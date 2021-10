Dự án Hoian d’Or giao hòa kiến trúc đương đại và tinh hoa phố cổ

Kiến trúc dự án Hoian d’Or tạo ấn tượng bởi sự tinh tế, bắt nhịp xu hướng, đồng thời làm bật nét đương đại, mang đặc trưng của phố cổ.

Đô thị cổ Hội An có kiến trúc điển hình của thương cảng truyền thống ở Đông Nam Á, được bảo tồn đến ngày nay. Đường phố cổ ngang dọc theo kiểu bàn cờ, con phố ngắn và hẹp với tường vàng nổi bật, uốn lượn, ôm lấy những ngôi nhà. Mái ngói âm dương tạo thành từng dải cứng cáp trở thành nét đặc trưng khác biệt của đô thị Hội An.

Những nét kiến trúc tinh tế ấy của phố Hội được Huni Architectes (Pháp), đơn vị thiết kế châu Âu, đưa vào dự án Hoian d’Or, tạo khác biệt trên thị trường BĐS.

Kế thừa kiến trúc đô thị cổ

Ông Pierre Huyard, đại diện Huni Architectes, cho biết các kiến trúc sư chắt lọc, đơn giản hóa đường nét từ mái ngói trong thiết kế Hội An để áp dụng vào phong cách đương đại của công trình. Nhờ đó, du khách sẽ ấn tượng bởi sự tinh tế, sang trọng hiện diện trên từng mái nhà, bức tường hay lan can đầy hoa của Hoian d’Or. Vật liệu địa phương từ các làng nghề truyền thống như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng cũng góp phần làm nên sức hút cho dự án.

Nét đương đại hài hòa trong kiến trúc đô thị cổ Hội An tại dự án Hoian d’Or.

Ông Vũ Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp - đại diện chủ đầu tư Hoian d’Or, chia sẻ: "Hội An là di sản văn hóa thế giới, các công trình văn hóa mới ở đây phải vừa gìn giữ, tôn tạo, bồi đắp giá trị cốt lõi, vừa thổi làn gió mới, làm đa dạng văn hóa, kiến trúc”.

Các phân khu của dự án như shophouse, condotel, khách sạn boutique, khách sạn... tối đa 3 tầng, chiều cao không quá 13,5 m. “Tất cả công trình của dự án đều xây dựng đúng quy định, với tiến độ nhanh chóng và sớm đưa vào hoạt động, kinh doanh”, ông Thành nhấn mạnh thêm.

Vẻ đẹp hiện đại, sang trọng của khu shophouse Maison de Ville, Hoian d’Or.

Ba trục sinh thái - thương mại - văn hóa

Quy hoạch ba trục sinh thái, thương mại, văn hoá trong khu shophouse Maison de Ville đậm chất kiến trúc đô thị cổ Hội An. Trong đó, trục văn hóa gồm không gian trưng bày kỷ vật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gốm Chu Đậu, không gian nhạc cụ 54 dân tộc - triển lãm ảnh Hội An xưa và nay… Tại đây, du khách có thể khám phá nét đẹp văn hoá đa dạng từ âm nhạc đến nhiếp ảnh. Ngoài ra, trục văn hóa còn nằm trên khu phố bán những sản phẩm của làng nghề Hội An như đèn lồng, vải, may mặc, tre, gốm, tranh ảnh.

Ba trục văn hoá - thương mại - sinh thái nằm trong khu shophouse Maison de Ville, trung tâm kết nối của toàn dự án.

Trục sinh thái kết nối trực tiếp khu vườn nông nghiệp phía đông, mang lại trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và thuận lợi triển khai dịch vụ chăm sóc, phục hồi sức khỏe bằng liệu trình tự nhiên. Du khách dễ dàng tìm thấy sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, thuốc đông y, nhà hàng organic, tiệm ăn chay hay những ly nước ép rau củ tươi ngon.

Nếu yêu thích không gian sôi động, giải trí, du khách có thể ghé thăm trục thương mại của Hoian d’Or. Nơi đây kết nối trực tiếp khu trung tâm hội nghị, thương mại phía nam với tiện ích mua sắm, dịch vụ, 12 lễ hội quanh năm, quán bar, pub sầm uất và hiện đại.

Các trục phụ được đặt tên theo quân bài dân gian như Xo, Gà, Giây, Trò…

Thú vị hơn, nhà phố ở Hội An gồm nhiều nếp bố trí theo chiều sâu và cấu thành kiến trúc đáp ứng nhiều mục đích như không gian buôn bán, sinh hoạt… Trong khi đó, những căn shophouse Maison de Ville - Hoian D'or cũng thiết kế 2-3 mặt tiền, ngõ sau 3 m để sinh sống lẫn kinh doanh. Gia chủ khó tìm thấy sự khác biệt giữa không gian dự án và phố cổ. Khu phố đi bộ của dự án có những con phố nhỏ để du khách dạo bước, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Vừa gìn giữ, tôn vinh yếu tố di sản địa phương, vừa thấm nhuần hơi thở đương đại gắn với xu hướng kiến trúc bền vững là điều Huni Architectes cùng chủ đầu tư gửi gắm vào Hoian d’Or.

