Dự án The Manhattan Glory hỗ trợ vay đến 80%

Với số tiền từ 2,5 tỷ đồng, người mua có thể sở hữu biệt thự, shophouse, boutique villa cao cấp tại dự án The Manhattan Glory - khu đô thị Vinhomes Grand Park.

Sau dự án cao tầng The Origami, Vinhomes tiếp tục tung chính sách thanh toán hấp dẫn dành cho quần thể biệt thự, shophouse, boutique villa cao cấp The Manhattan Glory (Vinhomes Grand Park, quận 9), hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn từ người mua nhà để ở, kinh doanh hay đầu tư.

Triển vọng BĐS mùa cuối năm

Bắt đầu từ tháng 10, các chủ đầu tư, đơn vị phân phối bất động sản sẽ tăng tốc cho kế hoạch kinh doanh cho mùa cuối năm. Ngoài ra, quý IV cũng được chọn là thời điểm doanh nghiệp bất động sản bắt đầu triển khai kế hoạch tri ân khách hàng. Do đó, thị trường BĐS cuối năm cũng dần trở nên sôi động.

Nổi bật trong số những dự án đang mở bán cuối năm có The Manhattan Glory thuộc Vinhomes Grand Park - một quần thể sinh thái ven sông quy mô lớn, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân tại TP.HCM. Đây cũng là quần thể thấp tầng cuối cùng thuộc đô thị Vinhomes Grand Park.

The Manhattan Glory hứa hẹn là quần thể sinh thái ven sông đáng sống tại TP.HCM.

The Manhattan Glory gồm chuỗi biệt thự, shophouse, boutique villa có diện tích đa dạng 84-639 m2, phục vụ nhu cầu mua ở hay kinh doanh thương mại của nhiều nhóm khách hàng. Dự án sẽ đóng góp cho Vinhomes Grand Park thêm 2 tiện ích mới là bến thuyền và đại lộ ánh sáng. Cùng với công viên Grand Park 36 ha, hai tiện ích này được kỳ vọng trở thành điểm đến quen thuộc của người dân tại TP.HCM.

The Manhattan Glory sở hữu tiện ích nội khu hiện đại.

Chính sách hấp dẫn từ Vinhomes

Cư dân The Manhattan Glory tương lai chỉ cần chuẩn bị từ 2,5 tỷ đồng (20% giá trị căn nhà) là có thể ký ngay hợp đồng mua bán. Khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% và lãi suất 0% đến 36 tháng. Thời gian bàn giao dự kiến là tháng 5/2021.

Bên cạnh đó, 10.000 căn hộ The Rainbow của Vinhomes Grand Park đã lần lượt được bàn giao. Cư dân bắt đầu chuyển về đông đúc, kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ ăn uống, đời sống thường nhật. Điều này cho thấy, Vinhomes Grand Park đi vào vận hành sẽ mang đến triển vọng sinh lời cho các nhà đầu tư.

Chính sách thanh toán tốt từ Manhattan Glory hút nhà đầu tư.

Theo đại diện Vinhomes Grand Park, tương tự những chương trình ưu đãi khiến The Origami được người mua nhà đón nhận, bộ đôi chính sách đối với căn hộ The Origami và biệt thự The Manhattan Glory được kỳ vọng góp phần kích cầu dòng tiền đầu tư, tập trung ở phân khúc nhà thấp tầng - vốn là dòng sản phẩm cao cấp và ít ưu đãi. Qua đó, Vinhomes thể hiện tiềm lực tài chính vững mạnh cùng nỗ lực dẫn dắt thị trường.