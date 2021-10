Dự án HT Pearl được thiết kế bởi đơn vị có 50 năm kinh nghiệm

Định hướng tập trung phát triển tiện ích cho cư dân, chủ đầu tư dự án HT Pearl chọn đơn vị có hơn 50 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản - Kume Design Asia thiết kế chính.

Kume Design Asia thành lập năm 2009, là công ty con của Kume Sekkei - tập đoàn thiết kế tại Nhật Bản, gắn liền nhiều dự án đa quốc gia. Tại Việt Nam, Kume Design Asia ghi dấu ấn tại không ít công trình của các “ông lớn” BĐS.

Phương châm thiết kế chuẩn Nhật

Theo ông Yasuyuki Nakamura - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Kume Design Asia: “Tại Nhật Bản, việc giải quyết các vấn đề về môi trường sống ở căn hộ chung cư được ưu tiên hơn 50 năm qua. Trong khi đó, các vấn đề này tại Việt Nam mới cô đọng khoảng 10 năm trở lại đây”.

Phối cảnh dự án HT Pearl về đêm.

Ở những dự án căn hộ chung cư tập trung vào hiệu suất kinh doanh, chủ đầu tư mong muốn tận dụng phần lớn diện tích để bán với mức đầu tư tối thiểu. Do đó, thiết kế khó mang lại không gian sống thoải mái cho cư dân.

Dự án HT Pearl tạo khác biệt nhờ đầu tư, phát triển căn hộ tập trung vào không gian sống của cư dân. “Chúng tôi tự hào khi dự án thể hiện khả năng thiết kế của mình với sự đồng thuận và thấu hiểu từ chủ đầu tư”, ông Yasuyuki Nakamura chia sẻ.

Cụ thể, đơn vị thiết kế này tạo môi trường sống tốt hơn bằng cách sắp đặt, bố trí không gian thuận tiện, giúp phụ nữ tiết kiệm thời gian di chuyển từ nhà xuống các tiện ích nội khu. Cụ thể, dự án gồm 2 iblock được kết nối với nhau qua cầu thang tầng 3 và dẫn ra khu hồ bơi, đường dạo bộ, phòng gym, spa, khu mua sắm (tầng 1 và 2) một cách nhanh chóng.

Đường dạo bộ nội khu dự án.

Hệ thống thông gió tự nhiên mang đến sự thoải mái cho các gia đình, góp phần tiết kiệm năng lượng. 2 block của dự án tạo thành hình chữ U, tạo luồng gió đối lưu cho mỗi căn hộ. Đơn vị thiết kế cũng tăng diện tích khu vực chung, khu giải tỏa căng thẳng, vườn nướng BBQ ngoài trời để các gia đình quây quần, hồ bơi, khu chăm sóc sắc đẹp và spa, phòng gym, sky garden (tầng 3, tầng 17, tầng 35)…

Dự án còn chú trọng không gian chăm sóc, giáo dục trẻ em. Ngoài vườn thực hành nhà trẻ, kids garden, khu trang trí nghệ thuật… HT Pearl có nhà trẻ, trường mầm non quốc tế nội khu.

Dự án có nhiều không gian dành cho con trẻ trong nội khu.

Đơn vị thiết kế đề cao tính an toàn, phòng cháy chữa cháy, thuận tiện sơ tán, bố trí thông thoáng, loại bỏ vật cản, chướng ngại… Dự án có tầng lánh nạn dành cho cư dân.

Tiên phong trong phân khúc cao cấp tại TP Dĩ An

HT Pearl thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản, hướng đến cư dân là chuyên gia nước ngoài và gia đình trẻ theo đuổi lối sống xanh, tối giản. Theo thống kê của bộ Lao động Thương binh và Xã hội, TP.HCM có 27.000 người nước ngoài, lớn nhất cả nước.

Hồ bơi và sky garden tại tầng 3 của dự án HT Pearl.

Khi chủ trương nối dài tuyến Metro số 3 đến TP Dĩ An được TP.HCM chấp nhận và triển khai, thời gian di chuyển giữa 2 thành phố còn khoảng 15-20 phút. TP Dĩ An cũng thu hút lượng lớn chuyên gia, mở ra tiềm năng về nhu cầu an cư của lao động nước ngoài trong 1-2 năm tới. Trong đó, HT Pearl được đánh giá là lựa chọn nổi bật tại TP.Dĩ An.

TS Trần Nguyễn Minh Hải, chuyên gia địa ốc ĐH Ngân hàng TP.HCM, nhận định: “Việc kiến tạo những căn hộ thiết kế cao cấp sẽ góp phần phát triển khu vực. Do đó, HT Pearl đóng góp vào sự phát triển chung của phường Đông Hòa, TP Dĩ An”.

Ảnh phối cảnh phần sảnh của dự án.

Ông Yasuyuki Nakamura chia sẻ thêm chủ đầu tư quan tâm điều kiện sống của cư dân qua cách lựa chọn đối tác uy tín khác như Meinhardt, nhà thầu Hòa Bình (phần móng), Coteccons (phần thân),… Đây là một trong những lợi thế giúp HT Pearl thu hút sự quan tâm của nhiều người tìm kiếm chốn an cư. HT Pearl cũng có văn bản cho phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai cấp ngày 20/9/2021, cho thấy uy tín của CĐT mở bán khi đã có văn bản chấp thuận được ban hành.