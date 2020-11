Dự án Thanh Long Bay 90,3 ha góp phần thúc đẩy du lịch Bình Thuận

Tổ hợp nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay thu hút nhiều người đến tham quan, trải nghiệm trong sự kiện Watersport Festival.

Buổi ra mắt dự án The Sound và sự kiện Watersport Festival của Thanh Long Bay có nhiều hoạt động thú vị như trình diễn Môtô nước, Circle Board Side, Flying Fish và Flying Boarding… Không chỉ ấn tượng với sự chuẩn bị hoành tráng, nhiều nhà đầu tư, khách tham quan cho biết cảm thấy hứng thú với mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng và thể thao biển sang trọng.

Nhà phát triển dự án cho biết có rất nhiều nhà đầu tư đặt giữ chỗ trong thời gian diễn ra sự kiện. Khởi đầu thành công với Watersport Festival, Thanh Long Bay hứa hẹn trở thành tâm điểm du lịch Bình Thuận trong tương lai.

Sự kiện Watersport Festival của Thanh Long Bay tại bờ biển dài Mũi Kê Gà, Bình Thuận.

Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long được xây dựng bởi Nam Group - tập đoàn bất động sản uy tín với sản phẩm như Wyndham Garden (Phú Quốc), Casa Garden Hill (Phú Quốc), Thanh Long Bay (Bình Thuận). Dự án cũng nhận giải thưởng Best Shophouse Architectural Design - Nhà phố có thiết kế kiến trúc tốt nhất Việt Nam 2020 tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2020.

Với quy mô 90,3 ha, đường bờ biển 1,7 km, tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay hiện lên sống động giữa lòng Bình Thuận, hấp dẫn du khách với hàng nghìn trải nghiệm.

Thanh Long Bay là đô thị nghỉ dưỡng đa dạng loại hình bất động sản ở, nghỉ dưỡng và giải trí, thể thao biển sôi động, cung cấp cho giới đầu tư cùng du khách nhiều dòng sản phẩm mới, chưa từng có ở địa phương. Dự án gồm 4 phân khu: The Sea, The Sun, The Sand và The Sound.

Các dãy nhà phố được xây dựng bao quanh công viên rộng 2.000 m2 có thiết kế mở không gian tầng trệt. Nhờ vậy mỗi shophouse đều có hai mặt tiền, gồm mặt tiền đường và mặt tiền công viên phía trong.

Sản phẩm nhà phố biển hai mặt tiền tại Thanh Long Bay được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Thanh Long Bay bắt đầu mở bán phân khu nhà phố thương mại biển The Sound, diện tích khoảng 108 m2, rộng 6 m và dài 18 m; quy hoạch và thiết kế 1 trệt 2 lầu, diện tích sử dụng mỗi căn khoảng 256,6 m2. Sản phẩm này giúp nhà đầu tư khai thác đa dạng tiềm năng sử dụng khác nhau như cửa hàng, quán cà phê, bar, nhà hàng...

Đây cũng là địa điểm được Thanh Long Bay lựa chọn để tổ chức sự kiện Watersport Festival nhờ lợi thế đường bờ biển dài. Giữa không gian hoang sơ của khu vực Mũi Kê Gà, The Sound có tham vọng trở thành phố đêm sôi động bên vịnh biển.

Mô hình nhà phố biển thương mại thu hút khách du lịch.

Về vị trí, dự án tọa lạc tại vịnh biển thuộc Hàm Thuận Nam, thừa hưởng nhiều ưu đãi từ tự nhiên lẫn giao thông. Du khách chỉ mất khoảng 2 giờ di chuyển từ TP.HCM khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào vận hành. Thanh Long Bay cách sân bay Long Thành khoảng 1 giờ di chuyển bằng ôtô.

Dự án là khu nghỉ dưỡng hiếm hoi ở Hàm Thuận Nam giữ được hệ sinh thái biển nguyên sơ, xung quanh là địa điểm du lịch nổi tiếng.

Nhà phát triển tự tin cho rằng, với vị trí thuận lợi, thiên nhiên ưu ái kết hợp tiện ích, dịch vụ đa dạng, Thanh Long Bay góp phần nâng cao du lịch Bình Thuận trong tương lai.