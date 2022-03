Dự án Legacy Central có hơn 30 tiện ích hiện đại

Từ bể bơi, nhà hàng đến siêu thị, khu vui chơi, các tiện ích tại Legacy Central đem lại cuộc sống thoải mái cho cư dân.

Không chỉ thu hút nhóm khách hàng trẻ nhờ mức giá dễ tiếp cận cùng loạt lợi thế khác, dự án căn hộ Legacy Central còn được đầu tư hơn 30 tiện ích hiện đại. Đây là điểm cộng giúp cư dân hưởng trọn nhịp sống tiện nghi ngay trung tâm thành phố.

Tổ ấm tiện nghi tại trung tâm TP Thuận An

Dự án căn hộ Legacy Central được quy hoạch trên diện tích hơn 10.000 m2, cung cấp ra thị trường 1.802 căn hộ hiện đại. Thiết kế hướng đến tiêu chuẩn LEED (Hệ thống chứng nhận công trình xanh của Mỹ) và Lotus (Hệ thống tiêu chuẩn công trình xanh của Việt Nam), giúp tối ưu hóa công năng sử dụng, tiết kiệm năng lượng và mở ra không gian sống thân thiện với môi trường.

Legacy Central được thiết kế thông minh, giúp tối ưu công năng và hài hòa thiên nhiên.

Chú trọng tiêu chuẩn sống tiện nghi, nội khu dự án được đầu tư nhiều dịch vụ tiện ích như trung tâm thương mại tại khối đế tích hợp siêu thị tiện lợi, nhà hàng, cà phê, thời trang… Ngoài ra, cư dân còn có thể sử dụng phòng gym và yoga, phòng bóng bàn, khu thể dục thể thao ngoài trời, hồ bơi, công viên cây xanh và khu BBQ ngoài trời… Tất cả mở ra một môi trường sống hiện đại, mang đến những trải nghiệm thuận tiện và an ninh được đảm bảo tuyệt đối.

Ở Legacy Central, câu chuyện chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ luôn được chú trọng. Nơi đây có nhiều không gian dành riêng cho trẻ như khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, hồ bơi trẻ em, trường mầm non… Các tiện ích này giúp ươm mầm tương lai cư dân nhí, cho trẻ tự do vui chơi, học tập và phát triển tự nhiên.

Không gian hồ bơi tràn bờ là nơi lý tưởng để cư dân thư giãn, đón nắng và tận hưởng khí trời.

Bước ra bên ngoài, với khoảng 5-10 phút di chuyển, cư dân còn dễ dàng tiếp cận loạt tiện ích hàng đầu của Bình Dương như AEON Mall, Lotte Mart, MM Mega Market, Bệnh viện quốc tế Columbia, Bệnh viện quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé cùng hệ thống trường học nhiều cấp…

Chưa kể, Legacy Central tọa lạc tại trung tâm TP Thuận An, trên điểm kết nối trục đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 13 và nằm giữa 3 thành phố lớn (Dĩ An, Thủ Dầu Một, Thủ Đức). Bao quanh dự án, nhiều khu công nghiệp lớn đang hoạt động nhộn nhịp, trong đó có VSIP, Đồng An, Việt Hương, An Thạnh… Yếu tố này còn là lợi thế giúp cư dân thuận tiện di chuyển từ nhà đến cơ quan, công ty và ngược lại.

Giá hấp dẫn, đảm bảo tiến độ bàn giao

Theo thống kê, hiện Bình Dương có hơn 30.000 chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc, trong đó TP Thuận An chiếm đến một nửa. Chưa kể, Thuận An còn có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh chóng cùng định hướng trở thành trung tâm đô thị, dịch vụ của tỉnh. Điều này hứa hẹn giúp thành phố tiếp tục thu hút một lượng lớn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới. Đồng nghĩa, nhu cầu về chỗ ở sẽ ngày càng tăng, nhất là những không gian sống hiện đại, khép kín và có mức giá vừa tầm tay.

Đây cũng là lý do dự án Legacy Central - với mức giá dễ tiếp cận, từ 900 triệu đồng/căn và chất lượng tốt, được bảo chứng bởi Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - trở thành điểm sáng an cư và đầu tư tại Bình Dương.

Để hỗ trợ khách hàng mua Legacy Central dễ dàng hơn, chủ đầu tư Tập đoàn Kim Oanh áp dụng gói giải pháp tài chính linh hoạt. Cụ thể, với số vốn ban đầu 160 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ hiện đại.

Thuận lợi hơn, khách hàng còn được ngân hàng OCB hỗ trợ vay vốn đến 75% trong 25 năm với lãi suất ưu đãi. Tập đoàn Kim Oanh sẽ hỗ trợ toàn bộ lãi suất đến khi nhận nhà nhằm giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính.

Khách hàng tham quan nhà mẫu và nhận thông tin tư vấn về các chính sách hỗ trợ tài chính của dự án.

Sở hữu Legacy Central ở thời điểm này, khách hàng còn được hưởng loạt ưu đãi và chiết khấu lớn: Chiết khấu 3% khi thanh toán bằng vốn tự có đúng tiến độ, chiết khấu 5% khi thanh toán sớm 70%, chiết khấu 1-5% khi mua sỉ (áp dụng từ sản phẩm thứ 2). Tổng mức chiết khấu lên đến gần 200 triệu, giúp giá trị thực của căn hộ còn thấp hơn nhiều so với mức giá được công bố.

Chủ sở hữu căn hộ tại Legacy Central còn được tham gia nhiều chương trình tri ân với giải thưởng giá trị trong thời gian tới: “Mua nhà trúng nhà” - tổng giải thưởng lên đến 3 căn hộ; “Mua nhà trúng xe” - giải thưởng là Toyota Camry cùng các phần quà hấp dẫn khác.

Về tiến độ, Legacy Central được tăng tốc xây dựng và liên tục vượt mốc so với kế hoạch ban đầu. Cuối tháng 3, dự án đã thi công đến tầng 16, dần mang đến diện mạo khang trang và hiện đại ngay trung tâm thành phố. Dự kiến, quý II/2023, những căn hộ Legacy Central sẽ được trao đến tay khách hàng. Thông tin này là cơ sở giúp khách hàng yên tâm lựa chọn và tạo nên sức hút cho dự án.