Dự án kết nối cộng đồng doanh nghiệp Mekong Smart City

Thông qua dự án Mekong Smart City, NovaGroup mong muốn kết nối cộng đồng doanh nghiệp để hợp lực cùng phát triển, tạo cú hích cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Khi dự án Mekong Smart City được triển khai, An Giang và Đồng Tháp hứa hẹn có nhiều cơ hội phát triển kinh tế vùng biên.

Tiềm năng chờ khai phá

Hồng Ngự (Đồng Tháp) là vùng biên giới đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống bà con vất vả. Trong khi đó, thị xã Tân Châu nằm ở biên giới phía Bắc tỉnh An Giang có cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Số liệu do tỉnh An Giang công bố năm 2021 cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu các loại hình hàng hóa qua cửa khẩu Vĩnh Xương đạt trên 700 triệu USD , tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu chính ngạch đạt trên 619 triệu USD (giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước); kim ngạch nhập khẩu chính ngạch đạt gần 80 triệu USD (tăng 52,2% so với cùng kỳ năm trước); kim ngạch hàng biên giới đạt trên 5,6 triệu USD .

Tuy vậy, tình hình phát triển kinh tế biên mậu thời gian qua trên địa bàn thị xã còn nhiều hạn chế. Lý do chính là hệ thống hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, khó đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, chưa có nhiều chính sách tạo bước đột phá cho kinh tế biên giới nên khó thu hút cộng đồng doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế tư nhân cũng như nhà đầu tư chiến lược.

Có thể thấy, việc quy hoạch phát triển thị xã Tân Châu và huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự trở thành nơi đông dân, có thu nhập bình quân cao là thách thức không nhỏ.

GS Võ Tòng Xuân kỳ vọng sự “nhập cuộc” của các doanh nghiệp tư nhân có thể thúc đẩy kinh tế vùng của Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhận định về vấn đề này, Anh hùng lao động, GS.TS Võ Tòng Xuân - người đặt nhiều tâm huyết nghiên cứu phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - nhận định hoạt động nào tạo ra lợi nhuận thì các ban, ngành nhà nước nên tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân làm.

“Như vậy mới có thể mở ra nhiều việc làm, tạo ra sự khác biệt trong tư tưởng, suy nghĩ và hành động, giúp người dân tạo ra thu nhập. Điều này đồng thời giúp đất nước cải thiện và phát triển nền kinh tế”, vị giáo sư cho biết.

NovaGroup phát triển dự án Mekong Smart City

Là một trong những doanh nghiệp đón đầu làn sóng đầu tư vào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, NovaGroup đề xuất ý tưởng quy hoạch Mekong Smart City thuộc thị xã Tân Châu và huyện Hồng Ngự - khu vực giáp ranh giữa tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp - với số vốn giai đoạn I hơn 2.000 tỷ USD .

Mekong Smart City gồm 11 dự án thành phần: Khu đô thị Blue Dragon; làng nghề Bùi Thanh Thủy, Las Vegas Island; Mekong Port; Mekong Logistics; khu chế xuất Mekong SEZ; làng nghỉ dưỡng, khu nhà ở biệt thự vườn Mekong Village; khu công nghiệp sạch Mekong Industry Zone; Mekong Agro Center; Mekong Airport; khu công nghệ AI.

Tập đoàn này cam kết toàn bộ lợi nhuận thu được từ dự án Blue Dragon và Las Vegas Island dành để xây dựng bệnh viện và trường học phi lợi nhuận.

Hình ảnh mô phỏng khu làng sen homestay và các tiện ích tại làng nghề du lịch Bùi Thanh Thủy. Ảnh phối cảnh.

Đánh giá về dự án, GS.TS Võ Tòng Xuân tin vào tiềm lực của NovaGroup cũng như những giá trị thiết thực mà Mekong Smart City mang đến. Ông cho biết khi đi vào triển khai, dự án có thể tạo nhiều cơ hội việc làm. Du lịch sẽ trở thành ngành trọng điểm của các địa phương nơi dự án phát triển. Thông qua xuất khẩu tại chỗ, sản phẩm mà người nông dân làm ra đến tay du khách quốc tế và lâu dần sẽ lan tỏa ra thị trường quốc tế.

Ông cũng nói thêm, những giá trị Mekong Smart City mang lại góp phần nâng cao trình độ học vấn của người dân trong khu vực nhờ sự hình thành của các trường đại học trong khuôn khổ dự án. Theo vị giáo sư, sự thay đổi tích cực về chất lượng nguồn nhân lực là điểm sáng để phát triển kinh tế bền vững.

Hình ảnh cồn Chính Sách - vị trí dự kiến của dự án Las Vegas.

Đại diện UBND tỉnh An Giang nhận định tổ hợp 6 dự án tại thị xã Tân Châu sẽ trở thành một trong những khu đô thị thương mại dịch vụ lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Với tầm nhìn dài hạn, NovaGroup trở thành một trong những đơn vị đầu tiên khai thác tiềm năng của các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long - nơi cửa ngõ giao thương giữa các nước ASEAN - để mang đến giá trị cho cộng đồng.

Đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp cũng khẳng định ý tưởng đầu tư tại Đồng Tháp của NovaGroup phù hợp định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh. Tỉnh cam kết nhanh chóng thúc đẩy các thủ tục đầu tư, sớm triển khai các dự án nhanh chóng, mang đến sự phát triển cho hai tỉnh và khu vực.