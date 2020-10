Dự án Masteri Centre Point nhận 2 giải thưởng BĐS uy tín

Masterise Homes được vinh danhnhiều hạng mục tại “Vietnam Property Awards 2020”. Trong đó, dự án Masteri Centre Point tại quận 9 nhận hai giải thưởng quan trọng.

PropertyGuru Vietnam Property Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những thương hiệu bất động sản nổi bật, với nhiều thành tựu trong năm. Giải thưởng được kiểm định và đánh giá bởi chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

Năm nay, chương trình sở hữu dàn giám khảo uy tín: Chủ tịch giải thưởng - ông Thiên Dương - Tổng giám đốc Transform Architecture; Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Vietnam, Legal Transactions WT Partnership (Vietnam) LLC, OJS Investment & Consulting Ltd., HAYSOM Architects Vietnam, CBRE (Vietnam) Co, Ltd., Archetype Group, Savills Hotels APAC…

Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản sở hữu Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Millennium… gây ấn tượng khi chiến thắng 8 giải thưởng thuộc nhiều hạng mục lớn dành cho dự án chuẩn bị giới thiệu ra thị trường.

Trong đó, dự án Masteri Centre Point tại quận 9, TP.HCM được xướng tên với giải Dự án cao cấp xuất sắc nhất tại TP.HCM - Best High End Condo Development (HCMC), và Giải thiết kế cảnh quan cho dự án cao cấp - Best High End Condo Landscape Architectural Design, highly commended.

Dự án Masteri Centre Point tại quận 9 nhận 2 giải thưởng của Vietnam Property Awards.

Masteri Centre Point là dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm đô thị hiện đại quận 9. Nơi đây hứa hẹn hình thành cộng đồng cư dân thành đạt, chuyên gia, giáo sư, giới trí thức… tại trục sáng tạo phía đông thành phố.

Để nhận giải thưởng Dự án cao cấp xuất sắc nhất tại TP.HCM, Masteri Centre Point vượt qua những tiêu chí khắt khe, dựa trên nhiều phương diện được Ban tổ chức PropertyGuru Vietnam Property Awards đề ra, như vị trí dự án, ý tưởng thiết kế, tiện ích, giá trị sản phẩm, tính bền vững của công trình…

Masteri Centre Point vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt để nhận giải thưởng Dự án cao cấp xuất sắc nhất tại TP.HCM.

Dự án được phát triển theo mô hình khu căn hộ compound (khép kín), đem lại cho cư dân trải nghiệm sống riêng tư giữa không gian sang trọng, song vẫn hài hòa cùng thiên nhiên. Nhà phát triển Masterise Homes cho biết, dự án sở hữu 5.000 căn hộ thuộc 10 tòa tháp, hứa hẹn trở thành nét chấm phá độc đáo trong bức tranh đô thị sôi động của quận 9.

Hệ thống tiện ích tại Masteri Centre Point giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên gia đình, người thân. Dự án còn hưởng lợi từ hệ thống “tiện ích kép”. Chỉ cần vài phút, cư dân dễ dàng di chuyển đến công viên 36 ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á, trường học, bệnh viện, tòa tháp văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng đại lộ mua sắm nhộn nhịp.

Không chỉ chú trọng tạo nên không gian sống sang trọng, những yếu tố duy mỹ về mặt thị giác cũng được đơn vị phát triển dự án đề cao, với hơn 70% diện tích cho cảnh quan và mảng xanh. Cách thiết kế này giúp Masteri Centre Point được trao Giải thiết kế cảnh quan cho dự án cao cấp.

Masteri Centre Point được trao Giải thiết kế cảnh quan cho dự án cao cấp nhờ dành 70% diện tích cho cảnh quan và mảng xanh.

Với sự hợp tác cùng nhiều tên tuổi quốc tế như Tange (Nhật Bản), studio HBA (Mỹ), Mace (Anh) và Land Sculptor (Thái Lan), Masterise Homes hứa hẹn mang đến tiêu chuẩn quốc tế cho cư dân Masteri Centre Point.

Ông Gibran Bukhari - Giám đốc khối Kinh doanh của Masterise Homes cho biết: “Khách mua dự án của chúng tôi vì 3 lý do: Niềm tin, tính minh bạch và uy tín thương hiệu. Dù mua để ở hay đầu tư, khách hàng đều muốn căn hộ sẽ tăng giá trị. Masteri Centre Point là dự án có thể thỏa mãn cả 2 tiêu chí này”.