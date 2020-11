Dự án giao thoa kiến trúc và văn hóa tại TP.HCM

The Grand Manhattan hấp dẫn giới thượng lưu nhờ riêng tư và an ninh

Lấy cảm hứng từ Manhattan - biểu tượng thành đạt của New York, The Grand Manhattan định hướng trở thành biểu tượng BĐS sang trọng và an ninh ngay tại trung tâm quận 1.