Dự án công sở hơn 5 tỷ đồng xây dang dở thành nơi nuôi lợn gà

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An chưa thể hoạt động trở lại

0

Sau 2 ngày tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An khám xét trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, đến nay đơn vị này vẫn chưa thể hoạt động trở lại.