivell, công việc sơ bộ cho thấy dinh dưỡng đầu đời có thể có liên quan đến việc này, nhưng nhiều yếu tố khác như di truyền hoặc tiếp xúc với một số chất gây rối loạn nội tiết trong môi trường cũng gây ảnh hưởng.

Trong số 9 căn bệnh mà người tham gia cho biết trong bảng câu hỏi như ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch, INSL3 có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh ở 8 người trên tổng số người tham gia (chỉ có bệnh trầm cảm không có bất kỳ mối tương quan nào trong nghiên cứu này).

Chưa tính đến các yếu tố khác

Nhưng khi các nhà nghiên cứu điều chỉnh yếu tố nội tiết tố và lối sống khác như chỉ số BMI và tình trạng hút thuốc, hầu hết mối liên hệ này với INSL3 đều bị mất, ngoại trừ huyết áp cao và bệnh tim mạch.

Và khi kiểm tra liệu nồng độ INSL3 trong mẫu máu từ nhóm nhỏ nam giới có thể báo trước kết quả sức khỏe khoảng 4 năm sau đó, kết quả cho thấy nồng độ hormone thấp hơn có liên quan đến 7/9 loại bệnh đi kèm. Nhưng một lần nữa, điều này không tính đến các yếu tố khác.

Ngoài ra, điều mà các nhà khoa học muốn khám phá trong tương lai là cách INSL3 liên quan đến sức khỏe tình dục và mối liên hệ chặt chẽ với testosterone. Nhưng điều đó không được đề cập chi tiết trong phần nghiên cứu này.

Các nghiên cứu trong tương lai cũng nên có thời gian dài hơn để xác định xem INSL3 ở nam giới trẻ hay trung niên có thực sự dự báo về sự xuất hiện của các vấn đề sức khỏe sau này do tuổi tác hay không.

Nếu tồn tại mối liên hệ giữa INSL3 và rủi ro sức khỏe cũng như các nhà khoa học có thể xác định chính xác tại sao điều này xảy ra, việc chuẩn bị có thể được thực hiện sớm hơn để phát hiện và ngăn chặn các vấn đề sức khỏe liên quan đến tuổi tác.