Dự án cáp quang biển nửa tỷ USD của Trung Quốc

Dự án mới của Trung Quốc được cho là nhằm cạnh tranh với SeaMeWe-6 do Mỹ hậu thuẫn, phản ánh căng thẳng leo thang trong cuộc xung đột về công nghệ giữa hai quốc gia.

Cáp quang ngầm dưới đáy biển vận chuyển phần lớn lưu lượng Internet của thế giới, bao gồm nhiều thông tin liên quan đến an ninh. Ảnh: Airtel.

Reuters đưa tin các công ty viễn thông Trung Quốc đang phát triển một tuyến cáp quang biển trị giá 500 triệu USD , liên kết châu Á, Trung Đông và châu Âu để cạnh tranh với một dự án tương tự do Mỹ hậu thuẫn.

Theo Reuters, 3 nhà mạng chính của Trung Quốc, gồm China Telecom, China Mobile Limited và China Unicom đang lên kế hoạch xây dựng một trong những mạng cáp ngầm tiên tiến nhất thế giới, được gọi là EMA, kết nối châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Tuyến cáp sẽ nối Hong Kong với đảo Hải Nam của Trung Quốc, sau đó đến Singapore, Pakistan, Ả Rập Saudi, Ai Cập và Pháp.

Dự án này có chi phí khoảng 500 triệu USD , do HMN Technologies Co Ltd - công ty cáp có tiền thân thuộc sở hữu của tập đoàn Huawei chịu trách nhiệm chính. HMN Tech sẽ nhận được trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc để xây dựng tuyến cáp.

Theo Reuters, tuyến cáp riêng giúp Trung Quốc tránh được rủi ro bị loại khỏi các tuyến cáp do Mỹ xây dựng.

Ba công ty viễn thông nhà nước của Trung Quốc dự kiến sở hữu hơn một nửa mạng lưới mới. Ngoài ra, dự án cũng có sự tham gia của một số đối tác nước ngoài như Orange SA của Pháp, Công ty Viễn thông Pakistan (PTCL), Viễn thông Ai Cập và Zain Saudi Arabia của Ả Rập Saudi.

Các công ty Trung Quốc còn tổ chức đàm phán với Singtel của Singapore, một số quốc gia khác ở Châu Á, Châu Phi và Trung Đông cũng đang được tiếp cận để tham gia vào dự án.

China Mobile Limited là một trong 3 nhà mạng chính tham gia xây dựng cáp ngầm EMA. Ảnh: Reuters.

Các dự án cáp biển lớn thường mất ít nhất 3 năm để hoàn thành. Các bên tham gia hy vọng hoàn tất hợp đồng vào cuối năm nay và đưa cáp EMA vào sử dụng vào cuối năm 2025.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các bên liên quan đến dự án vẫn chưa đưa ra thông cáo chính thức về vụ việc.

Tin tức về dự án EMA xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Washington nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc khai thác dữ liệu người dùng Mỹ. Trước đó, chính phủ Mỹ đã chặn một số dự án cáp quang biển của Trung Quốc ở nước ngoài.

Mỹ còn cấm xây dựng các tuyến cáp kết nối Mỹ với Hong Kong, bao gồm các dự án do Google LLC, Meta Platforms, Inc và Amazon.com Inc dẫn đầu.

Trước những thông tin liên quan đến dự án cáp EMA, Bộ Tư pháp Mỹ và hãng cáp SubCom từ chối bình luận.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết Mỹ ủng hộ một mạng internet miễn phí, cởi mở và an toàn. Các quốc gia nên ưu tiên bảo mật và quyền riêng tư bằng cách “loại trừ hoàn toàn các nhà cung cấp không đáng tin cậy” khỏi mạng không dây, cáp mặt đất và cáp biển, vệ tinh, dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu.