Dự án 'Giáo dục bền vững cho thế hệ tương lai' triển khai tại TP.HCM

Khối bê tông lớn rơi xuống trường mầm non ở TP.HCM

Trong cơn mưa to, khối bê tông lớn rơi xuống sân trường Mầm non Ban Mai (quận 4, TP.HCM). May mắn, sự cố không gây thiệt hại về người.