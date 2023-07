Dự án khởi nghiệp vướng lùm xùm của cựu giám đốc Facebook Việt Nam

Những tranh cãi xung quanh dự án xe đạp in 3D Supertrata vẫn chưa đi đến hồi kết. Đây là dự án do vợ chồng ông Sonny Vũ và bà Lê Diệp Kiều Trang đứng ra điều hành.

Được quảng cáo là chiếc xe đạp in 3D nguyên khối bằng carbon đầu tiên trên thế giới với khối lượng khung nặng chưa đầy 1,3 kg, dự án Superstrata do startup Arero phát triển từng thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư và người dùng. Theo cập nhật tính đến tháng 2 trên nền tảng gọi vốn cộng đồng Indiegogo, Arvero đã hoàn thành 96% đơn hàng, giao 3.301 chiếc xe tới 2.858 người dùng trên khắp thế giới.

Thế nhưng vài tháng trở lại đây, thay vì tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, dự án xe đạp in 3D liên tục bị phản ánh về chất lượng sản phẩm lẫn độ uy tín của đội ngũ đứng sau. Tại Việt Nam, một số người dùng cũng bày tỏ sự thất vọng khi nhận sản phẩm sau thời gian dài mòn mỏi chờ đợi.

Giao hàng lâu, chất lượng kém

Theo giới thiệu, Superstrata sở hữu nhiều điểm đặc biệt như khung xe liền khối, không cần đinh, keo cũng như không có mối nối, từ đó đảm bảo vững chắc khi có va chạm. Nhờ công nghệ in 3D, chiếc xe còn có thể được thiết kế theo hình thức “may đo” dựa trên số đo cơ thể của khách hàng.

Mỗi chiếc Supertrata có giá bán dao động trên dưới 3.000 USD , tương đương khoảng 70 triệu đồng. Trên thực tế đây là mức giá tương đối cao cho một mẫu xe đạp được sản xuất bởi một thương hiệu chưa chứng minh được tên tuổi.

Dù xuất hiện và cho phép đặt hàng trên nền tảng Indiegogo từ năm 2020, nhiều người dùng cho biết phải đến mất 1-2 năm sau mới nhận được hàng. Bên cạnh đó, sự hạn chế trong liên lạc cũng khiến khách hàng không được cập nhật đầy đủ và thường xuyên về tiến độ đơn hàng.

Một trong những vấn đề khác mà dự án gây bức xúc là vi phạm cam kết tới khách hàng. Theo đó, phần người dùng tỏ ra bất ngờ khi phải trả thêm cước phí vận chuyển trong khi được khẳng định miễn phí trước đấy.

Xe đạp Superstrata dính nhiều lỗi kỹ thuật, thiếu hoàn thiện. Ảnh: NVCC.

Sau khi nhận xe, nhiều người dùng tỏ ra ngán ngẩm khi chất lượng không như mong đợi. Các chi tiết như ốc vít, nước sơn hay ty phuộc có độ hoàn thiện thấp gây ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Không ít khách hàng đã phải mang xe ra cửa hàng sửa chữa do sản phẩm thường xuyên mắc lỗi kỹ thuật.

Mặt khác, bất chấp việc nhận được những góp ý từ cộng đồng mua hàng, đội ngũ thực hiện dự án hiếm khi đưa ra phản hồi hay lời giải thích.

Trong một bài viết vào tháng 2, BikeRadar thậm chí đánh giá Superstrata là chiếc xe gây thất vọng. Tạp chí chuyên về xe đạp đồng thời khuyên người dùng không nên trải nghiệm sản phẩm do có chất lượng thấp và không đem lại nhiều giá trị.

Công ty do cựu giám đốc Facebook Việt Nam điều hành

Nói thêm về Arevo, đây là startup hoạt động trong lĩnh vực khoa học vật liệu được sáng lập vào tháng 5/2013 tại thung lũng Silicon bởi Hemant Bheda và Wiener Mondesir. Hiện công ty này chuyên hợp tác với các nhà sản xuất để phát triển sản phẩm chế tạo từ carbon nguyên khối với đặc tính siêu nhẹ, siêu bền trên quy mô lớn.

Arevo từ lâu đã là startup nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Lần gần nhất công ty huy động vốn thành công là vào cuối năm 2021 với khoản đầu tư 25 triệu USD do Khosla Ventures dẫn đầu, nâng tổng giá trị huy động được lên con số 85 triệu USD .

Một trong những điểm đáng chú ý của startup này là đội ngũ điều hành với những cái tên như Sonny Vũ (Vũ Xuân Sơn) và Lê Diệp Kiều Trang. Năm 2020, cặp vợ chồng này được bổ nhiệm lần lượt vào các vị trí giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của Arevo.

Ông Sonny Vũ là CEO còn bà Lê Diệp Kiều Trang là CFO tại Arevo. Ảnh: Christy Le.

Arevo hoạt động tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam. Chi nhánh Việt Nam được thành lập vào tháng 11/2020 với pháp nhân là Công ty TNHH Arevo Việt Nam. Ông Sonny và bà Trang cũng trực tiếp điều hành chi nhánh này.

Không chỉ nổi tiếng trong giới khởi nghiệp, Lê Diệp Kiều Trang là cái tên quen thuộc trong giới công nghệ khi bà từng có thời gian làm Giám đốc Facebook Việt Nam (năm 2018) và CEO Go-Viet (năm 2019). Tuy nhiên quãng thời gian làm việc của bà tại các tập đoàn lớn tương đối ngắn ngủi, đều chưa đầy một năm.

Bên cạnh đó, nữ doanh nhân này còn được biết đến là con gái ông Lê Văn Trí (Phó tổng giám đốc Công ty Cao su miền Nam) và em gái ông Lê Trí Thông (CEO Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận).

Trong khi đó, ông Sonny Vũ nổi tiếng với thương vụ bán công ty sản xuất thiết bị theo dõi sức khoẻ thông minh Misfit Wearables (được thành lập cùng cựu CEO Apple John Sculley) cho Fossil Group với giá 260 triệu USD . Bản thân ông Sonny sau này cũng được bổ nhiệm làm giám đốc công nghệ tại tập đoàn này.

Hai vợ chồng bà Trang cũng cùng nhau thành lập và điều hành quỹ đầu tư Alabaster chuyển đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ.

Nhiều dự án thất bại, bỏ ngỏ

Ngay sau khi đứng lên vị trí điều hành, một trong những động thái đầu tiên của CEO Arevo là ký kết hợp tác dự án sản xuất máy in 3D tại Khu Công nghệ cao TP.HCM vào tháng 8/2020 với tổng số vốn đầu tư khoảng 19,5 triệu USD . Tuy nhiên vào tháng 5, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM) đã ký văn bản xác nhận công ty Arevo Việt Nam ngưng hoạt động tại đây.

Năm 2021, Arevo cũng từng đề xuất dự án có quy mô vốn 135 triệu USD với diện tích 10,68 ha tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Mục tiêu của dự án bao gồm sản xuất vật liệu composite sợi carbon nền polymer dành cho công nghệ in 3D, sản xuất sản phẩm từ dịch vụ và giải pháp thiết kế in 3D từ sợi carbon, sản xuất phần mềm (thiết kế, mô phỏng, điều khiển máy in) và sản xuất máy in 3D.

Thành phố Đà Nẵng sau đó cũng đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp này. Dẫu vậy trong danh mục thống kê doanh nghiệp tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tại Đà Nẵng không có tên công ty nào mang tên Arevo.

Phóng viên đã liên lạc với trưởng ban quản lý nhưng không nhận được phản hồi. Trong khi đó, một phó trưởng ban quản lý cho biết không nắm được thông tin về tình hình cũng như hiện trạng của dự án này.

Ngoài Arevo với sản phẩm xe đạp in 3D Superstrata, ông Sonny Vũ còn gọi vốn cho một dự án khác là sản xuất xe scooter mang thương hiệu Scotsman đang vướng lùm xùm. Tương tự Superstrata, Scotsman cũng được giới thiệu là dòng phương tiện có trọng lượng nhẹ do phần khung bằng carbon.

Xe scooter Scotsman thậm chí có mặt bằng giá cao hơn nhiều Superstrata, dao động 3.000- 4.000 USD . Sau thời gian ngắn xuất hiện trên Indiegogo, sản phẩm này đã huy động được 610.000 USD từ 301 người ủng hộ. Tuy nhiên đến nay nền tảng huy động vốn cộng đồng đã khoá bình luận và ngừng cho phép góp vốn vào dự án này.